Adulteración del Knowledge Graph de una arquitectura RAG para proteger los datos de un servicio de Inteligencia Artificial
Las arquitecturas RAG (Retrieval Augmented Generation) son hoy en día una de las formas más sencillas de conectar el conocimiento de una organización con un modelo LLM para explotar los datos de una organización utilizando servicios digitales basados en IA. En el caso de las plataformas Microsoft, se utilizan los Knowledge Graph (KG) que llevan tantos años desarrollando, así que a los servicios que usan una arquitectura RAG con un KG se le llama GraphRAG, y están conectados al conocimiento de una persona o una empresa.
Este conocimiento almacenado en los Knowledge Graphs le dan el contexto necesario a los LLM para que puedan resolver los Prompts que se les solicita de manera efectiva, y es como funciona, por ejemplo, la arquitectura de Microsoft 365 Copilot.
Por supuesto, si ese Knowledge Graph no son los datos de un usuario, sino los datos de una compañía completa, estaríamos hablando de información muy sensible de las empresas, por lo que hay que tener mucho cuidado de que alguien robe esos datos, pero aún más. Una forma de atacarlos es lo que explicamos en el artículo de "GenAI Apps & Services: Cómo explotar arquitecturas RAG con Plugins Inseguros" del que también hablé en esta conferencia:
Pero, suponiendo que alguien se lleva directamente una copia completa, ¿podríamos hacer que si un atacante tuviera acceso al Knoledge Graph de una arquitectura RAG como la anterior sólo recibiera información errónea en las respuetsas? De eso trata el artículo: "Making Theft Useless: Adulteration-Based Protection of Proprietary Knowledge Graphs in GraphRAG Systems"
Hay que tener en cuenta que si un atacante se llevara el Knowledge Graph (KG) de una empresa, necesitaría muy poco para replicar el funcionamiento del servicio digital basado en la arquitectura GraphRAG robada, ya que casi todos se basan en piezas comunes, donde lo diferencial son los datos contenidos en el Knowledge Graph de la compañía, que además lleva tiempo generar.
Una vez clonada la arquitectura, se podría acceder al conocimiento y la información que el Knowledge Graph contenga, haciéndole las preguntas correctas, así que los investigadores lo que han estado pensando es en cómo hacer que esa base de conocimiento esté adulterada y solo los que lo han adulterado sepan entender las respuestas, mientras que para los demás será respuestas llenas de alucinaciones.
Como se puede ver en la imagen anterior, la propuesta del trabajo es Adulterar el Knowledge Graph de forma que sólo los usuarios legítimos saben cómo está adulterado, y por tanto, "desadulterar" la información proveniente del KG antes de que esta sea enviada por el servicio RAG (GraphRAG) al LLM.
Hay que tener en cuenta que el motivo por el que se crean las arquitecturas RAG es para que los LLM trabajen sobre el conocimiento privado de unos datos. Si esos datos están adulterados, trabajaran sobre información errónea. Así, los usuarios no autorizados, si no saben quitar los nodos adulteraros en el KG, lo que conseguirán es que el Prompt que se genere para el LLM del servicio no funcione y retorne información errónea, o directamente el LLM no sepa como responder.
Para ello, el proceso de adulteración busca cuáles son los nodos más clave del Knowledge Graph (Key Nodes), para conseguir que esos nodos estén presentes en el mayor número de respuestas de enriquecimiento de Prompts provenientes del KG y que tengan información adulterada para que sirvan ellos de adulterantes de todas las repuestas.
Figura 7: Prompt for Generating Nodos Adulterantes
Esos Key Nodes serán analizados y adulterados, por ejemplo, con valores que sean de la misma entidad, pero con valores diferentes semánticamente, como se ve en el Prompt de generación de nodos adulterantes de la imagen anterior. Este proceso podrá hacerse con diferentes nodos, y los cambios deben ser conocidos por los usuarios legítimos.
Como se ve en la imagen anterior, se buscan los módulos más relevantes, intentando que se consiga que corrompan el máximo posible de las respuestas. Eso implicará que haya que generar adulteraciones para cada uno de esos nodos adulterantes, pero el GraphRAG envíe el Prompt original enriquecido con datos que contiene alguno de los nodos adulterantes, entonces se conseguirán respuestas parciales, con alucinaciones o directamente no se obtendrá respuesta.
Figura 9: Resultados experimentales
En la tabla anterior tienes el HS "Harmfulness Score", que es el porcentaje de Prompts que antes de la adulteración eran contestados correctamente y después del adulterado de los nodos se contestan mal o no se contestan. Como se puede ver, con diferentes Datasets de prueba usando diferentes LLMs, los resultados son todos superiores al 94%.
El segundo indicador es el ARR "Adulterant Retrieval Rate", o lo que es lo mismo, en qué porcentaje de los Prompts se han incluido los nodos adulterantes. En este caso, en el 100% de los casos, ya que el algoritmo de selección de Key Nodes ha cubierto la totalidad de las rutas de respuestas.
En el paper tenéis más tablas y mediciones, pero yo me he querido centrar solo en las que he considerado más relevantes para entender el estudio, y éste último gráfico representa los porcentajes de respuestas erróneas parcialmente, completamente, o que directamente el modelo LLM se ha negado a contestar.
El truco, para que el servicio digital legítimo sepa cuáles son los nodos adulterantes que debe eliminar antes de enviar el Prompt enriquecido con Nodos del Knoledge Graph, es que en el proceso de adulteración se marcan todos los nodos con metadatos cifrados, de tal manera que, como se ve en el apartado 4 de la Figura 8, si el metadato cifrado - con la clave de descifrado que solo tiene el servicio legítimo - dice que es un nodo adulterante, se retira y listo.
Figura 11: Marcado de nodos con metadatos cifrados
De esta forma, se evita tener que cifrar todo el Knowledge Graph - que lo haría computacionalmente inviable a día de hoy, y solo se cifran las marcas de aduletración -. Un tema muy interesante, sin duda, y si te gusta este mundo, te recomiendo que te compres el libro de "Hacking & Pentesting con Inteligencia Artificial" que te va a encantar.
