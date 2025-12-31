Kickstart 2026. A currar
Tengo en mi vida muchos automatismos. Si no, me sería completamente imposible hacer todas las cosas que hago. Cada uno de ellos es una tarea que realizo de una forma concreta, en un orden concreto, y normalmente a una hora concreta de mi día. No son exactas como un reloj, porque siempre permito que algo más prioritario o más importante pueda trastocarme esos horarios u órdenes, pero la mayoría de los días comienzan y terminan con una sucesión de automatismos.
Estos van, desde la publicación del artículo en "El lado del mal", hasta que reviso los chats de MyPublicInbox, y hoy en día incluyen cosas como sacar el artículo en todas las redes sociales, revisar los feeds RSS, hacer mi mini-clase de Portugués los últimos cuatro meses, y una buena cantidad de otros más pequeñas que tienen que ver con cómo voy a enfocar mi día. Pero algunas más pequeñas, como reorganizar las barras laterales del layout del blog cada día para que queden equilibrados ambos lados.
Estos automatismos no tienen que ver solo con cada día, ya que también he desarrollado automatismos que tienen que ver con el día específico del año. Aniversarios, fechas señaladas, días de eventos, cumpleaños, viajes o festividades. Cada uno de esos días se conecta con algo del pasado, o genera un hito en mi trabajo diario, como es normal. Así, el día de mi cumpleaños, la llegada del día de los inocentes, o el aniversario de "El lado del mal", son días que mediatizan mi lista de automatismos, y cómo afronto las tareas los días previos a la llegada de ese día.
Hoy es uno de esos días, es el primer día del año, y además de todos los automatismos de reflexión personal que suelo tener los días antes, donde me planteo en qué quiero enfocarme este año, qué quiero trabajar más en mí, qué aspecto de mí quiero mejorar, o qué nuevo proyecto quiero hacer, busco cómo enfocar el inicio de un nuevo año en este pequeño espacio que es mi blog.
El primer día del año se abre en el árbol de entradas del blog un nuevo año, y un nuevo mes. En unos días se cumplirán exactamente 20 años desde que comencé a escribir por aquí, y este espacio ha sido mi diario personal, mi psicólogo de todo a cien, mi lugar de encontrar amigos, mi currículo, mi gimnasio mental de auto aprendizaje, mi lugar para expresarme, mi calendario de actividades, y el diapasón que marca mis días.
Figura 2: Archivo del blog "El lado del mal"
También es mi memoria personal, mi lugar donde guardar los apuntes, mi gestor de enlaces o mi canal de conexión con el resto de la humanidad. Muchas cosas para ser solo una web donde escribo cosas, pero si miras más allá de la apariencia de web retro encontrarás todas esas cosas de mí. Por eso es tan importante para mí cumplir con el automatismo de mantener vivo este espacio, y si me conoces de cerca, sabes que es la primera de las tareas que hago cada día. Y si no... mal. Es mi primer automatismo.
Por eso, mi primer pensamiento esta mañana ha sido: "A currar", porque da igual qué día del año sea, en qué lugar del mundo esté, o qué me haya pasado el día anterior o tenga hoy por hacer, tengo que cumplir con mi automatismo número uno. Así que le he dedicado ese primer pensamiento del día este primer artículo de este año para mí blog.
Luego, vendrán muchas cosas. Ya tengo viajes cerrados para ir a varios países, eventos en los que voy a dar charlas a lo largo del calendario, actividades concretas para nuevos proyectos con MyPublicInbox, con 0xWord, o con IronGate. También tengo anhelos, deseos, y lecturas preparadas. No comienza el año para nada como una hoja en blanco. Es un año también especial porque Mi Hacker y Mi Survivor van quemando etapas en su crecimiento. Así que todas esos elementos van marcando automatismos en mi calendario anual que comienza hoy.
Por supuesto, hace años que ya sé que hago planes porque hay que tener una organización, una dirección y un sentido, pero también que tengo que ir lidiando lo que la vida me tire, que es otra cosa que adereza mi existencia. "Nació, no le pasó nada porque no hizo nada para que no le pasara algo, y murió", es mi peor terror, así que siempre estoy dispuesto para devolver las pelotas que me tire la vida.
Dicho todo esto, para mí hoy es un día especial, pero también es un día más. Es el día para hacer el "kickstart" del año de actividades de mi vida, que comienza con la publicación de este artículo para que lo tengáis disponible cuando vengáis a por él. Así que, 2026 ya está aquí, a currar.
¡Saludos Malignos!
