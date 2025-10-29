Quatum Security: Tecnología Cuántica & Ciberseguridad Criptográfica Cuántica y Post-Cuántica
Otro día de celebración, porque tenemos un nuevo libro en 0xWord que presentaros, así que es un día bonito y feliz para todo el equipo. Y es que ya tenemoas a la venta el libro de "Quatum Security: Tecnología Cuántica & Ciberseguridad. Criptográfica Cuántica y Post-Cuántica", donde hemos trabajado junto con la Universidad de Deusto, Pablo González, Fran Ramírez, Carmen Torrano, Daniel Romero, Javier Álvarez, Mario Piattini, Iker Pastor, Pablo García Bringas, y yo mismo, que he hecho un par de capítulos de este volumen.
Nuestro nuevo libro en 0xWord
El libro, está dedicado a uno de los temas que más está preocupando a las empresas - además de la IA, por supuesto - en temas de seguridad, como es la llegada de los Quantum Computers, y el uso de tecnologías de criptografía que esté preparadas para este momento. El libro, que se titula "Quatum Security: Tecnología Cuántica & Ciberseguridad. Criptográfica Cuántica y Post-Cuántica" lo podéis comprar desde hoy mismo.
Nuestro nuevo libro en 0xWord escrito por: Chema Alonso,
Este libro lo hemos hecho dentro de la línea de 0xWord Brain en una colaboración con la Universidad de Deusto, así que verás que hemos trabajado muchos autores. Aquí os dejo la sinopsis.
Muchos gobiernos y organizaciones están trabajando activamente en los proyectos de Quantum Readiness para tener la seguridad de los sistemas informáticos de las instituciones y de las empresas preparadas y fortificadas para la eventual llegada de los “temidos” (a la par que deseados) ordenadores cuánticos. Esto también ha hecho que los malos, los cibercriminales, los ciberespías, los “bad actors” de Internet estén preparándose, y para ello se dedican a almacenar tráfico cifrado hoy, para descifrarlo en un futuro cercano.
A esta amenaza, conocida como “Store Today – Decrypt Tomorrow” (STDT), hay que responder desde ya, y por eso la ciencia, la academia, la industria y los gobiernos se han movilizado durante los últimos años ante la eventual caída de los algoritmos de criptografía basada en RSA y las operaciones de factorización de números primos, algo que será trivial para los ordenadores cuánticos.
En este libro podrás conocer los avances en Quantum Security, centrándose en algoritmos de criptografía cuántica (QKD), en los algoritmos de Post-Quantum Cryptography (PQD) y sus mecanismos de intercambio de claves KEM, en la auditoría de sistemas, y la aplicación de estos mismos a los servicios digitales de hoy en día. Estamos en una batalla entre los países, organizaciones y “los malos” por la supremacía que da el control de la tecnología cuántica. Estamos en una Quantum War.
Este libro se enmarca dentro de la colaboración que también tenemos con el Curso de Quantum Security - que comienza la semana que viene y está lleno - del que tendremos una segunda edición en 2026. Puedes participar, comentar y aprender, además, en el Foro de Quantum Security al que puedes conectarte con tu cuenta de MyPublicInbox.
Esta sinopsis es solo un aperitivo para las 250 páginas que tiene este libro de "Quatum Security: Tecnología Cuántica & Ciberseguridad Criptográfica Cuántica y Post-Cuántica" que ya podéis comprar desde hoy mismo. Aquí tenéis el índice del libro que hemos trabajado con el mayor cariño posible por parte de todas las personas involucradas.
Figura 4: Índice del libro de Quatum Security: Tecnología Cuántica
De 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
y Chema Alonso,
Ser escritor de libros de 0xWord
¡Saludos Malignos!
