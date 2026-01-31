De Hacker a Hacker: Pablo González vs. Ricky Fúster CEO & Fouder de IronGate Security
Ya os conté el año pasado que me uní a IronGate Cybersecurity, una empresa a la que me uní como socio, ya que me encantó la idea de proteger a PyMes, Autónomos o Particulares con un SOC (Security Operations Center) y que puedan contar con sistemas de seguridad y protección "Enterprise-Level". Hoy, para que conozcáis más del proyecto, os traígo la entrevista en "De Hacker a Hacker" que le ha hecho Pablo González a Ricky Fúster, CEO y Founder de la compañía.
La propuesta de la compañía es sencilla de entender y más que necesario el servicio que ofrencen para todas las empresas, pero habitualmente no ha sido asequible para todas, si no es en una modalidad como la que ofrece IronGate Cybersecurity.
Para que conozcáis mejor el proyecto, aquí tenéis la entrevista que Pablo González le ha hecho a Ricky Fúster en "De Hacker a Hacker", donde cuenta cosas sobre cómo acabé involucrado en IronGate Cybersecurity.
La idea es, tal y como os he dicho, poder dotar a las PyMES, autónomos y particulares de la gestión de seguridad que hace un Security Operations Center (SOC) para las grandes empresas, pero en un formato asequible para ellas.
En este caso contando con un equipo de profesionales que monitorizan las alertas de seguridad que producen las herramientas de seguridad, y las gestionan.
El modelo de seguridad funciona como una Suscripción por Dispositivo, donde tendrás un servicio MDR (Managed Detection and Response) que vela por la seguridad de los equipos las 24 horas del día, los 7 días a la semana, ayudando a PyMes, Autónomos y Particulares a tener protegidos los equipos, detectar las amenazas y tomar las acciones preventivas y/o correctivas de ciberseguridad adecuadas a la alerta.
Para ello, IronGate Cybersecurity se encarga de ser un Security Operations Center para que todas alarmas de seguridad generadas desde tus sistemas de seguridad en los dispositivos sirvan para aumentar el nivel de seguridad de tus equipos.
Por desgracia, PyMes, Autónomos y Particulares es uno de los grupos más vulnerables frente a ataques masivos, y el sufrir un incidente de seguridad en los equipos de trabajo del día a día puede significar un quebranto económico serio para todas ellas.
Si quieres conocer más de los servicios, o cómo usarlos en tu empresa, puedes contactar a través de la web, o escribir directamente a Ricardo Fúster, CEO y Fundador de IronGate Cybersecurity, que un día me escribió por mi buzón de MyPublicInbox, y acabé metiéndome en este "lío" tan bonito.
También, puedes contactar con Ricardo Fúster - o conmigo incluso - o usando el formulario, si crees que tu empresas puede colaborar con IronGate Cybersecurity, que siempre puede aparecer una nueva oportunidad uniendo fuerzas.
