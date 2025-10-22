TRON: Los juegos de TRON en el Siglo XX para que juegues online con las motos, los discos y los tanques. EOL.
El otro día os dejé la historia de TRON a través de películas, series, cómics y videojuegos, pero hay otra serie de videojuegos, con menos historia, y centrados solo en el entretenimiento, que se han creado a la largo de la historia para diferentes consolas y plataformas, muchos de ellos se pueden jugar online, así que os los dejo para que veáis cómo ha evolucionado el mundo de de los gamers a lo largo de la historia de la tecnología.
Figura 1: TRON: Los juegos de TRON en el Siglo XX para que juegues
online con las motos, los discos y los tanques. EOL.
He estado buscado por las webs de juegos clásicos un rato, y jugando algunas partidas. Y he aprovechado el vídeo de VideoGame Classics (suscribíos al canal que merece la pena si te gustan los juegos clásicos), que aunque no está completo, sí que tiene muchos de los juegos de la historia de TRON.
TRON ARCADE (1982)
El primero, es la máquina Arcade de TRON - que yo no tengo en mi máquina de arcade y que tengo que buscar a ver si lo consigo instalar - pero puedes jugar a él online en esta web: Classics Games Arcade TRON
Figura 2: Classic Arcade TRON 1982
En este juego tienes que matar a los Bugs del Grid con tu Identity Disk, tienes que competir con las Cycles de luz, luchar contra los tanques o pelear contra el malvado Master Command Program (MCP). Todo basado en la película original.
TRON TOMY TRONIC (1982)
Esta es una máquina, igual que mi Galaxy Invaders 1000 hecha por TOMYTRONIC en 1982. Puedes jugar al emulador online y ver cómo era la maquina, que es preciosa. Tanto que creo que no me voy a resistir a comprarme una.
Figura 3: TRON 1982 maquinita de TOMYTRONIC
Así de molona es la maquina que TOMYTRONIC hizo de TRON en 1982, no me digas que no es una chulada. Conseguirla debe ser curioso. Voy a ello...
Figura 4: Aquí puedes jugar con ella
TRON: Maze-a-Tron (1981)
Este es un juego creado para la consola de cartuchos de INTELLIVISON. Una cosa super-retro, pero que puedes ver online en the Internet Archive. Si tienes esta consola y este cartucho... seguro que tienes una joya clásica.
Figura 5: TRON: Maze-a-tron
En este juego, vas por dentro de los circuitos del sistema, esquivando los tanques, los bugs, y buscando acabar con el malvado MCP.
TRON: Deadly-Discs (1982)
Como podéis ver, TRON fue un fenómeno de ventas cuando salió en el mundo de los videojuegos, y se hizo esta versión en cartuchos para ATARI 2600 e INTELLIVISION del clásico combate con Identity Disks.
Figura 6: TRON: Deadly-Discs (1982)
Para jugar, muy sencillo, cursores para moverte y espacio para lanzar tu Identity Disk. Puedes jugar en esta URL: TRON: Deadly-Discs (1982)
TRON: Discs-of-Tron (1983)
Y otra nueva versión del combate con los Identity Disks, en este caso para máquina Arcade, que puedes jugar también en tu XBOX360.
Figura 7: Discs-of-TRON play online
TRON: Adventures of TRON (1983)
Un nuevo juego de cartuchos para Atari 2600. Un juego de plataformas moviéndote por diferentes niveles dentro del Grid. Podría ser casi cualquier cosa.
Figura 8: Jugar Online "Adventures of TRON"
TRON: Solar Sailer (1983)
Esta versión del juego no la he podido encontrar online, pero sí que está las ROM publicadas en muchas páginas web. Un juego curioso sobre las aventuras dentro del Grid. Fue creado para Intellivision.
Figura 9: TRON Solar SailerTRON: Light Cycles (1992)
Basado en la carrera de las motos de luz, un juego para MS-DOS en 1992. No es lo mejor que hay en el mundo, pero puedes jugar con él.
Figura 10: TRON Light Cycles Online
TRON: Super-Tron (1997)
Evolución de la anterior versión. La puedes disfrutar Online en muchas webs. Aquí mismo la tienes: Super Tron Play Online DOS 1997.
Figura 11: SuperTron Online
Por último, os dejo este TRON Arcade hecho en Flash que no tiene atribución, pero que puedes jugar fácilmente. Usa el espacio para empezar, y las teclas para mover tu Light Cycle (el de la derecha es el tuyo.
Figura 12: Play Tron Game Game at Classic Free Arcade
En el Siglo XXI tenemos otros tipos de juegos de TRON, más pensados en la narrativa - aunque también tendremos algún Arcade centrado solo en los juegos de la saga. En otro artículo os los dejo.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario