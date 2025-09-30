Sora2: Scroll Infinito, Advertising, Propaganda, FakeNews y la Nueva Educación
Hace algo más de 12 horas OpenAI publicó en Internet el vídeo de lanzamiento de Sora2, y ha traído una herramienta poderosa para la creación de vídeo hiper-realista que supone un paso adelante en la disrupción de muchos aspectos de una sociedad marcada por el consumo de contenido en Internet.
Ese consumo de contenido es, por supuesto lúdico, como los vídeos del Sccroll infinito en Tik-Tok, Reels, Facebook, el mismo Twitter/X o Youtube Shorts, donde los consumir contenido en formatos de unos segundos o hasta un minuto mantienen vivo el Scroll-Infinito.
Sound on. pic.twitter.com/QHDxq6ubGt— OpenAI (@OpenAI) September 30, 2025
Estos vídeos de humor, de curiosidades, de educación, de anuncios, de divulgación, de curiosidades, o de cualquier otra cosa acaban de recibir con la llegada de Sora2 una poderosa herramienta para hacer que su generación sea un juego de niños.
超速報：Sora2がついにOpenAIからリリース— 千景｜AI-チテキウム (@Chikage_ai) September 30, 2025
音声付きで、現状最強の動画生成AIか。
出力例10選の紹介：
1.電車の上に乗る男性 pic.twitter.com/g94xCbJ78e
Esto va a llevar consigo una disrupción de muchas áreas, donde como llevo diciendo desde que vi la primera versión de Sora, los vídeos serán generados primero por los generadores de contenido que hoy tenemos, haciendo vídeos que aceleren y faciliten el contenido de sus canales, pero que acabará siendo creado automáticamente por las grandes plataformas.
¿Para que va a necesitar un contenido creado por usuarios una plataforma como TikTok o Reels, o la que venga nueva si ya puede crearlo directamente con modelos como Sora2, Veo3 o lo que venga próximo? Hasta aquí nada nuevo que no estuviéramos esperando que pasara en algún momento.
Por supuesto, para las agencias digitales creadores de anuncios, esto que hace dos años parecía lejos en el futuro, pues ya está aquí. Y los modelos de negocio cambian, muchos creadores serán ahora "Creativos del Prompt", o "Aesthetic Prompt Developer". Nuevo juego de cartas, nuevos competidores, nueva forma de hacer una profesión.
Tell me this isn't wild.— Dale Wiliams (The Reel Robot) (@TheReelRobot) October 1, 2025
This anime is made entirely with @OpenAI #Sora2
I just edited a bit and added the music pic.twitter.com/tDSuJ09gnN
Pero además, traerá partes que tensarán los puntos de nuestra sociedad, con una más que posible polarización masiva, donde el adoctrinamiento por propaganda de reafirmación, del relato, o del contra-relato va a ser una batalla cruenta que se va a producir en los rincones más cerrados de las redes sociales. grupos de Signal, WhatsApp, Telegram, cuentas de redes sociales abiertas, comunidades y foros, serán circuitos de viralizacion de vídeos de propaganda sutil para la batalla de polarización.
Hace años que decidí que en mis grupos de WhatsApp no dejaba a mis amigos enviar ningún mensaje de política, pero con la llegada de estos vídeos hiper-realistas, Sora2 va a hacer difícil que personas vulnerables - y pienso en mi madre o mis hijas - se vean afectadas por el adoctrinamiento ideológico a base de vídeo tras vídeo que sutilmente meterá subliminalmente ideas.
Una persona siendo atacado por una banda de radicales, o la misma posible víctima atacando y robando a una pobre anciana. Y ninguno de ellos siendo real, solo hecho con IA. Pero sin que haya 6 dedos o un cambio radical en las estructuras de formas.
Por supuesto, estas noticias llegarán a medios de comunicación. Llegarán a periódicos digitales, blogs, cadenas de televisión y será replicadas con una ola de desinformación, que harán que la frase que dijo Barack Obama hace muchos años cuando tuve la ocasión de verlo en directo tenga más sentido:
"Antes dos personas se peleaban sobre si algo que había pasado estaba bien o estaba mal.
Ahora se pelean por si es verdad que eso ha sucedido o no."
Y es que se dan dos factores fundamentales en nuestra sociedad. El primero de ellos es que el canal por el que hacemos amigos, ligamos, nos informamos, no cabreamos, nos movilizamos, nos generan odio, amor, pasión, humor, o cualquier emoción humana que hace que las personas hagan lo que hacen en sus vidas, es principalmente digital. Fundamentalmente digital. Televisión, radio, prensa, redes sociales, grupos de amigos en mensajería son canales digitales.
El segundo factor es que la Inteligencia Artificial hace tiempo que superó la Paridad Humana en la creación de textos, música, y ahora vídeos, con lo que crear y modelar la fuente de información que construye lo que somos como personas, y por ende lo que somos como sociedad, está al alcance de cualquier grupo de interés que quiera modelar a personas, ( niños, adultos o mayores ), colectivos sociales, o sociedades completas.
Fighting pandas in the Google office - #SORA2 pic.twitter.com/5iVS830m0a— Barry Schwartz (@rustybrick) October 1, 2025
Creo que hace falta, cuanto antes, dotar de herramientas, no solo tecnológicas, sino principalmente de las otras, que ayuden a las personas a desarrollar protecciones contra la manipulación. Hay que prepararnos para no ser divididos, sino estar más unidos. A defendernos frente a los ataques ideológicos de propaganda y fakenews que nos van a llegar. Y pensar que esto va a ser en todo el mundo, en todas las culturas, y en todos los grupos sociales. Habrá gente que te odie por ser quién eres o por pertenecer a un grupo social de nacimiento solo porque haya podido ser adoctrinado utilizando estas herramientas.
Yo siempre suelo ser optimista, y creo que el ser humano será capaz de gestionar esto, pero lo que últimamente veo a mi alrededor es que las ideas fáciles, sencillas, y más radicales, son las más fácil de comunicar, las que más gente "infectan", y las que más rápido corren por los medios digitales. Y me da un poco de pena y miedo.
This is unreal! Sora2 can talk, edit videos itself, and add music... 🤣 The future will be wild! pic.twitter.com/kkQNRBo1fP— Initial Audio (@Initialaudio) October 1, 2025
Espero que el efecto wow maravilloso que a los que amamos la tecnología nos da ver el mundo de la IA llegando a estos extremos de calidad sirva para las cosas positivas de nuestra vida y nos esforcemos más que nunca en hacer que esta tecnologías se "Tecnología Humanista" y tomemos las medidas adecuadas en educación y protección de la sociedad para poner las vidas de las personas en el centro de lo que creemos, y no en el extremo. Los vídeos virales y las ideas consiguen vivir para siempre en el mundo digital que hemos creado, pero la vida de las personas es una y finita, y debemos trabajar para que la sociedad garantice la posibilidad de vivirla en las mejores condiciones posibles, o si no.. será malo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario