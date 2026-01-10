Libros de "Ciberseguridad paso a paso" disponibles para descarga gratuita
Ya sabéis que soy un amante de la divulgación tecnológica, y la culpa es que de pequeño quería ser profesor. No es extraño que comenzara muy joven a dar clases en la Academia Rus de Móstoles, y que luego diera clases particulares muchos años y luego muchos cursos de empresas y conferencias. Ahí nació el proyecto de 0xWord, de publicar libros tecnológicos de divulgación en hacking y ciberseguridad, donde vamos sacando nuevos libros cada pocos días.
Pero hoy no os quiero hablar de los libros de 0xWord, sino del nuevo libro de Alejandro Corletti con el que coincidí trabajando en Telefónica. Él tiene su origen en el mundo militar, y se especializó en auditoría y fortificación de sistemas especialmente en el área de redes. Aprovechando su experiencia ha publicado varios libros, que tienes de forma gratuita en Internet.
Figura 2: Contactar con Alejandro Corletti
Lo que hace para construir sus libros, es grabar las charlas que tienes disponibles en Youtube, y luego las lleva a libro, para que puedas seguir bien la formación. Ese es el corazón de los libros de "Ciberseguridad paso a paso" que puedes descargar de forma gratuita.
Figura 3: Libros de Ciberseguridad Paso a Paso
Los libros están centrados en la seguridad de redes, así que tendrás muchos ejemplos de protocolos, herramientas de redes, fortificación de redes, etcétera, con gráficos y explicaciones y demostraciones que tendrás en las charlas.
Figura 4: Explicaciones y gráficos en las redes
Si los quieres impresos tendrás que pagar la impresión y los gastos de envío, pero si no, los puedes descargar y tener gratuitos. Y no solo tiene estos dos, que ya os he hablado muchas veces de otros. Tiene hasta un total de siete libros disponibles.
Figura 5: Libros de Alejandro Corletti
De ellos os he hablado en mi blog en múltiples artículos, como es el caso del "Manual de la Resiliencia: Una guía práctica de ciberresiliencia en redes y sistemas de TI" o el de "Ciberseguridad: Una estrategia informático/militar", además de que le haya publicado algún artículo, como el de "Servicios Digitales Financieros: Una mirada a la seguridad de los Mobile Financial Services" donde pone en practica mucho de lo que cuenta en sus libros.
Algunos de estos libros puedes leerlos directamente online, como es el caso del "libro CIBERSEGURIDAD una Estrategia Informático / Militar" que tienes aquí mismo, y tienes un montón de vídeos de formación para aprender. Así que, si quieres aprender por tu cuenta ciberseguridad, como ves, Internet te ofrece muchos recursos para ello.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario