Mind-Refactoring para Ejecutivos, Ingenieros y Técnicos: La gestión del MIEDO a ser reemplazado por la Inteligencia Artificial
Si eres un/a profesional que estás en la fase de ansiedad por la irrupción de la Inteligencia Artificial entonces esto es para ti. Si no es tu caso, seguramente conozcas a alguien que esté pasando por esto, ¿verdad? Hoy en día es una "plaga". Pero déjame que me presente primero. Me llamo Mónica Manrique, y a pesar de haberme licenciado como Psicóloga del Trabajo y las Organizaciones pronto dejé los recursos humanos y abrí mi propia consulta clínica. Estoy colegiada y habilitada como Psicóloga General Sanitaria, actividad que compagino siendo formadora y divulgadora. Y por si entiendes un poco de este mundo nuestros, yo utilizo dos metodologías terapéuticas no patológizantes, como son la Terapia Breve Estratégica y la Terapia de Familia Interna (IFS).
Durante todo este tiempo me he seguido formando y he tenido acceso a cientos de ventanas - una por paciente - a diferentes empresas e instituciones. Siempre con la sensación de que el cambio y la incertidumbre han ido cada vez a más, pero ahora ese cambio se antoja exponencial y la incertidumbre ha dado paso al vértigo o la negación, algo que está siendo una avalancha en cada una de las "ventanas" a las que me asomo en mi profesión.
Ya que os contado algo de mi formación y mi profesión, dejadme que os cuente por qué mi interés en la parte tecnológica y los profesionales que trabajan cerca de ella, que sino no estaría escribiendo esto aquí,. Y es que tengo tres hijas con un Ingeniero Informático con un Máster en Inteligencia Artificial. Además, durante más de una década, cada vez que Richard Stallman pasaba por Madrid se quedaba en mi casa. La historia de por qué y las anécdotas que os podría contar dan para otro post.
Durante todo este tiempo me he seguido formando y he tenido acceso a cientos de ventanas - una por paciente - a diferentes empresas e instituciones. Siempre con la sensación de que el cambio y la incertidumbre han ido cada vez a más, pero ahora ese cambio se antoja exponencial y la incertidumbre ha dado paso al vértigo o la negación, algo que está siendo una avalancha en cada una de las "ventanas" a las que me asomo en mi profesión.
Ya que os contado algo de mi formación y mi profesión, dejadme que os cuente por qué mi interés en la parte tecnológica y los profesionales que trabajan cerca de ella, que sino no estaría escribiendo esto aquí,. Y es que tengo tres hijas con un Ingeniero Informático con un Máster en Inteligencia Artificial. Además, durante más de una década, cada vez que Richard Stallman pasaba por Madrid se quedaba en mi casa. La historia de por qué y las anécdotas que os podría contar dan para otro post.
Hoy solo contaros que, hace un tiempo, me encontré comiendo con Richard Stallman, Chema Alonso y Takanori Shibata (y su robot Paro y su traductor). Me hacía gracia pensar en cómo un lunes cualquiera, sin haberlo planeado, me encontraba en esa situación. Bueno, la psicología marida bien con todo, pensé. A fin de cuentas, el software, la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, todo está hecho por y para seres humanos.
Ya por aquel entonces me chirriaba la enorme cantidad de recursos invertidos en la inteligencia artificial y la falta de ellos en el fomento de la inteligencia emocional y la salud mental en general. Poniendo en relación ambos términos pienso que como especie hemos mordido más de lo que podemos masticar.
Centrándonos en el "Ahora" del sector tecnológico
En los últimos tiempos, tanto en consulta como fuera de ella, estoy viendo como las personas de un perfil profesional técnico y tecnológico estáis atravesando tiempos complicados que están poniendo en jaque vuestra salud mental, y el equilibrio tan necesario para el desempeño de vuestro trabajo. Y parece que no son solo un percepción sesgada por la alta conexión con el mundo tecnológico que tengo. Las investigaciones más recientes (2024-2026) muestran que el perfil tecnológico, antes considerado "invulnerable", está atravesando una etapa de profundo cambio.
