Disfruta tu "Temporada 1" de DefCON33: 282 nuevos vídeos de DefCON 33 en Youtube
Hoy sábado me he levantado pronto para escribir mi artículo, y me he enganchado a revisar la lista de vídeos de la pasada DefCON 33 que acaban de ser publicados. Solo revisar los títulos ya me ha llevado tiempo, pero es que elegir cuál metía en mi lista o no para revisarlos después también me llevado unos minutos por vídeo, y al final he terminado con una selección de 12 conferencias que me quiero ver.
Y cuando he terminado, he dicho: "Vaya, me he hecho una temporada de una serie de Superhéroes". Así que voy a tener que aparcar las que estoy viendo yo ahora, que son cosas de Marvel, Disney, DC, Star Wars, y cosas así que tengo aún pendientes de terminar.
Veo muy pocas horas de entretenimiento en forma de pantalla. Series o películas de televisión, es algo que me roba como mucho 30-40 minutos al día, que tengo muchos intereses, y tengo que sacar tiempo para leer algún cómic o algún libro, además de de los posts que tengo marcados en el RSS con algún paper, artículo o algo de tecnología.
Lo creáis o no, esa parte no es trabajo para mí. Es mi ocio. Así que a pesar de que dedico muchas horas al día a la tecnología, no es lo que yo consideraría trabajo. Y si encima es tu "trabajo" pues mejor que mejor. Así que voy a aparcar la serie de Marvel Zombies, la del Pacificador, de Tales from the Underworld, la de Tron Uprising y The Last of us, que son las que estoy viendo a ratitos pequeños, y me voy a ver la Seasson 1 de DefCON 33.
Si eres de los que no entiendes que alguien se pase una semana metido en un hotel viendo conferencias de tecnología, y después se pase semanas probando cosas en casas, o revisando el material que no pudo ver en directo, nunca entenderás la pasión por la tecnología que nos mueve a muchos día a día. Esa que hace que nos sentemos a tomar un café y comience la conversación con: "¿Has visto el nuevo orquestador de OpenAI? ¿Has visto el nuevo trabajo de Agentic AI para Bug Bounty?"
Si eres de los que sí que tienes esa pasión, esas ganas de aprender tecnología, pues con estos 233 vídeos seguro que encuentra algo de material para hacer una Seasson 1 de las buenas. Además, ahora con las traducciones automáticas de Youtube, el idioma ya no es una barrera, así que palomitas, una bebida y disfruta el material, que además lo puedes ver en el salón con colegas que tengan la misma afición que tú.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
