Bankinter invierte en Bit2me
Hoy quería hacerme eco de esta noticia, pues es de esas cosas que necesita mucho los países que aspiran a generar riqueza y bienestar para la sociedad, emprendedores valientes que crean grandes empresas. Este es el caso de Leif Ferreira y Andrei Manuel, fundadores de Bit2Me, una startup que se convirtió en scale-up y que está impulsando el crecimiento de la economía de las criptomonedas y la tokenización de activos a base del cumplimiento regulatorio y la excelencia tecnológica.
Figura 1: Bankinter invierte en Bit2me
Como sabéis, yo he sido un creyente en el potencial de esta empresa, y de su equipo directivo desde hace muchos años, y en el año 2023 Telefónica invirtió en la compañía. También, hace tiempo, en MyPublicInbox puedes utilizar tus criptomonedas gracias a que está integrada con la pasarela de pagos de Bit2Me, y cada mes os cuento las novedades tecnológicas y corporativas de la compañía por El lado del mal, que no para de moverse rápido.
Figura 2: De izquierda a derecha: Javier Roca (Capital Riesgo), Charo Ruiz (Directora de Inversión en Capital Riesgo), Pablo Lancry (Director de Innovación y Capital Riesgo) y, por parte de Bit2me, Andrei Manuel, Leif Ferreira, David Ortega y Eder Azevedo.
Ahora ha sido Bankinter, un banco donde la innovación es clave, el que ha decidido invertir en Bit2Me, lo que demuestra la seriedad con que Bit2Me, se toma la regulación, la seguridad de los activos que gestiona, y la gestión de riesgos que tiene asociada una industria como la suya que aún es joven, a pesar de que está madurando.
En la nota de prensa del anuncio, Bankinter lo ha explicado de la siguiente manera, que lo hacen mucho mejor que yo, seguro. Aquí lo tienes:
"El objetivo de esta inversión es explorar y alcanzar sinergias tecnológicas y de conocimiento. Asimismo, Bankinter se posiciona, junto a un socio tecnológico nacional, en el desarrollo de soluciones con tecnologías DLT.
Para Bankinter, esta operación responde a la permanente apuesta de la entidad por la innovación tecnológica y por generar sinergias con startups especializadas en fintech, como es el caso de Bit2Me, que le permitan anticiparse al futuro en el ámbito de las finanzas."
La nota sigue explicando:
Este acuerdo de inversión con Bankinter, junto a la obtención por parte de Bit2Me, el 29 de julio de este año de la licencia regulatoria europea, y unido al respaldo de socios estratégicos como Telefónica, Inveready, Investcorp, Tether y BBVA, permitirá a la fintech española acelerar sus planes de expansión en toda la Unión Europea, así como reforzar su presencia en Argentina y otros países de América Latina, consolidando así su posición como uno de los actores clave del ecosistema cripto tanto en Europa como en el mundo hispanohablante. En el capital de Bit2Me también figuran Unicaja y Cecabank.
Y lógicamente, en palabras Para Pablo Casadío, CFO de Bit2Me y con el que tuve la oportunidad de negociar, charlar, y trabajar largo tiempo durante nuestra operación:
"Esta alianza ratifica que la banca puede aprovechar nuestro profundo know-how del sector para potenciar su oferta. En lugar de competir, integramos fortalezas. España y Europa presentan un escenario inmejorable y, gracias a nuestra solidez tecnológica y regulatoria, Bit2Me es el socio ideal para que las entidades financieras capitalicen este entorno, ofreciendo a sus clientes acceso al ecosistema cripto con máxima seguridad y garantías."
Para mí, es una alegría ver que emprendedores que se juegan todo por su sueño, consiguen hacer crecer su startup, así que mi mas sincera enhorabuena al inversor y al invertido, y todo mi apoyo para que sigan creciendo. Necesitamos muchas de estas más.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario