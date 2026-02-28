RootedCON Madrid 2026 - Mi charla y cómo conseguir tu entrada con Tempos
Un año más, RootedCON va a continuar haciéndose más grande. Y en esta edición 2026, un año más, yo voy a estar allí para dar una charla, para firmar libros, y para lo que se pueda hacer para ayudar a que esta nueva edición sea más grande aún que la anterior - y menos que la siguiente, que se suele decir -.
Y como ya hemos hecho en ocasiones anteriores, gracias a la colaboración entre MyPublicInbox y RootedCON, este año puedes conseguir por 10.000 Tempos una de las 10 entradas que hemos puesto disponibles en tu cuenta de MyPublicInbox.
Si no tienes cuenta de MyPublicInbox, es algo que puedes subsanar ahora mismo, porque necesitas crearla, y luego comprar los Tempos en la misma web.
Y mi charla, pues al final será el vienes 6 de Marzo a las 19:00 horas, y el título dice poco de lo que va a la charla, pero seguro que tiene que ver con cosas que me preocupan, me interesan y que tiene que ver con la tecnología. Desde un punto de vista personal y con la esperanza de hacer a los asistentes reflexionar sobre ello. Cómo es la última del día, quédate a verla sólo si tienes ganas de relajarte y asustarte un poco.
Además, haré un alto en algún momento para poder firmar libros de "Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial" y el flamante nuevo de "Hacking IA: Jailbreak, Prompt Injection, Hallucinations & Unalignment", así que ya sabes dónde buscarme si te lo quieres llevar firmado y con una foto chula.
Para cualquier cosa, ya sabes que puedes contactar con el equipo de RootedCON en MyPublicInbox, así que si quieres colaborar, ser patrocinador, o cualquier otra sugerencia, también puedes ponerte en contacto con el equipo por su buzón aquí.
Y nada más por hoy. Ya os contaré más de la charla cuando la haya dado, y de los horarios y lugares donde podrás localizarme - lo pondré por mis redes, ya sabes -. Por ahora, lo más importante es que te hagas con tu pase de RootedCON 2026 cuanto antes.
