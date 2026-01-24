Weaponized AI: El Crimeware con IA que usan los Cibercriminales para hacer Ciberestafas
En nuestro libro de Hacking y Pentesting con Inteligencia Artificial hablamos de cómo utilizar IA para los trabajos de pentesting y seguridad ofensiva, que como os podéis imaginar tienen también mucho que ver con lo que necesitan los cibercriminales. Estos, no iban a dejar pasar esta ola de innovación para tener mejores oportunidades de realizar su tarea, y de eso habla el más que interesante informe de Grupo-IB titulado: "Weaponized AI".
Del uso de la Inteligencia Artificial por parte de los cibercriminales ya he hablado en otros artículos en el pasado, que si no te los has leído, te los dejo aquí para que no se te pase nada.
En el informe de Weaponized AI que ha publicado el Grupo-IB se hace un recorrido de cómo están utilizando la Inteligencia Artificial para automatizar y mejorar todas las herramientas que en la Dark Net se comercializan para cometer ciberestafas, y te recomiendo que te lo descargues y te lo leas, que te va a gustar.
El informe hace un recorrido muy interesante sobre los diferentes tipos de herramientas, mejoradas con IA que se están comercializando, y a qué precios, en la Dark Net. Por ejemplo, para hacer DeepFakes as a Service, para crear Identidades Sintéticas o Fake Identities, o para hacer Suplantación de Voz en llamadas de teléfono.
Como se puede ver, para hacer Face-Swaping, se están comercializando los servicios de Haotian AI o ChenxinAI, que ya son casi imposibles de distinguir en una vídeo conferencia, haciéndolas en 4K, y con las que las Estafas de los Famosos, son un auténtico dolor.
En la Dark Net te crear una identidad completa por entre $5 y $15, lo que hace que sea cada vez más fácil intentar incursiones en empresas de tele-trabajadores, falsos periodistas, o falsos inversores que buscan como estafar a startups.
En la parte de DeepFake as a Service, tenemos múltiples servicios que permiten crear los documentos, o vídeos a gusto del consumidor.
Figura 6: DeepFake as a Service
También hay herramientas y servicios que se comercializan para conseguir realizar voces con suplantación de personas, para cometer una amplia gama de ciberestafas y ataques.
Estos últimos se han profesionalizado especialmente, con la creación de autenticas herramientas de Call-Center donde hay modelos de IA para ayudar a que el usuario consiga cometer la ciberestafa, con asistencia que le dice cómo debe convencer al usuario de la legitimidad de un enlace o de cómo debe pedirle el 2FA.
Pero no sólo eso también viene con suplantación de voz con IA y con automatismos para ejecutar Scripts de voz en las llamadas, como podéis ver en la imagen siguiente.
En la parte directamente de Malware, tenemos Stealers de Criptomonedas y Remote Administration Tools que ya están haciendo uso de la IA para mejorar todas sus funciones, desde la de ofuscación y ocultación, como la de generación de exploits de post-explotación en tiempo real con IA.
Figura 10: Malware con IA
Como podéis ver Seedx v3.1.0 se anuncia como un Criptocurrency Wallet Stealer que viene con conexión con ChatGPT para buscar wallets, transacciones, y analizar el contexto a la hora de robar las wallets de máquinas infectadas. Y su anuncio es AI Integration.
Y lo mismo en el mundo de las RATs (Remote Administration Tools) donde se utiliza Inteligencia Artificial para mejorar las técnicas de evasión, para hacer movimientos laterales, y para la construcción de scripts en la ejecución de tareas.
La siguiente parte del informe relativa a Crimeware aprovechando Inteligencia Artificial, habla de los modelos de lenguaje LLMs Multi-Modales sin restricción, y de herramientas para conseguir saltar las restricciones de los modelos comerciales con técnicas de Jailbreak.
Figura 13: Crimeware "Unrestricted ChatBots"
De estos hablamos en el pasado, donde teníamos WormGPT, SpamGPT o WhiteRabbitNeo que no tienen ninguna detección de Harmful Mode, y por tanto ninguna restricción a la hora de realizar ninguna tarea, pero hoy en día se han convertido en una linea de trabajo importante en el mundo del Crimeware.
Figura 14: Versión de desarrollo de SpamGPT
Entre los nuevos servicios basados en esta idea, se encuentran NytheonAI, que viene con un conjunto de modelos especialmente preparados para programar exploits, malware, técnicas de evasión, exploits de post-explotación, etcétera. Tiene un manual y diferentes versiones del modelo.
Figura 15: NytheonAI
Y hay algunos nuevos modelos, como este Dejavu que también se está comercializando en la Dark Net para tener un chatbot con un LLM que te ayude sin restricciones.
Figura 16: DejaVu
Una de las partes que me ha llamado la atención ha sido este Brutus Jailbreak Framework, del que investigaré más, pues lo que hace es ayudar a que los Prompts detectados por el Harmful Mode de los modelos LLMs comerciales puedan ser evadidos utilizando técnicas de Jailbreak conocidas.
Figura 17: Presentación de Brutus Jailbreak Framework
La última parte del informe dedicada a Crimeware tiene que ver con las herramientas de Phishing & Spam, tan necesarias en el mundo de las ciberestafas, donde podéis ver que hay servicios preparados para hacer la vida más sencilla al criminal.
Figura 18: Phishing & Development
Además, también servicios basados en generar Malware as as Service, donde puedes pedir exploits, scripts de ofuscación, de movimiento lateral, de búsqueda de datos sensibles en una post-explotación, o de generación de persistencia.
Entre estos servicios, cómo no, los negocios de resolución de Captchas Cognitivos as a Service, que están sacando el máximo partido posible al mundo de la Inteligencia Artificial. Así que, si los malos pueden, tú también puedes sacarle partido a la IA para hacer cosas buenas.
Figura 20: Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Si te interesa la IA y la Ciberseguridad, tienes en este enlace todos los posts, papers y charlas que he escrito, citado o impartido sobre este tema: +300 referencias a papers, posts y talks de Hacking & Security con Inteligencia Artificial.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
