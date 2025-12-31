2026 - Año del Robot: Elige tu futuro distópico favorito
El año pasado me metí entre pecho y espalda los siete libros de la Serie de la Fundación de Isaac Asimov, más tres libros de relatos - y he comenzado el año con "El fin de la Eternidad" para no perder el ritmo del maestro -, así que las historias de Robots, además de llevar toda la vida conmigo, las he revivido muy de cerca este año.
Y sí, por supuesto, las famosas leyes de la robótica que enunció el famoso divulgador sin saber que hoy en día ya te puedes comprar tus robots humanoides en las tiendas. Llevamos años viendo la evolución de los robots por los vídeos de las compañías que están apostando por su producción en masa.
Boston Dynamics Atlas
De ellos, Boston Dynamics y su famoso Atlas, ha sido uno de los que más nos ha ido "asustando" por sus capacidades de acrobacia, al poder imaginarte un comando de robots armados como parte de las capacidades ofensivas en conflictos armados. Una evolución de los tanques, los misiles o los drones.
Figura 2: Boston Dynamics Atlas Comercial
Este año hemos visto el anuncio de Boston Dynamics de que ya van a trabajar con clientes empresariales seleccionados para poner en producción en las fábricas a su Robot Atlas, de última generación, que cuenta con una movilidad y unas capacidades que superan las humanas.
Y ya en la web de Boston Dynamics puedes solicitar utilizar estos robots en tus fábricas. Sólo van a trabajar con un número limitado de clientes para testear bien el mercado, pero desde luego, parece que esto lo vamos a ver muy pronto como algo normal, así que los trabajos menos cualificados van a ver un nuevo competidor buscando empleo.
Unitree H2
Pero no ha sido el único anuncio que hemos tenido, y el del robot H2 de Unitree, que está a la venta en su web por 29.900 USD, y el vídeo que han usado para "no asustarte" ha sido este que tienes en todas las redes.
Figura 4: Unitree H2 Entrenamiento
Como podéis ver en el vídeo y en la web, tiene unas capacidades que asustan un poco, porque además de los movimientos estéticos, han puesto el vídeo realizando pruebas de lucha.
Figura 5: H2 de Unitree por 29.900 USD
Al final, que uno de estos Robots tenga capacidades para dañar o no a un ser humano es una decisión del que lo controla. Puede ser un soldado, un guarda espaldas, o un asesino.
Xpeng Iron
Con este futuro peligroso jugaba Isaac Asimov en sus "Sueños de Robot" o "Visiones de Robot", donde algunos eran peligrosos por no contar con esas reglas de protección.
Figura 7 : Xpeng Iron
El último de los robots que me ha llamado la atención, por su elegancia a la hora de caminar ha sido el Xpeng Iron, que anda como los humanos, y han puesto mucho interés en la estética con "músculos" y "piel" sintética para simular la estética más humanoide posible.
Figura 8: Presentación de Xpeng Iron
Tesla Optimus Gen 2
A estos robots hay que sumar el Tesla Optimus que ya se anunció, con lo que parece que dentro de no demasiado vamos a empezar a vernos viviendo dentro de las películas que teníamos en el pasado de ciencia-ficción, cada día más reales.
Figura 9: Tesla Optimus Gen 2
La pregunta es, viendo cómo hacemos la tecnología últimamente, y viendo todos los futuros distópicos que hemos podido leer en libros y ver en películas de ciencia-ficción, sumados todos los capítulos de todas las temporadas de Black Mirror... ¿tendremos un futuro mejor o estamos de camino a un final no deseado?
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
