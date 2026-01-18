ChatGPT pondrá Anuncios: Primero se llevó los datos. Luego el tráfico. Por último tu modelo de Negocio
Ayer, revisando las noticias del día, me topé con el anuncio de ChatGPT de su lanzamiento de Ads, y compartí con los compañeros "It´s done: First take the data. Then take the traffic. Then the Business Model", que fue la primera impresión que me generó descubrir que iba a poner Ads en los resultados de las búsquedas a los usuarios que no pagan las suscripciones más caras.
Esto me llevó a pensar a todos aquellos que están haciendo GenAI Search Optimization, configurando LLMs.txt, generando código en formato cómodo para los Crawlers de los grandes GenAI Models, para conseguir que les lleguen unas "migajas de tráfico". Datos por migajas en un acuerdo muy des-balanceado - por no decir injusto - para los creadores de contenido.
Y ahora, con los datos que has dado en tus textos, con contenido fácilmente indexable para los crawlers de los grandes modelos, haciéndoles ficheros en formato Markdown para que les sea aún más cómodo, ellos componen una respuesta, y ponen un anuncio de tu competencia justo encima, para conseguir que el tráfico se vaya no a tu funnel en la web, sino al funnel del anunciante que va a ser mostrado sobre tus datos.
Esto me recordó a cuando yo, allá por el año 2009, en los eventos de Ciberseguridad donde yo hablaba de cómo saltarse los filtros Antiphishing de Gmail, con correos de Spear Phishing que no tenían ni un triste SPF asociado al dominio de remitente, éste hacía negocio poniendo anuncios de la misma empresa a la que estaba suplantando. Es decir, que no sólo no detectaba el Spear Phishing de una empresa legítima, sino que hacía negocio con sus anuncios.
Ahora, lo que puede pasar es que el contenido de la respuesta esté compuesto por los datos de tu empresa, que tú tan cuidadosamente has creado para que el modelo de ChatGPT lo utilice y lo muestre, con la esperanza de que te ponga un enlace chiquitito y te llegue 1 referal desde ChatGPT de cada 1.600 veces que se lleva tus datos, para que ChatGPT le recomiende a ese usuario - interesado en lo que tú comercializas y por lo que has hecho tu trabajo de generar el contenido - que vaya a la web de tu competencia.
Me parece una jugada maestra, que, gracias a llevarse primero tus datos se haya llevado después de tu tráfico, y por último tu modelo de negocio - si es el de los anuncios - y envíe a tus posibles clientes a tu competencia ganando dinero con tus datos. Increíble. Pero... no podemos decir que no sabíamos que esto iba a pasar.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
