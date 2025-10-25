TRON: Los juegos de TRON en el Siglo XXI de aventuras gráficas y arcade. EOT
No podía dejar de escribir sobre TRON después de haber escrito el artículo de "TRON: La historia a través de las películas, series, vídeo juegos y cómics" y de "TRON: Los juegos de TRON en el Siglo XX para que juegues online con las motos, los discos y los tanques. EOL.", me faltaba la última parte. Los juegos de TRON en el Siglo XXI.
La mayoría de los juegos que son para Windows y MacOS están disponibles en Steam, pero hay algunos otros que son para las consolas más modernas, y algunos se pueden jugar online. Os los voy detallando.
Figura 2: Juegos de TRON en Steam
Como ya os dije en el otro artículo he estado buscado por las webs de juegos clásicos un rato, y jugando algunas partidas. Y he aprovechado el vídeo de VideoGame Classics (suscribíos al canal que merece la pena si te gustan los juegos clásicos), que aunque no está completo, sí que tiene muchos de los juegos de la historia de TRON.
TRON 2.0 (2003)
Éste es parte de la narrativa, como os conté. La historia de TRON 2.0 se sitúa unas dos décadas después de la película original y el protagonista es Jethro “Jet” Bradley, hijo de Alan Bradley (creador de TRON). Kevin Flynn ha desaparecido y ENCOM es absorbida por la corporación rival FCon (Future Control Industries), Alan desarrolla una Inteligencia Artificial llamada Ma3a para continuar las investigaciones sobre la digitalización humana.
Figura 3: TRON 2.0 Gameplay completo
Alan es secuestrad, y Ma3a digitaliza a Jet dentro del sistema para libra a Alan, pero allí dentro pasan muchas cosas. El nuevo programa de seguridad Kernel persigue a Jet, la Grid se llena con un virus, y Mercury - programa aliado de Ma3a - tiene que ayudar a Jet a sobrevivir. Allí, Jet localiza el código fuente de "Tron Legacy" una actualización de TRON que si compila, echará a todos los programas ilegítimos del sistema. Y si no lo has visto, no te cuento más, te dejo una lista de Youtube con 38 vídeos con el gameplay y la historia de TRON 2.0 completa. Se considera la secuela oficial de TRON. Lo tienes online en Steam: TRON 2.0.
TRON 2.0: Killer App (2004)
La versión de Game Boy de Tron 2.0 pero con un rediseño completo. Deja de ser un juego en 3D de primera persona para ser un 3D isométrico que se pueda jugar en la consola. Lo puedes jugar online directamente en la web de Retrogames: TRON 2.0: Killer App Game Boy
Figura 4: Jugar a TRON 2.0: Killer App Game Boy
TRON: Space Paranoids (2009)
Basado en el juego de Space Paranoids que creó Kevin Flynn y que juega en la máquina de arcade que tiene en su recreativos en la película. Disney lo utilizó como viral para los amantes de la saga antes de lanzar la película de TRON:Legacy, junto con la apertura de los recreativos originales, y la puesta en producción de la máquina de arcade. Mola todo.
Figura 5: Descargar TRON:Space Paranoids
No lo he encontrado online para jugar, pero puedes descargar una versión del mismo para jugar en Windows de la página oficial de Space Paranoids.
TRON: EVOLUTION (2010)
Parte de la narrativa de la historia, TRON: Evolution es un videojuego que sirve como precuela de la película TRON: Legacy y a la vez secuela de la novela gráfica TRON: Betrayal. La trama se sitúa en el mundo del Grid, donde el jugador controla a un programa de seguridad llamado Anon, creado por Kevin Flynn para investigar una conspiración dentro del sistema TRON. La historia mola, tienes un Gameplay completo de casi cuatro horas con toda la película.
Figura 6: TRON: Evolution Gameplay
La historia comienza con Kevin Flynn discutiendo sobre la existencia de los ISOs, unos algoritmos isomórficos que surgieron espontáneamente en la red y que representan una forma de libre albedrío dentro del mundo digital. Flynn sospecha que el asesinato de Jalen, uno de los líderes de los ISOs, fue causado por CLU 2.0. Anon debe investigar esta conspiración mientras el Grid se encuentra en peligro debido a la expansión de un virus llamado Abraxas. Puedes comprar el juego para PS3 de TRON:Evolution y también el Juego de TRON:Evolution para XBOX 360. Este juego no lo tienes en Steam.
