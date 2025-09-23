Máster en Reversing, Análisis de Malware y Bug Hunting: Comienzo el 2 de Octubre
Ya he hablado muchas veces de cómo se ha incrementado la demanda de expertos profesionales en Reverseing, Análisis de Malware y Bug Hunting, por asuntos en varias empresas, los problemas de los ataques de ransomware perpetrados contra varias empresas, gobiernos y organizaciones que han sufrido para recuperarse de ellos y volver a estar operativos y funcionales. Y si quieres formarte para ser parte de este conjunto tan selecto de expertos, el próximo 2 de Octubre tienes una oportunidad de oro.
Y desde que vivimos una guerra en Europa como la que estamos sufriendo, vemos un incremento de malware de espionaje e inteligencia. Cuando suceden estos incidentes de seguridad, es lo que llamamos el "SWAT Team" a trabajar en conjunto con el CSIRT que trata todas las emergencias y que es el que tiene que tomar las riendas cuando las cosas se ponen peligrosas. En esos equipos, igual que en los equipos de ciberinteligencia, los equipos Red Team, y cualquiera de los que se encuentran profesionales que necesitan lidiar con lo desconocido se precisan perfiles muy especiales.
Especialistas que sean capaces de desarmar un malware, un dropper, un rootkit, un bootkit o sea el bicho que haya entrando en el perímetro, haciendo ingeniería inversa o reversing del mismo para saber qué hace, qué ha hecho y cómo se desactiva. Y si lo ha hecho por un fallo conocido, o explotando una vulnerabilidad nueva, por lo que ese analista tiene que ser también un experto en Bug Hunting.
Como os podéis imaginar, estos perfiles con alta profundidad técnica son muy demandados en el mundo de hoy en día, y para tener el nivel adecuado de entrar en los equipos de CSIRT, de Ciberinteligencia o Red Team para atacar a la compañía, hay que formarse mucho. Dentro de los Másters del Campus Internacional de Ciberseguridad se ha preparado una convocatoria para el 2 de Octubre de este año de uno de estos Máster Online en Reversing, Análisis de Malware y Bug Hunting.
Como sabes, yo estoy de mentor de este Másters, y en él se encuentran profesionales de la talla de Sergio de los Santos, Miguel Ángel de Castro, Manuel Urueña, Gonzalo Álvarez Marañón, Luis Alberto Segura Delgado, José Torres, Iván Portillo, Alejandro Vázquez y David García forman el plantel de profesionales de un equipo formativo que merece la pena que veas.
Si te gusta este mundo, donde te prometo que tendrás de todo menos aburrimiento y rutina, te puedes apuntar ahora a este Máster Online de Reversing, análisis de Malware y Bug Hunting, que el curso da comienzo el próximo 2 de Octubre de 2025.
También, todos los alumnos tienen libros de 0xWord (Malware en Andorid, Bug Bounty) acompañando el material de estudio de los Másters de Ciberseguridad y 2.000 Tempos para contactar con profesionales de este campo de ciberseguridad en la plataforma de MyPublicInbox, para que puedas pedir consejo o solucionar dudas. Recuerda, comienza el próximo 2 de Octubre, pero hay que matricularse cuanto antes.
