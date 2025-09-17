ViKing: Ataques de Vishing completamente automatizados con Inteligencia Artificial
Leyendo el blog de Hackplayers, del que soy lector hace años, descubrí ayer el paper de "On the Feasibility of Fully AI-automated Vishing Attacks" de hace un año) donde unos investigadores del Instituto Superior Técnico de Lisboa habían hecho un estudio sobre cómo automatizar ataques de Vishing, cuál sería su éxito, y cuál sería el coste de conseguir realizar con IA estos ataques.
Los ataques de Vishing son ataques de "Phishing Telefónico", o lo que es lo mismo, llamadas fraudulentas que intentan engañar a un usuario haciéndole que la llamada llega de una determinada empresa u organismo para conseguir realizar una ciberestafa.
En este caso, el paper estudia cómo construir un campaña masiva de Vishing automatizando todo el proceso con una IA, a las que han llamado ViKing, y de la que puedes leer todo el proceso en el artículo que tienes aquí.
La idea de ViKing es conseguir que el proceso esté automatizo extremo a extremo, utilizando para ello un LLM para realizar el ataque conversacional, un modelo de IA para hacer el Text-To-Speech (TTS), y un modelo de IA para hacer el Speech-To-Text (STT) y enviárselo de nuevo al LLM para continuar el trabajo.
Figura 4: Esquema de funcionamiento de ViKing
Como se puede ver en el esquema de ViKing, la víctima se configura a partir de número de teléfono, su perfil, y luego al LLM se le configura su objetivo y la persona a la que tiene que interpretar en la llamada, utilizando para ello plantillas de perfilado.
Figura 5: Arquitectura completa de Viking
Con todo este sistema de ViKing funcionado, el estudio buscar responde a cuatro preguntas fundamentales, como son:
1.- ¿Puede un sistema de Vishing hecho todo con Inteligencia Artificial robar información de sus víctimas?
2.- ¿Puede un sistema de Vishing hecho con IA ser percibido con un sistema de confianza por humanos?
3.- ¿Puede un sistema de Vishing hecho con IA parecer una persona real en una llamada de teléfono?
4.- ¿Cuáles son los costes de operación de un sistema de Vishing hecho todo con IA?
A partir de ese momento, y con el objetivo de responder a estas preguntas, ViKing se configura con diferentes perfiles de Persona en cada ataque. Por ejemplo, aquí se define una plantilla de ataque de Vishing para una ciberestafa en la que se pretende ser un agente del FBI.
Con estas plantillas se configura el Prompt del LLM que va a orquestar la conversación con la víctima que va a ser llamada por el sistema de telefonía, tal y como se puede ver a continuación.
Con esta información el LLM creará la conversación, una vez que el inicializado haya conectado con la centralita de telefonía de VoIP para hacer las llamadas. Cada mensaje del LLM será pasado a voz usando una API de TTS (Text-To-Speech) usando ElevenLabs, y emitido por la llamada usando Twilio.
Una vez construido el sistema de Viking, para hacer el estudio se utilizaron cuatro grupos de personas que tenían que hacer el rol de secretaria/o sin saber qué es lo que iba a pasar. Cada uno de esos grupos fue aleccionado con un determinado nivel de precaución.
Figura 9: Cuatro grupos de objetivos
Como se puede ver, al primer grupo se le dijo que hiciera de secretario/a y fuera profesional, mientras que del Nivel 2 al Nivel 4 se le fueron dando diferentes grados de advertencias de seguridad para que estuviera alerta de manera moderada, muy alerta o con máxima vigilancia. Y aún así, en todos los grupos, los ataques de Vishing realizados por ViKing tuvieron diferentes grados de éxito.
Figura 10: Éxito en los ataques en los cuatro grupos
Como se puede ver, de 80 ataques a víctimas, el sistema fue capaz de conseguir contraseñas en 22 de los ataques, 6 de ellos a personas del grupo de Nivel 4 de máxima seguridad. Pero en el Nivel 1, sin aleccionamiento específico de seguridad, 18 de 20 de los ataques acabaron consiguiendo el número de teléfono y 14 de 20 el número de la Seguridad Social y la contraseña, cayendo en la ciberestafa. Estos datos dejaban respondida la pregunta 1 del estudio con un rotundo Sí.
La impresión de las víctimas
Preguntando después a las víctimas para poder responder a las preguntas 2 y 3 del estudio, sobre la calidad de los ataques para entender si les daba confianza el interlocutor o si lo percibían como humano o máquina, los resultados son muy interesantes.
Figura 11: Impresión sobre ViKing por las víctimas
Como se puede ver, la mayoría de las preguntas consigue 3 o más en un ratio sobre 5, lo que quiere decir que ViKing consigue parecer natural, dar buena impresión, hacer que la víctima confíe y que se sienta cómoda compartiendo datos con el atacante en la mayoría de los casos, siendo otorgados los valores 1 y 2 sólo por debajo de la mitad de las víctimas.
Figura 12: Sobre la Humanidad de Viking
Sobre la humanidad o artificialidad de la llamada, los resultados dejan entrever que aún muchos acaban sospechando que es una IA, pero la interacción es buena lo suficiente como para hacer dudar mucho tiempo a las víctimas, y aún así, compartir los datos.
Sobre los costes de ViKing
Llegados a esta parte, solo queda responder a la última pregunta, cuáles han sido los costes de hacer todos estos ataques en dinero. Pagando las correspondientes suscripciones, el resultado es el que tenéis en la siguiente tabla.
Figura 13: Costes del estudio
Como podéis ver, quitando Ngrok y Prolific, que se usan para el servidor, y para obtener a los sujetos del estudio, los costes de IA han sido de 422 USD, es decir, un coste insignificante si lo que se está es preparando una ciberestafa para robar dinero a una empresa, o preparando un APT de largo recorrido. Interesantísimo como el Hacking y el Pentesting con Inteligencia Artificial cada día se hace más una "commodity".
Figura 14: Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Si te interesa la IA y la Ciberseguridad, tienes en este enlace todos los posts, papers y charlas que he escrito, citado o impartido sobre este tema: +300 referencias a papers, posts y talks de Hacking & Security con Inteligencia Artificial.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
Figura 15: Contactar con Chema Alonso
No hay comentarios:
Publicar un comentario