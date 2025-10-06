lunes, octubre 06, 2025

Cursos Online de Ciberseguridad & Hacking para Octubre de 2025 en HackBySecurity

Comienza el último trimestre del año, con quizás los tres meses más intensos de trabajo para mí habitualmente. Y con una lista enorme de cosas que tengo apuntadas para aprender por delante. Uff. ¡qué rápido va esto! Si tú también eres de los que le gusta ponerse las pilas desde ya y aprender cosas nuevas te dejo  la lista de formaciones y cursos online de ciberseguridad & hacking que puedes hacer a tu ritmo desde en la Academia de HackBySecurity. Como ya os he dicho muchas veces están diseñadas para los que queréis formaros en Ciberseguridad & Hacking, como complemento a vuestra jornada diaria y a vuestro ritmo. 
Ésta es la lista de Cursos Online de Ciberseguridad de HackBySecurity, y luego puedes animarte a mirar alguna de las posiciones que hay abiertas para gente de Seguridad en Lisboa... por ejemplo }:) y así nos vemos por aquí "at random". ¿No molaría la aventura?
Si quieres tener un descuento en las formaciones, puedes usar tus Tempos de MyPublicInbox para comprar un código de promoción del 40% de descuento por 300 Tempos en la sección de Canjea tus Tempos. Como cada mes, sólo hay 10 códigos de descuento. 
Además, sabes que puedes conseguir esos 50 Tempos gratis en MyPublicinbox con la campaña de Sponsored Tempos que tienes de HackBySecurity, así que puedes aprovechar el descuento muy fácilmente.

Comenzamos por el registro al BootCamp Online de Ciberseguridad Ofensiva (BCDO) que es para el 9 de Octubre de este año 2025.

BCDO (BootCamp Online de Ciberseguridad Defensiva y Ofensiva): Ésta es una formación especial, porque será ONLINE y en DIRECTO, ya que se trata de un BootCamp que dará comienzo el próximo día 9 de OCTUBRE, y que contará con Pablo González,  Fran Ramírez Álvaro Núnez-Romero,  Ángel A. NúñezRafa SánchezCarmen TorranoAlex AmorínMercedes MuñozValentín MartínAinoa GuillénJosé Luis Martínez como docentes. 

 
  
Además, todos los asistentes de este BootCamp tendrán 2.000 Tempos de MyPublicInbox, y los libros de Metasploit para Pentesters Gold Edition y Ethical Hacking 2ª Edición de 0xWord. 

Y ahora vamos con el calendario de formaciones que tienes disponibles para este mes de Octubre de 2025, que no se te pase nada.

COSINT (Curso Online de Open Source INTelligence): Esta formación, que dará comienzo el próximo 7 de OCTUBRE está dirigida a aquellas personas que quieran iniciarse o ampliar sus conocimientos en la búsqueda de información mediante técnicas que explotan las fuentes OSINT. En este curso conceptos generales sobre OSINT, cómo crear una nueva identidad  para ser anónimo y realizar investigaciones de manera segura, así como herramientas y procesos para investigar personas físicas, cómo realizar investigaciones sobre personas jurídicas y cómo elabora un informe de inteligencia.

Esta formación la imparte Ana Isabel Corral, y cuenta además con 200 Tempos de MyPublicInbox, y se entrega el libro de Vicente Aguilera y Carlos Seisdedos de "OSINT (Open Source INTelligence): Investigar personas e identidades en Internet", que recoge la gran mayoría de los temas que se explican en la formación.  

CTEC (Curso Técnico Especialista en Ciberinteligencia): Para el   15 de OCTUBRE comienza la formación para aquellos que quieran empezar a trabajar en labores de ciberinteligencia en el mundo de la empresa. Con el objetivo de aprender cuáles son las fuentes de información pública, las técnicas de captura de información y cómo realizar una investigación en Internet y en la Deep Web, este curso enseña metodologías y procedimientos de análisis de información.  El curso tiene por docentes a Rafael García Lázaro y Miguel Ángel Martín, con los que puedes consultar en sus buzones públicos para resolver dudas.

En esta edición, además, se cuenta con 200 Tempos de MyPublicInbox que recibirán todos los asistentes.

CSCE (Curso de Seguridad de Creación de Exploits) El próximo 21 de OCTUBRE da comienzo un curso de nivel intermedio en el que se va a explicar cómo construir exploits para vulnerabilidades localizadas. Es decir, cómo explotar vulnerabilidades descubiertas, así que es un curso de nivel intermedio ya que debes tener conocimientos previos de pentesting para saber cómo funciona los bugs, los exploits y la automatización de la explotación de vulnerabilidades.  
 
 
Este libro lleva como material de estudio y acompañamiento el libro de Linux Exploiting de 0xWord donde se explican las metodologías de descubrimiento y explotación de vulnerabilidades en sistemas GNU/Linux. Esta formación cuenta con 200 Tempos de MyPublicInbox

Figura 10: Linux Exploiting de 0xWord 

TAM (Taller Online de Análisis de Malware)El día 22 de OCTUBRE tendrás una formación muy especial, ya que se trata de un taller con Rafael García Lázaro para comenzar en el mundo del análisis de malware. 

Esta formación cuenta con 200 Tempos de MyPublicInbox que recibirán todos los asistentes y habrá una sala de Chat en MyPublicInbox para contactar con los docentes.   

Y esto es todo lo que tienes para este mes de OCTUBRE DE 2025,  así que si quieres aprovechar el tiempo y formarte en Ciberseguridad & Hacking, tienes una buena y variada oferta de cursos online que realizar, además de prepararte para tu futuro profesional en nuestro campo profesional.

¡Saludos Malignos!