TRON: Evolution (2010) Nintendo DS
Adaptación de Tron:Evolution a Nintendo DS. Puedes conseguir y comprarte el juego de TRON: Evolution para Nintendo DS original en Amazon. Y puedes jugar online en RetroGames: Jugar online a TRON: Evolution para Nintendo DS.
TRON: Evolution BattleGrids (2010) Wii
Basado en la misma historia, pero en este caso con menos narrativa y más acción, pensado para la plataforma de juegos Wii. Puedes comprar la versión en de Tron: Evolution BattleGrids en Amazon.
Figura 8: Tron: Evolution BattleGrids en Amazon.
TRON: RUN (2016)
En el año 2016, llegó TRON: RUN y sus expansiones. Tienes todas ellas en Steam, y son para difrutar de un juego de velocidad dentro del mundo de TRON.
Figura 9: TRON: Run. Juego y expansiones en Steam
En youtube tienes muchos gameplays, os he traído uno por aquí para que veas la estética y la dinámica de velocidad del juego de TRON: RUN.
TRON: IDENTITY (2021) Vídeojuego narrativo
Después de la película de TRON:Legacy, hemos tenido un par de juegos en el universo de TRON, el primero de ellos es TRON: Identity (que tienes en Steam y en la plataforma de Nintendo Switch), donde el protagonista es Query, un programa de investigación y detective encargado de resolver un enigmático crimen dentro de una nueva red digital que ha evolucionado sin la intervención directa de usuarios externos. Query debe mantener dos principios fundamentales: encontrar la verdad y no tomar partido en los conflictos entre los distintos programas de la Red, lo que resulta cada vez más complicado a medida que avanza la investigación.
Figura 11: TRON:IDENTITY Gameplay movie
La historia se centra en la investigación del robo de información clave de un lugar llamado "El Depósito", un pilar central para el equilibrio de la sociedad digital. La misión de Query es descubrir qué fue robado y quién está detrás del crimen, mientras interroga a sospechosos y explora el entorno para reunir pistas y pistas. La aventura depende de las decisiones del jugador, que influyen en el desarrollo del argumento, llevando a múltiples posibles finales según las alianzas, sospechas y acciones tomadas. Puedes disfrutar la historia completa de TRON: IDENTITY en el vídeo de Youtube que tienes aquí.
TRON: CATALYST (2025) Videojuego narrativo
TRON: Catalyst es un videojuego de acción y aventura ambientado en el universo digital de TRON, en Arq Grid, que se encuentra al borde del colapso y sumido en conflictos entre facciones. La protagonista es Exo, un programa de mensajería con una habilidad única conocida como el poder del glitch, que le permite manipular bucles temporales, retroceder en el tiempo y acceder a zonas ocultas del Grid.
Figura 12: TRON: CATALYST Gameplay completo
La trama se desarrolla después de los sucesos de TRON: Identity y actúa como secuela. Se mencionan los ecos del legado de Kevin Flynn y los efectos persistentes de su tecnología en la evolución del Grid. A lo largo del juego, Exo interactúa con personajes como Query, Vega, Sierra y Spectre, todos con roles clave en el equilibrio de poder dentro del sistema. Tienes la historia en el vídeo, y si quieres jugar, tienes la Guía del juego de TRON:CATALYST en Amazon.
Snake-o-Tron (2025)
Aún no está disponible, pero ya está anunciado en Steam, donde tienes un trailer que puedes ver. Este es otro juego de carreras, nada narrativo. Solo acción y diversión.
Figura 13: Snake-o-Tron Trailer
TRON: Roller Coaster (Parque Disney)
Lo último que os dejo, como un bonus track, es la Montaña Rusa de TRON que tienes en los parques de Disney, para que juguéis en primera persona a la carrera de Light Cycles.... si te atreves.
Figura 14: Montaña Rusa de TRON en Disney
Y esto es todo lo que os traigo por ahora de TRON, pero no penséis que ya he terminado, que esta película de culto ha dado mucho de sí, y probablemente le dedique otro artículo más adelante a otros aspectos de la cultura popular en los que se ha metido TRON, CLU, MCP, Flynn, Beck, los ISO, Quorra, CLU 2.0 y ahora.. ARES.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
