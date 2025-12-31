Cloudflare Radar 2025: ¿Qué país tiene el Internet más rápido? ¿Cuál es el tamaño de los ataques DDoS en Internet? ¿Cuando de Internet va con IPv6? ¿Y con Cifrado Post Cuántico?
Ya os he hablado muchas veces de Cloudflare Radar, un servicio de Open Data que permite a cualquiera tener una foto de lo que está sucediendo en Internet. Saber cuándo se están produciendo ataques, cómo están evolucionando las tecnologías, los nuevos protocolos o la adopción de estándares de ciberseguridad.
Con el comienzo del año, se publicó el informe de "Cloudflare Radar 2025: Year in Review", donde hay algunos datos muy interesantes, vamos a verlos.
El primero de los datos que llama la atención es sobre cómo se ha expandido Internet, cómo ha aumentado el tráfico durante el año 2025, y que como podéis ver es casi del veinte por ciento. Un total del 19% de crecimiento sobre la base que ya teníamos.
Figura 2: Internet Traffic Growth
Sobre esto hay un dato que a los que somos de España nos hizo especial ilusión, ya que tienen que ver con la Calidad de la Conexión a Internet, y nuestro país es el Número 1 en velocidad de descarga y en velocidad de tráfico de subida, gracias entre otras cosas al despliegue masivo de redes de fibra hecho por las empresas de telecomunicaciones.
Se miran cuatro parámetros, y España es el primero en velocidad de bajada y subida de Internet, y está entre los 10 primeros en latencia, por lo que probablemente tiene ¿el mejor Internet del mundo? Tal vez me esté dejando por la emoción un poco, pero reconocedme que es espectacular.
Otro de los puntos que también es de interés tiene que ver con cómo estamos evolucionando los protocolos core de Internet, como es el IPv6, donde el IPv6 Council lleva años trabajando, y ya estamos casi con un 30% de adopción. Poco a poco.
Figura 5: Adopción de IPv6
Por supuesto, otro de los temas de importancia es el de la adopción de Post-Quantum Cryptography, donde como sabéis Cloudflare juega un rol muy relevante, como os conté en el artículo de: "Cómo ser Quantum Safe y desplegar Post-Quantum Cryptography (PQC) con Cloudflare" En el año 2025 hemos conseguido alcanzar el 52%, lo que es un "milestone" a celebrar. Parece imparable.
Por supuesto, aprovecho para recomendarte que, si quieres aprender de este mundo, te compres el libro de "Quatum Security: Tecnología Cuántica & Ciberseguridad. Criptográfica Cuántica y Post-Cuántica" donde hablamos de todo este mundo de Quantum Security para que te lo sepas de memoria.
Pero si hablamos de ciberseguridad en Internet, hay que hablar de cómo han evolucionado los ataques de Denegación de Servicio Distribuida (DDoS), donde cada vez hay más ataques y más grandes, por eso hay que tomar soluciones grandes a grandes problemas.
El informe trata de muchos otros temas, por eso os recomiendo que entréis a revisar vosotros el "Cloudflare Radar 2025: Year in Review" pero yo he extraído algunos que me han llamado la atención, sobre todo con el mundo de la IA.
Figura 9: Servicios de GenAI más populares
Los servicios de GenAI más populares en el año 2025, donde ChatGPT de OpenAI es el Número 1 y Claude de Anthropic el segundo, con Perplexity y Google Gemini cerca. Esa popularidad ha hecho que OpenAI se haya llevado no solo los datos, sino también el modelo de negocio de Ads de la web.
Como vemos en la gráfica de Crawl-to-Refer, los bots se están llevando los datos, entrenando los modelos y luego están enviando muy poco tráfico a las webs. Por eso como parte de AI Security Suite de Cloudflare en el Bot Framework se lanzó el servicio de Pay-Per-Crawl, ya que una vez recogidos los datos está devolviendo muy poco tráfico a las webs que generan el contenido. Y también a la creación de Honeypots con AI Labirynth.
Si miramos los bots que más tráfico generan, GoogleBot es el número uno. Es decir, es el que más tráfico genera y además envía mucho menos tráfico que Google Search, así que el desequilibrio es grande. En Radar tienes todos los detalles de los Verified Bots.
Figura 12: Países que generan más tráfico de Bots
La última de las gráficas que he querido dedicar tiene que ver con los países que más tráfico de bots generan, que tiene mucho que ver con la carrera por la construcción de la Súper Inteligencia Artificial de la que os hablaba el verano pasado. Si podéis, echarle un ojo al informe completo de "Cloudflare Radar 2025: Year in Review" que os va a gustar, y encontraréis datos interesantes que os permitirán ver cómo se mueve Internet.
