De Hacker a Hacker: Pablo González vs. Emiliano Anguiano "DebugSec"
Para hoy os traigo la última de las entrevistas que ha hecha nuestro querido Pablo González en su sección "De hacker a hacker", donde entrevista a profesionales de la ciberseguridad, el pentesting, el hacking y miembros de la comunidad hacker. Hoy le ha tocado el turno a Emiliano Anguiano "DebugSec" que es emprendedor, pentester, hacker, y que ha pasado mucho tiempo en CONs de hackers conociendo a muchos grandes.
La entrevista en vídeo dura un poco menos de media hora y os la he subido junto al resto de todas las que ha hecho en la serie a a mi canal de Youtube para que la podáis disfrutar en cuanto tengáis un ratito libre, para que podáis conocer un poquito más de primera mano a Emiliano Anguiano "DebugSec".
|Figura 2: Contactar con Pablo González
Como es habitual en esta sesión de "De Hacker a Hacker", en la charla, hablan de muchas cosas que tienen que ver también con formarse, con el impacto de la la seguridad en la vida de las personas, en cómo ayudar a los demás, de aprendizaje, del impacto del hacking o el cibercrimen en las empresas, etcétera.
A los dos, además, los tenéis a vuestra disposición a tiro de mensaje de MyPublicInbox, donde cuentan con sus buzones por si quieres consultarles algo o contactarles para proponerles alguna colaboración, que son tipos muy dispuestos, como podéis ver.
Si te apetece, puedes ver todas las sesiones que hemos tenido hasta el momento en la lista de reproducción de "De Hacker a Hacker" que mantengo actualizada en mi canal, para que puedas ver todas las entrevistas y conocer cómo cada uno ha hecho y hace este camino en el mundo de la tecnología.
Publica tu libro con 0xWord
Por último, un recordatorio de que en MyPublicInbox se ha articulado un servicio de colaboración con todos los Perfiles Públicos de la plataforma para establecer una nueva vía de colaboración que permita que si tienen una idea de publicación de un libro, puedas hacerlo con 0xWord. De esta forma todos los Perfiles Públicos de MyPublicInbox pueden ir a la zona su perfil, y entre la lista de Servicios para Ti que ofrece esta plataforma, pueden solicitar información para publicar su libro con 0xWord.
Todos los usuarios de MyPublicInbox, si quieren ser Perfiles Públicos, pueden solicitarlo tal y como se explica en la web, y tendrán acceso a las dos decenas de servicios que ofrece actualmente esa plataforma, y entre otros este de publicación de libros.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario