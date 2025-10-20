TRON: La historia a través de las películas, series, vídeo juegos y cómics
Con el anuncio de TRON Ares, se ha despertado en mí unas ganas de volver a revivir toda mi infancia viéndome todas las películas, la serie, leyendo de nuevo los cómics, y siguiendo las diferentes historias contadas a través de los vídeo juegos. Estas últimas dos semanas he estado muy metido en el mundo de TRON, y voy a aprovecha a dejaros por aquí un artículo para que puedas seguir el orden cronológico de la historia, y, si quieres, engancharte tu también.
Figura 1:TRON - La historia a través de las películas, series, vídeo juegos y cómics
Veréis que a lo largo del artículo mezclaré Películas, Series, Videojuegos, y Cómics, para que puedas entender toda la trama bien.
TRON (1982) - Película
Es el origen de todo. La película en la que se narra toda la historia original. En este caso, Flynn está intentando recuperar la compañía, controlada por Dillinger, que ha utilizado al malévolo Master Control Program (MCP) para quitarle la compañía a Flynn robándole la autoría de los juegos.
Figura 2: Trailer de TRON oficial en inglés
Flynn crea su programa CLU 1.0 (Codified Likeness Utility) para intentar hackear el sistema y llevarse los códigos, pero es detectado. Cuando intenta ejecutar la nueva versión, ayudado por el programa TRON de su amigo Alan, se ve digitalizado dentro del sistema, así que TRON y Flynn deben vender al MCP.
Figura 3: TRON Ultra HD + Blu-Ray
Para ello deben deben vivir dentro del sistema mil aventuras, y conseguir que TRON, levantando su Identity Disk desde la torre de comunicaciones, contacte con Alan para extraer el fichero con las pruebas que tumben a Dillinger.
Figura 4: Tron (1982) Trailer oficial en Español
Por supuesto, al estética creada en esta película, que puedes ver en Disney, marcó el futuro de la saga, pero especialmente sus motos, y los juegos de disco, los tanques, y las naves de exploración para controlar la GRID donde viven los programas, dieron lugar a muchos juegos clásicos, pero sin trama de impacto en la saga como otros que vamos a ver. Por cierto, puedes comprar la película de TRON en BluRay antes de que se te escape, que es una joya de colección única y el maravilloso libro de "The Making of Tron: How Tron Changed Visual Effects and Disney Forever".
TRON 2.0 (2003) - Videjuego
La historia de TRON 2.0 se sitúa unas dos décadas después de la película original y el protagonista es Jethro “Jet” Bradley, hijo de Alan Bradley (creador de TRON). Kevin Flynn ha desaparecido y ENCOM es absorbida por la corporación rival FCon (Future Control Industries), Alan desarrolla una Inteligencia Artificial llamada Ma3a para continuar las investigaciones sobre la digitalización humana.
Figura 5: TRON 2.0 Gameplay completo
Alan es secuestrad, y Ma3a digitaliza a Jet dentro del sistema para libra a Alan, pero allí dentro pasan muchas cosas. El nuevo programa de seguridad Kernel persigue a Jet, la Grid se llena con un virus, y Mercury - programa aliado de Ma3a - tiene que ayudar a Jet a sobrevivir. Allí, Jet localiza el código fuente de "Tron Legacy" una actualización de TRON que si compila, echará a todos los programas ilegítimos del sistema. Y si no lo has visto, no te cuento más, te dejo una lista de Youtube con 38 vídeos con el gameplay y la historia de TRON 2.0 completa. Se considera la secuela oficial de TRON.
TRON: Betrayal (2010) y TRON: Download (2025) - Cómic
La historia continua en TRON: Betrayal, que es la precuela de TRON Legacy, donde se cuenta la historia de la traición de CLU. En esta historia - que puedes conseguir en Amazon dentro del recopilatorio TRON: Download en el que está además el cómic de la película original - Kevin Flynn regresa a Grid, y allí crea a a CLU 2.0 para construir, junto a TRON el sistema perfecto para todos los programas.
Figura 6: TRON Betrayal dentro de TRON Download
Por el camino, Kevin Flynn es padre en el mundo real, y en el GRID aparece una nueva generación de programas creados por el sistema de manera autónoma. Los ISOs (Algoritmos Isomórficos) que han sido creados de manera espontánea por la red, sin que los haya creado un programados. CLU se obsesiona con ellos, porque no entran dentro de su orden perfecto del sistema, y traiciona a Flynn que tiene que huir, y casi mata a TRON, que queda con muchas heridas y cicatrices en su código.
Figura 7: TRON Betrayal viene en TRON Download
(Portadas de Salvador Larroca)
Como nota espectacular, las portadas de TRON: Betrayal que se usan en TRON: Download, son de nuestro genial y único Salvador Larroca, que ha dejado su huella no solo en Iron Man, Los Vengadores, Los X-Men, Star Wars o Aliens, sino también en TRON. Puto amo.
TRON: EVOLUTION - Vídeojuego (2010)
TRON: Evolution es un videojuego que sirve como precuela de la película TRON: Legacy y a la vez secuela de la novela gráfica TRON: Betrayal. La trama se sitúa en el mundo del Grid, donde el jugador controla a un programa de seguridad llamado Anon, creado por Kevin Flynn para investigar una conspiración dentro del sistema TRON. La historia mola, tienes un Gameplay completo de casi cuatro horas con toda la película.
