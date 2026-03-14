Trinetra: Datos y Conocimiento Sobre el uso de IPv6 en Organizaciones en España
Siempre me ha gustado el dicho de “Dato mata Relato” para entender con precisión el estado del arte y poder extraer conclusiones y acciones fructíferas en temas tan opinables como es el grado de adopción de IPv6 por parte de las empresas y otros tipos de organizaciones. En esto del IPv6 se ha seguido un poco el “modelo de Internet” donde se ha llevado primero a los usuarios finales (50% de adopción mundial mientras escribo estas líneas) pero las empresas y administraciones todavía no están ahí.
Pero veamos con datos dónde estamos claramente. Precisamente con esta idea, me decidí a hacer un modesto proyecto en Python los últimos fines de semana. He bautizado este proyecto, en honor a mis raíces hindúes, como “Trinetra” porque esta palabra alude al tercer ojo de la deidad Shiva, símbolo de visión profunda, claridad y revelación de lo oculto.
Figura 1: Trinetra -Datos y Conocimiento Sobre
el uso de IPv6 en Organizaciones en España
Pero veamos con datos dónde estamos claramente. Precisamente con esta idea, me decidí a hacer un modesto proyecto en Python los últimos fines de semana. He bautizado este proyecto, en honor a mis raíces hindúes, como “Trinetra” porque esta palabra alude al tercer ojo de la deidad Shiva, símbolo de visión profunda, claridad y revelación de lo oculto.
Figura 2: Ataques en redes de datos IPv4&IPv6 (4ª Edición) de
JL. Rambla, ampliado y revisado por Pablo González y Chema Alonso
La idea es que, identificando y analizando los recursos que las organizaciones de distintos sectores exponen en IPv6, entenderemos que tipo de empresas, administraciones públicas y universidades están contribuyendo, cómo lo están haciendo y si hay alguna conclusión/recomendación que podamos extraer. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, sólo con una visión más clara y profunda podremos entender y proteger esta nueva superficie de exposición que es IPv6.
Grado de Adopción de IPv6 por Sector en España en Marzo de 2026
Veamos primero dónde estamos, cómo lo están haciendo otros países y qué conclusiones podemos sacar con un análisis puntual. En futuros artículos podremos analizar aspectos más interesantes y la propia evolución del ecosistema. El siguiente gráfico nos muestra, para cada sector, el grado de adopción de IPv6 del mismo, en términos de empresas que exponen alguno de sus dominios en IPv6 públicamente en Internet.
Veamos primero dónde estamos, cómo lo están haciendo otros países y qué conclusiones podemos sacar con un análisis puntual. En futuros artículos podremos analizar aspectos más interesantes y la propia evolución del ecosistema. El siguiente gráfico nos muestra, para cada sector, el grado de adopción de IPv6 del mismo, en términos de empresas que exponen alguno de sus dominios en IPv6 públicamente en Internet.
- Infraestructuras: 100% aunque poco representativo, pues se ha analizado 1.
- Servicios: un 50% con 6 analizadas.
- Seguros: un 50% con 2 analizadas.
- Consumo: un 36,8% con 19 analizadas.
- Energía: un 33% de 15 analizadas.
- Universidades (Educación): tenemos un 24,4% de un total de 33 organizadas analizadas.
- Administraciones Públicas (Administración): llegan a un 25% de un toral de 36 analizadas.
En total, hemos analizado 220 empresas de las cuales 57 (un 25,91%) exponen algún dominio en IPv6. Algunas conclusiones del top por sector.
Figura 3: Distribución por sectores
Un análisis más detallado, recogido en el siguiente diagrama, es mostrar estos resultados no en función del número de empresas, sino de los dominios totales del sector expuestos en IPv6 frente al número de dominios totales analizados.
Figura 4: Distribución sectorial por dominios
Ranking sectorial de Campeones IPv6 en España en 2026
De las empresas analizadas en cada uno de los distintos sectores, el siguiente gráfico muestra las que están exponiendo recursos IPv6. En la leyenda, el primer número corresponde a las empresas de ese sector con recursos en IPv6 y el segundo es el porcentaje sobre el total de empresas de todos los sectores que exponen IPv6.
Figura 5: Contribución sectorial a IPv6 en España
Así, por ejemplo, para el sector de Energía, de las 82 empresas analizadas que veíamos en el gráfico anterior, 5 exponen recursos IPv6 y esto supone un 9% de las empresas que
Ranking de Métodos de Exposición en IPv6 en España en 2026
De las 220 organizaciones analizadas, 57 exponen dominios en IPv6 pero dos de ellas lo hacen de dos maneras distintas por lo que hay 59 items en total, de los cuales los líderes son las CDN Akamai (37%) y Cloudflare (20%), seguidos del servicio CDN de AWS, CloudFront, con un 15% del porcentaje.
Figura 6: Métodos para exponer recursos IPv6
Por tanto, podemos decir que la mayoría de la exposición es a través de CDNs, en muchos casos seguramente son los proxies de la CDN los que habilitan IPv6 traduciendo las peticiones para los servers IPv4-only de las organizaciones, pero algo es algo. De todos modos, no siempre tiene que ser así, nuestra Web del IPv6 Council se expone a través de Cloudflare y las peticiones en IPv6 se progresan hasta nuestro server en la Cloud de Telefónica Tech en este mismo protocolo.
No obstante, podemos ver algunas organizaciones con direccionamiento propio o direccionamiento de hosts en proveedores cloud que parecen indicar que algunas tienen confirmado un despliegue IPv6 en sus servidores (alrededor de un 20%).
Herramienta Utilizada
La herramienta Python para obtener los datos de este informe, Trineta, no es muy complicada, pero he publicado el código en un repo GIT de codeberg.org por si queréis clonarlo y probar con el CSV de organizaciones en España que uso yo o bien probar con otro propio.
Figura 7: Trineta en su repo GIT
Esta herramienta es parte de las utilidades que estamos desarrollando en la comunidad de ciberseguridad del IPv6 Council España y se ejecuta en las máquinas de nuestro laboratorio IPv6-only SecLab.
Figura 8: Laboratorio IPv6-only SecLab
Próximos Pasos
Si has leído hasta aquí, lo primero muchas gracias, y lo segundo, igual te estás preguntando como yo, cómo están yendo estas mismas métricas ahora mismo en otros países y cómo van a ir evolucionando. Como prueba a alto nivel, utilizando Cloudflare Radar podemos ver el porcentaje de peticiones HTTP hechas sobre IPv4 y sobre IPv6 en España.
Si has leído hasta aquí, lo primero muchas gracias, y lo segundo, igual te estás preguntando como yo, cómo están yendo estas mismas métricas ahora mismo en otros países y cómo van a ir evolucionando. Como prueba a alto nivel, utilizando Cloudflare Radar podemos ver el porcentaje de peticiones HTTP hechas sobre IPv4 y sobre IPv6 en España.
Un 10%, pero si miramos, por ejemplo, Alemania, el resultado nos deja bastante por detrás, ya que allí el porcentaje llega hasta el 38%. Así que tenemos espacio de mejora, eso seguro.
Puede que tengas más interrogantes que quieres compartir con nosotros, para ir construyendo informes más valiosos. Nos vemos en siguientes artículos, y si quieres puedes colaborar con nosotros. Contacta conmigo si quieres colaborar con hacer que IPv6 se despliegue más rápido en España.
Figura 10: Tráfico HTTP sobre IPv4 y sobre IPv6 en Alemania
¡Saludos Malignos!
Autor: Carlos Ralli
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