La propuesta del Internet Protocol Version 8 (IPv8) para tener compatibilidad con IPv4 e ignorar IPv6
Estamos en el proceso de migrar todo el tráfico IPv4 a IPv6 desde hace ya unos años, y la verdad es que poco a poco esto está creciendo, pero aún estamos lejos de llegar al objetivo de tener más tráfico IPv6 que tráfico IPv4 en las redes de todo el mundo. Sin embargo, existen algunas otras propuestas de cambios para IPv4 distintas a la de IPv6, y recientemente se ha publicado la propuesta hecha por James Thain de, en lugar de migrar a IPv6, hacerlo a IPv8, que es cuanto menos interesante.
La propuesta fue publicada hace menos de un mes, con una serie completa de documentos para definir los protocolos necesarios para pasar a IPv8, como serían los protocolos DHCP8, WHOIS8, y el conjunto mínimo de protocolos de gestión del enrutamiento de tráfico IPv8 en las redes de Internet de hoy en día.
El objetivo principal de esta propuesta, como bien se explica a lo largo de todo el documento, que la verdad, es bastante sencillo de leer, consiste en mantener la compatibilidad hacia atrás con todo lo construido hasta el momento, haciendo un cambio muy pequeño, que es cambiar la dirección IPv4 por la dirección IPv8.
Figura 3: Paquete de dirección IPv8
La gran diferencia, como se puede ver en el paquete IPv8 es que se añaden las cabeceras ASN de 32 bits tanto a la dirección IP de origen, como a la dirección IP de destino, lo que permite a los protocolos de enrutamiento reenviar correctamente al ASN correspondiente el paquete correctamente.
Al añadir el Autonomous System Number (ASN), marcado como r.r.r.r, en los cuatro primeros bytes, una dirección IPv8 sería la suma de la parte de ASN r.r.r.r más la parte de IPv4 clásica, a la que se llama en el documento como n.n.n.n.
Figura 5: Direcciones IPV8
Esto sería como tener 2 a la 32 veces el tamaño de direcciones IPv4 que tenemos hoy en día, y dejando la dirección 0.0.0.0.n.n.n.n como la red de IPv4 que tenemos en Internet funcionando ahora mismo.
Es decir, con un cambio sencillo en el envío de paquetes de red IPv4 se podría resolver el problema de que se acaben las direcciones IPv4 manteniendo todo el software construido sobre él funcionando. Y la propuesta es porque está costando ir más rápido a IPv6 de lo que se estaba esperando al inicio. Si miramos radar, podemos ver en Radar de Cloudflare que en los últimos doce meses el tráfico sobre IPv6 está estable en un 30% más o menos.
Claro, mantener la compatibilidad hacia atrás implica que sigan funcionando todos los ataque en redes de datos IPv4 que ya conocemos, además de todas sus medidas de seguridad. Es decir, se supone que el conocimiento que tenemos de estos protocolos debemos usarlos en hacerlos más seguros y no en migrarlos.
Figura 8: Ataques en redes de datos IPv4&IPv6 (4ª Edición) de
JL. Rambla, ampliado y revisado por Pablo González y Chema Alonso
Los cambios que sí que habría que hacer son los relativos a la interconexión de redes, por lo que todos los protocolos de enrutamiento de tráfico y gestión de redes deberían cambiar a IPv8, como serían BGP8, OSPF8, WHOIS8, SNMP8, etcétera, que están definidos en sus correspondientes documentos.
Y por supuesto, crear los tipos de redes especiales con direccionamientos reservados, al igual que tenemos en IPv4 e IPv6, que están descritos con detalle en el documento de Internet Protocol Version 8 (IPv8) del que estamos hablando.
Figura 10: Tipos de redes en IPv8
El documento recoge también las direcciones especiales que deben existir en estas redes IPv8, donde los nodos de enrutamiento dentro de tráfico a través de los ASNs deben ser tenidos en cuenta de manera especial, así que en la definición de estándar están especificados.
Figura 11: Direcciones especiales en IPv8
En definitiva, me parece una propuesta súper bonita como trabajo técnico de arquitectura de redes. Me falta criterio tan pronto para decir si es una opción mejor que ir hacia IPv6 o no, pero desde luego mis felicitaciones a James Thain por este trabajo tan bonito que ha publicado. Así es la investigación y la innovación, proponer ideas concretas que puedan ser evaluadas y aprender de ellas.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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