Código de Rebajas de Enero 2026 en 0xWord: Cupón REBAJAS2026 y descuentos con Tempos de MyPublicInbox

Hasta el día 25 de Enero de 2026 estará activo el Código de Rebajas de 2026: REBAJAS2026 en 0xWord. Funcionará hasta las 23:59:59 del 25/01/2026 y tiene un descuento que da un 10% de reducción de precio en todos los productos de la tienda de 0xWord.com. Es tan sencillo como incluir en el proceso de compra el código REBAJAS2026 para obtener un 10% de rebaja en el precio, y además, como te cuento en este artículo, tienes también otras formas de conseguir más ahorros utilizando tus Tempos de MyPublicInbox.
El código descuento, ya está disponible, así que si lo utilizas tendrás un descuento del 10% en todo el material de 0xWord en la tienda. Incluido el merchandising de Cálico Electrónico, los Packs Oferta, los VBOOKs, los cómics de EVIL:ONE en 0xWord Comics, las novelas en 0xWord Pocket o los nuevos de 0xWord Brain.
Pero además, tienes formas de incrementar los descuentos de 0xWord, utilizando tus Tempos de MyPublicInbox, que puedes usar de dos formas diferentes.
Enviando Tempos a 0xWord y consiguiendo un descuento extra o canjeando un código descuento de 0xWord por Tempos de MyPublicInbox. Aquí te explico cómo se hace.
Enviar tus Tempos a 0xWord y recibir el descuento
La idea es muy sencilla, hemos creado un Buzón Público de 0xWord en MyPublicInbox y tenemos disponible el módulo de transferencias de Tempos entre cuentas siempre que el destinatario sea un Perfil Público de la plataforma. Para que se puedan hacer estas transferencias, primero debe estar el Perfil Público destinatario de la transferencia en la Agenda.
https://MyPublicInbox.com/0xWord
Para dar de alta un Perfil Público en tu agenda, solo debes iniciar sesión en MyPublicInbox, y con la sesión iniciada ir a la web del perfil. En este caso, a la URL del perfil público de 0xWord en MyPublicInbox, - https://MyPublicInbox.com/0xWord - donde te aparecerá la opción de "Añadir a la agenda". Cuando acabe este proceso, podrás ir a la opción Agenda de tu buzón de correo en MyPublicInbox y deberías tener el Perfil Público de 0xWord allí.
Una vez que lo tengas en la agenda, ya será tan fácil como irte a tu perfil - se accede haciendo clic en la imagen redonda con tu foto en la parte superior - y entrar en la Zona de Transferencias. Desde allí seleccionas el Buzón Público de 0xWord, el número de Tempos que quieres transferir, y en el concepto debes poner que es para recibir un código descuento para usar en la tienda de 0xWord.
No te preocupes por el texto concreto, porque los procesamos manualmente como los pedidos de se hacen en la tienda.
Canjear 500 Tempos por un código descuento de 5 €
La última opción es bastante sencilla. Solo debes irte a la sección de Canjear Tempos -> Vales para Tiendas, y "Comprar" por 500 Tempos y código de 5 €. Es lo mismo que enviar la transferencia pero en un paquete de 500 Tempos y de forma totalmente automatizada, así que solo con que le des a comprar recibirás el código descuento y lo podrás utilizar en la tienda de 0xWord.com
Así que, si quieres conseguir nuestros libros durante este periodo de rebajas, entre el código de descuento REBAJAS2026 y los Tempos de MyPublicInbox podrás hacerlo de forma muy sencilla y mucho, mucho, mucho más barata.
Y así apoyas este proyecto tan chulo que es 0xWord.com, donde como ves, nos esforzamos por tener libros técnicos chulos en Español.
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
