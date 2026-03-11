Fear of the Darks: Primal Fears & Retórica IA
Continuando con la presentación de Fear of the Dark en la RootedCON Madrid 2026, el siguiente paso era analizar qué miedos, y de qué forma, se podían estar explotando para "Movilizar" a las personas. Es decir, qué tipos de miedos se están explotando para hacer que una persona se polarice hacia un lado o hacia otro. Recordad, que como vimos en la primera parte de esta historia, estos miedos no tienen que ser reales, ya que los seres humanos podemos tener miedo a cosas que no están pasando o son inventadas.
Además, el mismo miedo, explotado correctamente, puede servir para polarizar a las personas a dos extremos distintos. Basta con identificar correctamente a la víctima del miedo en el Endogrupo (grupo al que incluimos a la persona objetivo) correcto e identificarle el Exogrupo (grupo culpable del miedo en el que él no esta). Es el clásico juego de Ellos y Nosotros.
Primal Fears
El objetivo del análisis era poder saber si los contenidos virales estaban explotando estos miedos, y de qué forma. Al final, estos miedos siempre han sido parte del Ser Humano, pero percibidos por el mundo de los sensores físicos. Sin embargo, pronto, los contadores de historias, los libros, la radio, y la propaganda pudo crear miedos imaginarios para movilizar a los seres humanos.
En un mundo puramente Digital, la Inteligencia Artificial, las Redes Sociales, los Algoritmos, no iban a dejar pasar la oportunidad de tener un rol importante en esta explotación de miedos. Para poder hacer el análisis, utilizamos la clasificación hecha por Karl Albrecht en su libro "Practical Intelligence: The Art and Science of Common Sense" donde explica que todos los miedos del ser humano pueden ser estudiados hasta llegar a 5 Miedos Primarios (Five Primal Fears) que además están priorizados.
Figura 3: Five Primal Fears
Estos son los miedos que hemos utilizado para buscarlos en los vídeos virales, y saber si, asociados a una narrativa polarizadora o movilizadora están siendo explotados. A saber, miedo a la Extinción, Mutilación, Pérdida de Autonomía, al Abandono y a la Humillación.
1. La Extinción (Miedo a dejar de existir)Este es el miedo primario, la base de nuestro instinto de supervivencia.Nivel 2: Miedo a la muerte por causas externas.Nivel 3: Miedo a morir en una guerra o conflicto armado.Nivel 3: Miedo a catástrofes naturales (terremotos, inundaciones).Nivel 2: Miedo al cese de las funciones vitales (Salud).Nivel 3: Miedo a contraer una enfermedad terminal (cáncer, enfermedades degenerativas).Nivel 3: Miedo a la asfixia o al ahogamiento.
Los niveles dos y niveles tres son solo ejemplos de cómo al final los miedos de cosas pequeñas, como miedo a los extranjeros, o a un determinado partido político, o a que te despidan del trabajo, son solo sub-niveles de miedo de los Primal Fears.
2. La Mutilación (Miedo a perder la integridad física)El miedo a que nuestro "envase" sea dañado o invadido, aunque no suponga la muerte inmediata.Nivel 2: Miedo a la pérdida de facultades.Nivel 3: Miedo a quedarse ciego o perder la movilidad (discapacidad).Nivel 2: Miedo a criaturas que invaden el espacio corporal.Nivel3: Aracnofobia o miedo a los insectos y serpientes (miedo evolutivo a las picaduras venenosas).Nivel 3: Miedo a las agujas o intervenciones quirúrgicas.3. Pérdida de Autonomía (Miedo a la restricción o control)Es el miedo a ser inmovilizado, paralizado o controlado por fuerzas externas.Nivel 2: Miedo a la restricción física.Nivel 3: Claustrofobia (miedo a estar atrapado en espacios pequeños o ascensores).Nivel 2: Miedo a la pérdida de control sobre el destino personal.Nivel 3: Miedo a quedarse sin trabajo (pérdida de independencia financiera).Nivel 3: Miedo a vivir bajo un régimen político opresivo.
Seguramente, si analizas estos miedos, verás que alguno de estos está dentro de ti. Por supuesto los 5 Primal Fears, pero seguro que el resto en sub-niveles también los acabas sintiendo como tuyos.
4. La Separación (Miedo al abandono)Como seres sociales, el rechazo del grupo solía significar la muerte en la naturaleza.Nivel 2: Miedo al ostracismo o soledad.Nivel 3: Miedo al divorcio o a la ruptura de una relación larga.Nivel 3: Miedo a ser el "raro" o ser ignorado por el círculo de amigos.Nivel 2: Miedo al juicio social.Nivel 3: Miedo a hablar en público (el miedo a ser evaluado y rechazado por la "tribu").5. Muerte del Ego (Miedo a la humillación)El miedo a que nuestra integridad psicológica o nuestra valía personal sea destruida.Nivel 2: Miedo al fracaso y la vergüenza.Nivel 3: Miedo a cometer un error grave en una presentación profesional.Nivel 3: Miedo a que la gente descubra que "no eres tan bueno" (Síndrome del impostor).Nivel 2: Miedo a la pérdida de identidad.Nivel 3: Miedo a envejecer y perder el rol social que nos define.
Una vez que tenemos estos miedos, el objetivo era construir una herramienta, basada en las capacidades de análisis de vídeos que tiene la Inteligencia Artificial hoy en día para analizar los contenidos publicados en TikTok, Reels o cualquier otra red social, y ver qué Primal Fears se están utilizando para conseguir movilizar, manipular, o asustar a las personas que están consumiendo este contenido. Y creamos Retórica.
La plataforma lo que busca es utilizar toda la potencia de la Inteligencia Artificial para desmenuzar los vídeos y poder sacar los detalles ocultos de los vídeos que una análisis crítico con tiempo sacaría. Por supuesto, lo último que trata este trabajo es de adoctrinar hacia una idea política u otra, o hacia una postura ideológica u otra, sino justo lo contrario, que es analizar cómo un vídeo está pensado para explotar los miedos con un objetivo de manipular o inyectar una idea de pensamiento.
Un ejemplo de Retórica IA
El siguiente vídeo es de un influencer - hemos analizado más de un centenar de vídeos - pero este habla del presidente de los Estados Unidos y del presidente de Canadá, al respecto de sus discursos en el foro de Davos. Como es un vídeo creado para las redes sociales, está cortado, narrado y dirigido, y lo que hace el Analizador de Retórica IA es desmenuzarlo para ver cómo está "cocinado" por detrás.
Para poder extraer todos los detalles, con la Inteligencia Artificial se hace un análisis de las partes que conforman la narración completa, para poder ver en cada una de ellas qué es lo que se está poniendo en pantalla y de qué forma se está presentando.
He ocultado el nombre del influencer que ha hecho este vídeo no porque esté ni a favor ni en contra de él, sino porque se trata de un análisis que pretende ser lo más aséptico posible. En ningún momento se trata de marcar al creador del vídeo como "manipulador" o algo similar, sino desmenuzar los vídeos virales en su explotación de vídeos de forma subliminales, como el de este ejemplo.
Una vez analizadas las secciones del vídeo, tanto en imagen como en narración, con Inteligencia Artificial analizamos los miedos siguiente el Modelo del Dr. Karl Albrecht, clasificándolos en Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3, identificando la intensidad del miedo explotado y la mecánica cognitiva utilizada para explotar ese miedo.
Además, como se puede ver, se hace una visión en conjunto del nivel de densidad de miedos, cruzado con sus intensidad, lo que al final desmenuzamos en una gráfica de intensidad de convencimiento en la línea temporal del vídeo, como podéis ver en esta gráfica asociada a este vídeo.
Como parte del análisis del vídeo, también analiza el Endogrupo y el Exogrupo, para saber cómo se diferencia entre Nosotros y Ellos, para lograr la movilización ideológica utilizando el miedo como herramienta de activación.
Por último, usando el modelo de Inteligencia Artificial, le pedimos un Veredicto Forense del vídeo utilizando la base estudiada hasta el momento. En este caso, el resultado de este vídeo es el siguiente.
Al final, este análisis da un punto de vista técnico centrado en la construcción del mensaje y los miedos para poder evitar cualquier artefacto subliminal que un vídeo pudiera estar utilizando al consumirlo por una red social ya que, como vemos en este ejemplo, está cocinado con una idea clara en el objetivo que luego se oculta bajo una construcción narrativa muy concreta.
Figura 12: Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Como os podéis imaginar, este tipo de análisis nos abrió la puerta a muchos análisis de vídeos, con resultados muy interesantes. Analizando los vídeos creados con Inteligencia Artificial para generar bulos y Fake News, que vamos a ver en la siguiente parte de esta serie dedicada a los miedos:
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
