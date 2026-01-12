Agentic ProbLLMs & AgentHopper: Exploiting AI Computer-Use and Coding Agents
Hace unos días el Chaos Computer Club ha publicado los vídeos de la Edición 39C3: Power Cycles que tienes en una lista de Youtube donde te puedes pasar horas disfrutando de las charlas. Ayer domingo, aprovechando que llovía en Lisboa, decidí verme alguna de ellas y encontré una magnífica de Johann Rehberger que disfruté con un buen café, y de la que os hablo ahora.
La charla se titula "Agentic ProbLLMs: Exploiting AI Computing USE and Coding Agents", y en ella puedes ver un recorrido de bugs, exploits, y debilidades del mundo de los Agentic AI, para acabar en AgentHopper, un AI Virus, que fue publicado el año pasado en el Month of AI Bugs que publicó Johann. Aquí tenéis la charla completa, que merece la pena que inviertas una hora en verla.
Figura 2: Agentic ProbLLMs & AgentHooper.
De este tipo de AI Virus ayer mismo os publicaba la información de ZoombieAgent, que utiliza conectores para hacer uno igual, pero basándose en otros elementos. Aquí tenéis las diapositivas de la sesión completa de Agentic ProbLLMs.
En el caso de AgentHopper, el ataque utiliza repositorios de GitHub para hacer la propagación. En este vídeo, tienes la demo completa de AgentHooper.
Además, os dejo el paper de Johann Rehberger titulado "Trust No AI: Prompt Injection Along The CIA Security Triad" donde habla de cómo el uso de IA hace que tus principios de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad, básicos en la gestión de la información, se vean en riesgo por el uso de los modelos de IA que tenemos hoy en día.
Y me ha gustado, porque yo he usado la misma aproximación basada en el CIA Triad para explicar los riesgos de seguridad, ya que estos modelos no tienen ninguna de las protecciones que buscamos la gente de seguridad, por lo que hay que hacerlo todo a mano.
Esta charla me ha encantado, y en ella podréis encontrar bugs reportados a Anthropic Claude Code, a Amazon Q, y muchos otros, además de ejemplos de los exploits completos de todos ellos, pero no es la única charla que tenéis para estar al día.
Como os he dicho, en el Canal Youtube de Chaos Computer Club tenéis la lista completa con todas las charlas de la pasada Edición 39C3: Power Cycles, así que elige las tuyas, y disfruta de pasar tiempo con ellas.
Figura 8: Edición 39C3: Power Cycles
Estamos al inicio de la era de AI First para todo, así que está todo por hacer en Ciberseguridad, y cuanto más tardes en ponerte las pilas, será peor para ti si quieres dedicarte al mundo de la Seguridad Informática, porque esto es imparable.
Si te interesa la IA y la Ciberseguridad, tienes en este enlace todos los posts, papers y charlas que he escrito, citado o impartido sobre este tema: +300 referencias a papers, posts y talks de Hacking & Security con Inteligencia Artificial.
