miércoles, septiembre 10, 2025

Una entrevista con Meredith Whittaker, Presidente de Signal

Hace un par de días tuve la suerte de poder hacer una pequeña entrevista de 10 preguntas Meredith Whittaker, que es la Presidente de Signal Foundation, la organización sin ánimo de lucro que cuida de la financiación y el control de la plataforma y el servicio Signal, para garantizar que la privacidad del servicio no se ve comprometida por la sostenibilidad de la organización que la crea. 
Así que, como os podéis imaginar, la entrevista que le hice a Meredith Whittaker fue alrededor de estos temas. Yo he tenido la suerte de pasar tiempo con Moxie Marlinskpike, compartir cenas, vinos, charlas y algunas risas - que es el fundador de Signal -, así que cuando me surgió la oportunidad de tener un rato a Meredith, que es una de las líderes mundiales en AI Ethics, no podía pasar esta oportunidad. Aquí tenéis la entrevista en Youtube.

Figura 2: Una entrevista con Meredith Whittaker, Presidente de Signal

Además, si queréis contactar con ella, y preguntarle alguna cosa, Meredith Whittaker tiene abierto un buzón público en MyPublicInbox, donde estará al alcance de vuestros mensajes.
La entrevista es inglés, pero en un par de días os dejo la transcripción limpia en Inglés y en Español por si queréis leerla mejor.

¡Saludos Malignos!

