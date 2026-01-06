Cursos Online de Ciberseguridad & Hacking para Enero de 2026 en HackBySecurity
Ya estamos en un año nuevo, así que si te has puesto una lista de objetivos para este año, y entre ellos está saber más de ciberseguridad, te dejo la lista de formaciones y cursos online de ciberseguridad & hacking que puedes hacer a tu ritmo desde en la Academia de HackBySecurity. Como ya os he dicho muchas veces están diseñadas para los que queréis formaros en Ciberseguridad & Hacking, como complemento a vuestra jornada diaria y a vuestro ritmo.
Ésta es la lista de Cursos Online de Ciberseguridad de HackBySecurity, y luego puedes animarte a mirar alguna de las posiciones que hay abiertas para gente de Seguridad en Lisboa... por ejemplo }:) y así nos vemos por aquí "at random". ¿No te gustaría esta aventura?
Si quieres tener un descuento en las formaciones, puedes usar tus Tempos de MyPublicInbox para comprar un código de promoción del 40% de descuento por 300 Tempos en la sección de Canjea tus Tempos. Como cada mes, sólo hay 10 códigos de descuento.
Además, sabes que puedes conseguir esos 50 Tempos gratis en MyPublicinbox con la campaña de Sponsored Tempos que tienes de HackBySecurity, así que puedes aprovechar el descuento muy fácilmente.
Ahora, ya os dejo la lista de cursos de este mes, que comienza con el nuevo curso de CSIO+ que acaba de ser estrenado.
- CSIO + (Curso de Seguridad Informática Ofensiva): En este curso el alumno adquirirá los conocimientos y habilidades necesarias para realizar pruebas de intrusión y auditorías de seguridad informática sobre entornos empresariales gestionados mediante el directorio activo de Microsoft. Estudia con laboratorios técnicos creados para que puedas ir avanzando y practicando todo lo aprendido.
Dara comienzo el día 7 de Enero, y además de contar con 100 Tempos de MyPublicInbox de regalo para todos los estudiantes, contará con una Masterclass de Pablo González en directo para todos los matriculados.
- CSCE (Curso de Seguridad de Creación de Exploits) El próximo 8 de ENERO da comienzo un curso de nivel intermedio en el que se va a explicar cómo construir exploits para vulnerabilidades localizadas. Es decir, cómo explotar vulnerabilidades descubiertas, así que es un curso de nivel intermedio ya que debes tener conocimientos previos de pentesting para saber cómo funciona los bugs, los exploits y la automatización de la explotación de vulnerabilidades.
Este libro lleva como material de estudio y acompañamiento el libro de Linux Exploiting de 0xWord donde se explican las metodologías de descubrimiento y explotación de vulnerabilidades en sistemas GNU/Linux. Esta formación cuenta con 200 Tempos de MyPublicInbox.
|Figura 7: Linux Exploiting de 0xWord
- CTEC (Curso Técnico Especialista en Ciberinteligencia): Para el 9 de ENERO comienza la formación para aquellos que quieran empezar a trabajar en labores de ciberinteligencia en el mundo de la empresa. Con el objetivo de aprender cuáles son las fuentes de información pública, las técnicas de captura de información y cómo realizar una investigación en Internet y en la Deep Web, este curso enseña metodologías y procedimientos de análisis de información. El curso tiene por docentes a Rafael García Lázaro y Miguel Ángel Martín, con los que puedes consultar en sus buzones públicos para resolver dudas.
Además, como complemento a esta formación se entrega el libro de Vicente Aguilera y Carlos Seisdedos de "Open Source INTelligence (OSINT): Investigar personas e Identidades en Internet 2ª Edición", que recoge la gran mayoría de los temas que se explican en la formación.
En esta edición, además, se cuenta con 200 Tempos de MyPublicInbox que recibirán todos los asistentes.
- COSINT (Curso Online de Open Source INTelligence): Esta formación, que dará comienzo el próximo 13 de ENERO está dirigida a aquellas personas que quieran iniciarse o ampliar sus conocimientos en la búsqueda de información mediante técnicas que explotan las fuentes OSINT. En este curso conceptos generales sobre OSINT, cómo crear una nueva identidad para ser anónimo y realizar investigaciones de manera segura, así como herramientas y procesos para investigar personas físicas, cómo realizar investigaciones sobre personas jurídicas y cómo elabora un informe de inteligencia.
