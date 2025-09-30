Atlantic Convergence 2025: 28 al 30 de Octubre en Lisboa
Esta semana en Lisboa voy a dar una charla dentro del evento de Atlantic Convergence 2025, que comienza mañana mismo. No es el único que voy a tener en lo que nos queda de año, pero sí que es verdad que van a ser muchos más fuera de España que lo habitual. No obstante, este pilla cerca, así que si alguno está por allí y se puede pasar, pues nos podremos ver un rato.
El evento de Atlantic Convergence tiene un objetivo de conectar a los constructores de la infraestructura de redes y centros de datos que conectan el mundo. Esa conexión "Atlántica" que une América, Europa y África, y que es el corazón de Internet. En este evento, la lista de Speakers es espectacular, con dos jornadas en las que principales voces de lo que es Internet hoy van a ser escuchadas.
Figura 2: Speakers de Atlantic Convergence 2025
Yo estaré dando una charla, y será el jueves día 30 de Octubre, a segunda hora, así que si vienes al evento no vas a tener que madrugar mucho. Pero los días antes, el 28 y 29 de Octubre tienes una agenda muy repletita, así que si te interesa, echa un ojo a la agenda en la web.
Yo hablaré de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, pero como siempre, dándole un pequeño giro sobre el mundo que tenemos hoy en día, donde hay cosas buenas, y cosas no tan buenas.
Ya sabéis que hay una parte de Love y otra de Hate con respecto a la Inteligencia Artificial si la vemos desde el prisma de la ciberseguridad.
Y esto es todo por hoy. Estaré en tres eventos en Noviembre, pero ya os avisaré de todos ellos más adelante, que aún nos quedan algunos días de Octubre. A por la última semana.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