Figura 8: TRON: Evolution Gameplay
La historia comienza con Kevin Flynn discutiendo sobre la existencia de los ISOs, unos algoritmos isomórficos que surgieron espontáneamente en la red y que representan una forma de libre albedrío dentro del mundo digital. Flynn sospecha que el asesinato de Jalen, uno de los líderes de los ISOs, fue causado por CLU 2.0. Anon debe investigar esta conspiración mientras el Grid se encuentra en peligro debido a la expansión de un virus llamado Abraxas. Puedes comprar el juego para PS3 de TRON:Evolution y también el Juego de TRON:Evolution para XBOX 360.
TRON: UPRISING - Serie animación (19 capítulos)
Después de esta historia, y antes incluso que TRON: Legacy, viene la saga de TRON Uprising, donde un joven llamado Becks intenta mantener vivo a TRON, que descubre que aún existe, a pesar de estar lleno de cictatrices. En esta serie de animación - espectacular en diseño, gráficos, animación, música y trama - salen una buena cantidad de personajes, y también se cuenta la historia de CLU, Flynn, TRON, de Quorra y los ISO, además de los programas de Argon, Mara, Zed, Able, o los soldados de CLU Dyson, Pavel, Paige, etcétera.
Figura 9: Tron Uprising
Puedes ver TRON UPRISING en el canal de Youtube de Disney la serie troceada, pero yo la he visto en la subscripción de Disney a alta calidad y merece mucho la pena. Son capítulos de poco más de veinte minutos, y te los beberás. En ella, la historia que cuenta es el levantamiento en contra de la tiranía de CLU y cómo al final, TRON acaba "repurposed" para ayudar a CLU. También tienes una novela juenil de Tron:Uprising .
TRON: LEGACY (2010) Película
Oficialmente, la secuela de la película original de TRON. El inicio es que CLU 2.0 ha traicionado a TRON y a Flynn, ha ganado la guerra con los ISOs, y Flynn se encuentra exiliado en el Grid, sin poder volver a la Tierra, donde su hijo Sam Flynn ha crecido sin su padre, y el hijo de Dillinger vuelve a tener control de la compañía ENCOM.
Figura 10: Trailer previo a TRON:LEGACY
La historia se desarrolla cuando Sam Flynn es digitalizado para entrar en el Grid, gracias a una pista enviada por Alan - creador de TRON - para buscar a su padre. Una vez dentro, conocerá a Quorra, una ISO que ayudará a luchar contra CLU 2.0 y retomar el control del sistema.
Figura 11: TRON:LEGACY trailer oficial
Al final TRON, que se encuentra controlado por el proceso de "reprogramación" se libera y ayuda a Sam, Quorra y Flynn a poder vencer a CLU 2.0. Puedes conseguir la película de TRON:Legacy en BluRay, y yo me he comprado un cómic manda en Italiano de TRON:LEGACY - por 8 € aprendo italiano o lo leo con Google Lens -.
TRON: IDENTITY (2021) Vídeojuego narrativo
Después de la película, hemos tenido un par de juegos en el universo de TRON, el primero de ellos es TRON: Identity, donde el protagonista es Query, un programa de investigación y detective encargado de resolver un enigmático crimen dentro de una nueva red digital que ha evolucionado sin la intervención directa de usuarios externos. Query debe mantener dos principios fundamentales: encontrar la verdad y no tomar partido en los conflictos entre los distintos programas de la Red, lo que resulta cada vez más complicado a medida que avanza la investigación.
Figura 12: TRON:IDENTITY Gameplay movie
La historia se centra en la investigación del robo de información clave de un lugar llamado "El Depósito", un pilar central para el equilibrio de la sociedad digital. La misión de Query es descubrir qué fue robado y quién está detrás del crimen, mientras interroga a sospechosos y explora el entorno para reunir pistas y pistas. La aventura depende de las decisiones del jugador, que influyen en el desarrollo del argumento, llevando a múltiples posibles finales según las alianzas, sospechas y acciones tomadas. Puedes disfrutar la historia completa de TRON: IDENTITY en el vídeo de Youtube que tienes aquí.
TRON: CATALYST (2025) Videojuego narrativo
TRON: Catalyst es un videojuego de acción y aventura ambientado en el universo digital de TRON, en Arq Grid, que se encuentra al borde del colapso y sumido en conflictos entre facciones. La protagonista es Exo, un programa de mensajería con una habilidad única conocida como el poder del glitch, que le permite manipular bucles temporales, retroceder en el tiempo y acceder a zonas ocultas del Grid.
Figura 13: TRON: CATALYST Gameplay completo
La trama se desarrolla después de los sucesos de TRON: Identity y actúa como secuela. Se mencionan los ecos del legado de Kevin Flynn y los efectos persistentes de su tecnología en la evolución del Grid. A lo largo del juego, Exo interactúa con personajes como Query, Vega, Sierra y Spectre, todos con roles clave en el equilibrio de poder dentro del sistema. Tienes la historia en el vídeo, y si quieres jugar, tienes la Guía del juego de TRON:CATALYST en Amazon.
TRON: ARES (2025) Película
Y por último, la película que tenemos en los cines ahora mismo, con Jared Leto (que a mí personalmente me encanta en todo lo que hace), y donde lo que tenemos el la "fisicalizacón" o traer del mundo digital al mundo físico los programas y elementos del Grid. No os cuento mucho más, para no hacer spolier que esta película aún hay que verla.
Figura 14: TRON:ARES Trailer oficial en Español
Eso sí, os dejo el trailer oficial, donde ya vemos por dónde van a ir los tiros, y que nuestra familia mala favorita, los Dillinger, vuelven a estar en control de la compañía... la saga continúa. Y promete sorpresas para los fans de la serie.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
