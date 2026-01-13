Máster Online de Inteligencia Artificial Aplicada a la Ciberseguridad: 3 de Marzo 2026
Si has seguido mis publicaciones en este blog durante los últimos años, verás que la Inteligencia Artificial y la Ciberseguridad se han ido mezclando de una manera espectacular, y ya es imposible hablar de la una si la otra. Desplegar y utilizar Inteligencia Artificial en la vida personal o profesional requiere de Ciberseguridad, y ser un profesional de Ciberseguridad requiere amplios conocimientos de Inteligencia Artificial.
Fecha de Comienzo - 3 de Marzo 2024 - 12 meses de duración
Por eso se creó el Máster Online de Inteligencia Artificial Aplicada a la Ciberseguridad en el Campus Internacional de Cibeseguridad, donde soy Mentor durante los últimos años, y que va a tener su próxima edición el 3 de Marzo de 2026, así que es momento de solicitar tu plaza - y preguntar por las becas.
Inteligencia Artificial ¿obligatoria en seguridad?
De estos temas, yo, que además tengo una sesión privada con todos los alumnos, he hablado en el pasado, como puedes ver en estos dos vídeos que te dejo aquí, para que entiendas la importancia de aprender estas dos disciplinas juntas.
Formarse en Ciberseguridad es una profesión de futuro
La Inteligencia Artificial también juega… y no siempre en tu equipo, así que tienes que aprender a cómo sacarle partido. La IA está cambiando las reglas del juego en Ciberseguridad. Desde ciberataques automatizados hasta sistemas de detección más inteligentes. Este máster te enseña a usarla a tu favor, entender sus riesgos… y adelantarte a su uso malicioso. ¿Qué vas a aprender?
El Máster Online de Inteligencia Artificial Aplicada a la Ciberseguridad en el Campus Internacional de Cibeseguridad tiene una duración de 12 meses, y durante todo este año, tendrás la posibilidad de conseguir Múltiples Certificaciones que estánincluidas. Todos los alumnos al finalizar su formación reciben seguro doble titulación:
Además pueden optar a la Certified Artificial Intelligence and Information Security Professional (CAIP) de ISMS FORUM y también certificaciones profesionales como la de Azure Fundamentals, entre otras.
- Título de la Universidad Católica de Murcia (UCAM)
- Certificado del Campus Internacional de Ciberseguridad.
Rafael Troncoso, José Torres, entre otros.
Para poder formarte mejor, y ajustado a tus necesidades, además cuentas con Tempos de MyPublicInbox que puedes utilizar para contactar con el Profesorado del Máster Online de Inteligencia Artificial Aplicada a la Ciberseguridad en el Campus Internacional de Cibeseguridad.
Todos los alumnos del Máster Online de Inteligencia Artificial
Además, para completar su aprendizaje, tendrá incluidos como material de formación los libros de la editorial de 0xWord de "Machine Learning aplicado a Ciberseguridad" escrito por Carmen Torrano, Fran Ramírez, Paloma Recuero, José Torres y Santiago Hernández.
Libro de Machine Learning aplicado a Ciberseguridad de
Carmen Torrano, Fran Ramírez, Paloma Recuero, José Torres y Santiago Hernández
Además de nuestro último libro "Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial" escrito por Pablo González, Fran Ramírez, Rafael Troncoso, Javier del Pino y por mí, sobre el tema de este Máster Online de Inteligencia Artificial Aplicada a la Ciberseguridad en el Campus Internacional de Cibeseguridad.
escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Si tienes alguna duda te recomiendo que hagas dos cosas. La primera que te veas esta conferencia mía que di a finales de año en Nerdearla Madrid 2025, donde hablo de todos estos temas en menos de una hora. Para que veas lo importante que es esta disciplina.
Ciberseguridad & Inteligencia Artificial en
La segunda, que te veas las vacantes que tenemos abiertas en Cloudflare para trabajar con nosotros. Mira cuantas de ellas piden Ciberseguridad e Inteligencia Artificial y luego me dices cuánto de importante es esta combinación.
Así que, si estabas pensando en dar un salto evolutivo en tu carrera profesional, mira este Máster Online de Inteligencia Artificial Aplicada a la Ciberseguridad en el Campus Internacional de Cibeseguridad que puedes hacerlo desde cual lugar en remoto, y en un año haz el upgrade que te pide el mercado profesional.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
