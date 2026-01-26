El último suspiro de un segundo. El lado del mal cumple 20 años.
Cumplir años es un proceso sencillo. Sólo debes dejar que pase el tiempo y seguir vivo. Cumplir años en con un blog es también lo mismo. Se trata de dejar que pase el tiempo y seguir publicando con regularidad. Y esto sí que es más difícil. Hay que sacar tiempo para ello. O mejor dicho, hay que quitárselo a otras facetas de tu vida. Yo lo llevo haciendo 20 años, y voy ya a por el año 21, porque este post de hoy es el primero ya de ese nuevo año.
Deciros que este blog esta más vivo que nunca no sé si será una exageración, pero para mí es una realidad, pues sigo escribiendo con el mismo, o más aun, interés que le ponía cuando comencé allá en el año 2006. Pero sí que los años me hacen mirarlo con más cariño. Sabiendo que un día u otro se va a terminar. Que un día un otro, y cada vez más cerca, no habrá post en el El lado del mal.
No, no tengo planeado cerrar el blog a corto. Ni mucho menos. Pero sí que con la serenidad que dan los años que voy cumpliendo, voy mirando mi futuro cada vez con más ganas de dedicarme más tiempo a mí. Y no sé qué terminaré decidiendo o haciendo.
Si leéis el artículo de "Las cosas que hice en 2025" os daréis cuenta que el ritmo de hacer cosas que llevo es enfermizo. Que lleno los minutos de mi día desde que abro los ojos hasta que los cierro porque caigo en coma, de una actividad brutal. Soy adicto a ella, pero como me gusta levantar la cabeza y mirar al futuro, no me quiero llegar al final antes de tiempo, así que mi cabeza no hace más que darle vueltas a una canción que dice: "Slow it down".
Creo, supongo, o me imagino - que no lo tengo claro aún - que escribir en mi blog será algo que probablemente me acompañe en mi vida más allá de mi etapa profesional y casi hasta el día de mi muerte. Creo, supongo, o me imagino que mi etapa profesional va a ser larga en lo que a mantenerme haciendo cosas se refiere, pero sé que será con cosas muy seleccionadas y que me hagan especial ilusión, porque quiero hacer muchas otras cosas que no tienen nada que ver con sólo trabajar.
Este año no sé si será, que tengo que sólo en las próximas semanas voy a estar en Viena, en el Talent Arena de Estocolmo, el Immerse en Madrid, dando una keynote en Lisboa, en el Mobile World Congress en Barcelona, y otra vez en a RootedCon de Madrid, además de estar acabando ya el próximo libro de 0xWord que sale en breve. Al más puro estilo "Queen" de " I want it all", que dice: "I'm a man with a one track mind So much to do in one lifetime"
Tengo muchos cómics que leer, muchos libros que disfrutar, muchos paseos - y trotes - que dar, campos que rodar con la bicicleta, y horas que dormir. Tengo muchos cuentos que escribir. Y muchos libros, que también tengo ganas de escribir libros. No sólo técnicos, tal vez con anécdotas de mi vida. Tal vez de ciencia-ficción, no lo sé. Tengo ganas de tener muchas charlas con amigos. E ir a conciertos a tomarme una cerveza y reírme. Tengo ganas de montar en mi monopatín con buen tiempo. Y perderme por el mundo un poco. Por ahí. Sin demasiado rumbo ni destino.
Pero no os preocupéis, que seguro que os lo publico en mis posts. Contándoos los libros que me he leído, publicando fragmentos de historias que inventaré. O invitándoos a que vengáis a tomaros un café, una cerveza o una buena cena conmigo en cualquier sitio. Como hacía antaño, que cuado iba a una ciudad os decía dónde iba a cenar para que se apuntara el que quisiera.
"Leo tu blog desde que era pequeño", me han dicho muchas veces ya profesionales de 25 y 30 años. Y es que sí, con 20 años de blog, muchos de aquellos niños de 10 o 13 años, ya pueden hasta ser padres, tener un carrera profesional exitosa, y una vida hecha al rededor de la tecnología.
A vosotros que erais niños cuando yo comenzaba a escribir mi blog os quiero agradecer que hayáis hecho que mi tiempo invertido en escribir las entradas de El lado del mal haya tenido sentido, porque me hace muy feliz pensar que a alguno de vosotros os he entretenido, os he contado algo que no sabíais, o simplemente os he motivado para trabajar en tecnología, con lo que estos años invertidos en este rincón con calaveras estarían más que bien pagados.
A los veteranos del lugar, que os voy a decir que nos os haya dicho ya. Nos hemos visto "at random" en la vida, y ya somos amigos muchos de vosotros y yo. Nos vemos, y es como si vieras a tu colega de la universidad, así que no puedo estar más que feliz porque escribir este blog me haya permitido conoceros.
A los que no os conozco bien, pero venís regularmente a leerme, venís a las charlas, o estáis en modo stealth día tras día, solo espero que un día nos podamos ver en persona, y al menos te pueda poner cara. Que ya sabes que me encanta conocer a las personas.
Por último, a haters, trolls, retarders, bullys, enemigos míos, y demás de esa especie, os agradezco estos años de lealtad hacia mí teniéndome en vuestros pensamientos. Yo no tengo nada en contra vuestra, ni seguramente sepa quiénes sois muchos de vosotros. No tengo tiempo, ni ganas, ni ya me sale enfadarme con nadie, o teneros rencor. A mis años, lo que antaño hubiera convertido a un chaval de Móstoles - que sabe como pelearse a cuchilladas en el barro - en tu peor pesadilla, hoy en día ya es un tipo tranquilo que te quiere igualmente, que lleva años matando su ego, que no se hace mala sangre por nada. Así que, os agradezco esos años de lealtad pensando en lo que hago o no hago, y estaré encantado de invitarte a un café o una cerveza y darte un abrazo con mucho cariño. Queda dicha públicamente mi oferta.
He llegado a los 20 años de blog, y a los 50 años de vida, sin tener rencor alguno, enfado con nadie, cabreo, cuentas pendientes que ajustar con alguien, o ningún mal deseo para nadie. Ni tan siquiera conmigo. He disfrutado mucho de todo lo que he hecho estando en el medio del camino, y espero seguir haciéndolo, día a día. Y es que sólo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo, me transporte vencido hasta el siguiente... post. Va por ti Robe.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
