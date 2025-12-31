Mobile World Congress 2026: Agentic AI Summit
Este año 2026 volveré a estar en el Mobile World Congress participando, con una agenda bastante repletita para esta semana, así que ya os iré contando qué es lo que voy a ir haciendo. Pero ya tenemos por ejemplo publicado el primer evento donde estaré hablando, que será el Agentic AI Summit que tendrá lugar el lunes, día 2 de Marzo de 2026.
Como sabéis, antes tendremos el Cloudflare Immerse en Madrid el 19 de Febrero, para luego subir en Marzo a Barcelona donde estaré varios días del congreso, como es habitual, para estar un año más en el MWC 2026.
El evento, de Agentic AI Summit será en el GSMA Summits Stage del Hall 6, así que si estás por allí y quieres verme, ya sabes dónde estaré. En una sesión donde se hablará largo y tendido del mundo de Agentes AI, sus capacidades, sus riegos, y por supuesto su seguridad.
La lista de ponentes es bastante larga, donde como puedes ver tendremos gente de primer nivel hablando durante todo el día, compartiendo experiencias, casos de uso, y aprendizajes que pueden ser de tu interés si estás entrando en esta revolución.
Como sabéis, el tema de la Ciberseguridad & Inteligencia Artificial es algo que a mí me motiva mucho, que hasta hemos publicado un libro sobre el tema titulado "Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial" que no puedo dejar de recomendarte que te compres y disfrutes.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Por supuesto, en esta sesión lo centraremos más desde el punto de vista de la construcción de Agentes AI seguros utilizando las capacidades de Cloudflare, de las que ya os he hablado, y os iré hablando también en el blog a lo largo de estos meses que vienen.
El tema es intenso, largo, y seguro que se abren muchas vertientes en la discusión, pero si se quedan cosas en el tintero, puedes venir y luego preguntarme por allí cuando acabe la sesión. Así que anótate bien el día, y las horas. Lo tienes aquí, para meter en la agenda.
Y nada más por hoy. Ya os iré contando todos los eventos en los que voy a estar participando, que aparte de estos dos que ya os he anunciado, tengo alguno más cerrado en la agenda en varios países. Ya os los iré publicando en otros artículos del blog. Ya sabéis. Como siempre.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