Esta formación contará con 100 Tempos de MyPublicInbox de regalo para todos los estudiantes,
- MHSW ("Máster Online en Hardening de Sistemas Windows): Además, el 15 de ENERO tendrá lugar este Máster Online, que ha creado y tutoriza Ángel A. Núñez, MVP de Microsoft desde el año 2016 en Tecnologías Cloud & DataCenter, y escritor del libro de 0xWord "Windows Server 2016: Configuración, Administración y Seguridad" y del "VBOOK de Windows Server 2016".
Ángel A. Núñez es un veterano en la gestión de seguridad de plataformas Microsoft Windows, y ha desarrollado esta formación Máster Online en Hardening de Sistemas Windows para enseñar a los equipos de seguridad de sistemas, los equipos Blue Team, y a los arquitectos de sistemas que trabajan con los DevSecOps cómo dejar fortificado al máximo los servidores de la infraestructura. Esta formación incluye:
- Curso Online de Hacking con Buscadores (CHCB): Como novedad, tenemos este mes esta nueva formación estructurada en 8 horas de vídeos para un trabajo de 25 horas individuales que comienza el próximo 21 ENERO, y que se basa. en el libro de Hacking con Buscadores de Enrique Rando y el libro de Open Source INTelligence (OSINT): Investigar personas e identidades en Internet (2ª Edición) de Vicente Aguilera y Carlos Seisdedos, y que explica cómo sacarle partido a los buscadores para hacer hacking, para encontrar bugs, para hacer ciberinteligencia, etcétera.
La formación la imparten Rafael García Lázaro y Miguel Ángel Martín, y es uno de los básicos para cualquiera que que comience en el mundo de la ciberintelencia, el pentesting o el hacking en general, ya que para explorar la seguridad de una web, saber sacar el máximo de la información que Bing, Google, DuckDuckGo, Robtext, Shodan, y un largo etcétera han generado de esos dominios es fundamental.
- CSIO + (Curso de Seguridad Informática Ofensiva): En este curso el alumno adquirirá los conocimientos y habilidades necesarias para realizar pruebas de intrusión y auditorías de seguridad informática sobre entornos empresariales gestionados mediante el directorio activo de Microsoft. Estudia con laboratorios técnicos creados para que puedas ir avanzando y practicando todo lo aprendido.
Dara inicio el próximo 22 de Enero de 2026, y tiene de profesores a Pablo González que dará además una MasterClasss en directo, y a Javier Álvarez.
- TAM (Taller Online de Análisis de Malware): El día 27 de ENERO tendrás una formación muy especial, ya que se trata de un taller con Rafael García Lázaro para comenzar en el mundo del análisis de malware.
Esta formación cuenta con 200 Tempos de MyPublicInbox que recibirán todos los asistentes y habrá una sala de Chat en MyPublicInbox para contactar con los docentes.
- BLPI (Curso Online Básico Legal del Perito Informático): Esta formación comienza el 29 de ENERO, y es un el curso online dedicado a la disciplina de Análisis Forense tanto para el Peritaje Judicial, como para la gestión de los incidentes y su respuesta. El curso lo imparte Juan Carlos Fernández, y cuenta con un temario formado por doce módulos que recorren los principales temas legales básicos a conocer por todo buen analista forense.
El curso tiene como complemento a la formación el libro de 0xWord escrito por Pilar Vila, llamado "Técnicas de Análisis Forense para Peritos Judiciales profesionales" e incluye una Masterclass en directo de Juan Carlos Fernández.
- CCIT (Curso de Concienciación y Ciberseguridad IT): Este programa formativo que comenzará el día 30 de ENERO es ideal para comenzar en el mundo de la seguridad para gente que no ha tenido contacto aún con ella. Son dos horas de formación en concienciación básica, más trabajo de unas 20 horas en casa.
|Figura 16: Curso Online en Concienciación y Ciberseguridad IT
En este curso el alumno tendrá un acercamiento al mundo de la ciberseguridad, donde se le introducirán conceptos como ciberdelincuente, phishing, APT, malware, dispositivos móviles, los cuales aportarán al alumno una visión global de las posible amenazas y ciberataques que podrían ser perpetrados por un ciberdelincuente y cómo evitar y prevenir ser víctimas de estos actos.
|Figura 17: Cómo protegerse de los peligros en Internet
Todos los asistentes, además, recibirán el libro de Cómo protegerse de los peligros en Internet. Ideal esta formación para formar a personal en PyMEs.
Y esto es todo con lo que comienza el año, así que si quieres regalarte algo chulo para Reyes Magos y quieres aprovechar el tiempo parar formarte en Ciberseguridad & Hacking, tienes una buena y variada oferta de cursos online que realizar, además de prepararte para tu futuro laboral en nuestro campo profesional.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario