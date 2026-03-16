Pon a prueba la calidad de tu conexión a Internet con Cloudflare
El equipo de Radar en Cloudflare acaba de incorporar el Test de Velocidad para tu conexión a Internet que puedes probar gratuitamente desde las herramientas disponibles. Con este test se miden cosas como la velocidad de descarga de datos, de subida de datos, pero también condiciones de latencia, y lo mejor, una comparativa con otras conexiones cercanas geográficamente a ti, así que puedes darle una prueba rápida, a ver qué descubres.
Yo lo he probado desde mi piso en Lisboa, donde mi conexión a Internet está compartida y ya sabéis que no es un Internet tan rápido y bueno como el de España, así que los resultados no han sido muy espectaculares, por lo que mejor aún porque me sirve para ver que tengo espacio para mejorar en la calidad de mis conexiones a Internet.
Figura 2: Network Quality Test en Cloudflare Radar
Para hacer el test, se consume la descarga de 200Mb de tráfico sintético desde tu dirección IP a servidores de Cloudflare, donde se tienen medidos todos los tests que se realizan con este proceso de comparación de la calidad de la conexión.
En mi caso, como podéis ver, la conexión la he hecho desde Lisboa, Portugal, y utilizando conexión IPv6 que como me conecto con el cliente WARP a Internet, mi tráfico va todo en IPv6 y PQC por defecto.
Figura 4: Datos de conexión en el Test
Y los resultados, pues a parte de tener los números en la primera captura, tenemos las gráficas que nos sitúan en comparación con otras conexiones y test realizados desde mismas ubicaciones geográficas, que en mi caso es que yo estoy por debajo de la media en velocidad de descarga y de subida.
Y sin embargo, en latencias estoy por encima, es decir peor, porque mi conexión genera más retraso en las peticiones de transferencia de paquetes, así que tengo espacio para mejorar con mi proveedor de Internet en donde vivo aquí.
Si quieres más detalles, puedes aún tener más información de tu conexión, si te vas a utilizar la herramienta de Speed Test de Cloudflare, que es una versión con algunos datos extras, aunque en el fondo veréis que los puntos de medición son los mismos.
Figura 7: Ataques en redes de datos IPv4&IPv6 (4ª Edición) de
JL. Rambla, ampliado y revisado por Pablo González y Chema Alonso
Para ello te vas a Speed Test Cloudflare, y allí seleccionas la opción de realizar ejecutar el test de velocidad y listo. No tiene ninguna complejidad más que dar al botón de Start.
Figura 8: Realizar un test en Sppedtest Cloudflare
Una vez realizado, como lo estoy haciendo desde el mismo equipo y la misma red, y la prueba es la misma, podéis ver que los datos son muy similares, a excepción de detalles de anomalías puntuales de contexto en la red. En este caso, prácticamente iguales.
Figura 9: 95.4 Mbps de descarga, 13.2 de subida
Como podéis ver, la conexión es buena para ver vídeo en streaming, pero para jugar online o vídeo conferencias múltiples es una conexión "Average". Vamos, del montón, por culpa de la latencia, que no da buenos resultados.
Como podéis ver, mi conexión es desde el Barrio de Alcantara en Lisboa, y usando IPv6 para conectarme al servidor de medición en la red de Cloudflare.
Del funcionamiento del cliente WARP os publiqué un artículo hace unas semanas, que te permite tener la conexión acelerada, evitar bloqueos de red, navegar con WAF de protección, utilizando IPv6 y con criptografía PQC (Post-Quantum Criptography), así que más que recomendado.
Figura 12: Un clic en WARP y conexión Securizada
Y por supuesto, tienes también las mediciones detalladas del tráfico de subida y tráfico de bajada para que tengas los detalles de cómo se ha hecho el test de velocidad con tu conexión.
Como véis, se hacen los 200Mb en 4 tests de 25Mb, en 6 tests de 10Mb, 8 tests de 1Mb y 10 tests de 100Kb, para ver cómo se comporta la red ante diferentes tipos de tamaños de descargas. Y lo mismo para la subida de tráfico.
Esta información te puede dar una buena idea de dónde estás con tu conexión a Internet. Yo te recomiendo que hagas la prueba con tu conexión, y luego te instales el Cliente WARP y pruebes lo que es navegar con la aceleración del Edge de Cloudflare, la seguridad del WAF por defecto, las conexiones IPv6 y el cifrado PQC. Ya te lo he dicho.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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