Centrándonos en el "Ahora" del sector tecnológico
En los últimos tiempos, tanto en consulta como fuera de ella, estoy viendo como las personas de un perfil profesional técnico y tecnológico estáis atravesando tiempos complicados que están poniendo en jaque vuestra salud mental, y el equilibrio tan necesario para el desempeño de vuestro trabajo. Y parece que no son solo un percepción sesgada por la alta conexión con el mundo tecnológico que tengo. Las investigaciones más recientes (2024-2026) muestran que el perfil tecnológico, antes considerado "invulnerable", está atravesando una etapa de profundo cambio.
Aunque el mercado se había estabilizado tras los despidos masivos de 2024, han surgido nuevos temores vinculados a la identidad profesional y la salud mental. Basándome en informes de la American Psychological Association (APA), el World Economic Forum 2025 y barómetros sectoriales de 2026, estos son los principales miedos detectados en los profesionales del sector tecnológico:
1. El Miedo a la "Invisibilidad" y a ser sustituido por IA
A diferencia de años anteriores donde el miedo era la automatización total, la preocupación actual es más sutil pero sigue preocupando por:
El ritmo de actualización exigido es ahora una fuente primaria de estrés. La situación actual de los profesionales del sector tecnológico se la explica muy bien La Reina Roja a "Alicia en a través del espejo", de Lewis Carroll: "Aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto una pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte hay que correr por lo menos dos veces más rápido".
1. El Miedo a la "Invisibilidad" y a ser sustituido por IA
A diferencia de años anteriores donde el miedo era la automatización total, la preocupación actual es más sutil pero sigue preocupando por:
- La devaluación de sus habilidades: 40% de los trabajadores teme que la IA haga que sus habilidades actuales sean irrelevantes.
- La barrera del "Junior": existe un miedo real entre quienes comienzan; las empresas están automatizando tareas de nivel entrada, lo que dificulta que los perfiles noveles ganen la experiencia necesaria para ascender. El 46% de los trabajadores cree que los puestos de nivel inicial podrían reducirse en los próximos tres años como consecuencia del avance de la IA.
- Manteniéndose el miedo al reemplazo: una encuesta de BCG revela que aproximadamente el 49% de quienes usan herramientas de IA expresan preocupación por el posible desplazamiento laboral en la próxima década.
El ritmo de actualización exigido es ahora una fuente primaria de estrés. La situación actual de los profesionales del sector tecnológico se la explica muy bien La Reina Roja a "Alicia en a través del espejo", de Lewis Carroll: "Aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto una pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte hay que correr por lo menos dos veces más rápido".
- Investigaciones de 2025 indican que el 39% de las competencias básicas de un trabajador tecnológico cambiarán para 2030. Esto genera un miedo constante a no poder seguir el ritmo de aprendizaje mientras se mantiene la productividad.
- El 62% de los trabajadores afirma haber experimentado más cambios en el trabajo en el último año que en los 12 meses previos, y el 44% no comprende el propósito de los cambios que están teniendo lugar.
- En ciberseguridad, por ejemplo, el 95% de los profesionales reportaron al menos una necesidad dehabilidades, y el 59% identificó necesidades críticas o significativas, un aumento del 15% respecto a 2024. El 48% se siente agotado por intentar mantenerse al día con las últimas amenazas de ciberseguridad y tecnologías emergentes, y el 47% dice sentirse abrumado por su carga de trabajo.
El perfil tecnológico presenta hoy un riesgo de depresión hasta 5 veces mayor que otros sectores, según estudios de marzo de 2026. Otros riesgos y problemáticas relevantes son:
- Fatiga de ciberseguridad: en perfiles de infraestructura y seguridad, el miedo al "error catastrófico" bajo vigilancia constante ha derivado en lo que los investigadores llaman burnout por alerta. En este ámbito la situación es especialmente grave: los trabajadores perdieron 4,8 horas por semana a causa del estrés y el agotamiento en 2025, un incremento de más del 25% respecto a 2024.
- El Síndrome del Impostor 2.0: Al trabajar con sistemas cada vez más complejos, aumenta la percepción de "no saber lo suficiente", a pesar de tener años de experiencia.
- Deshumanización del rol: Con la IA generativa, muchos sienten que han pasado de ser "creadores de soluciones" a ser "apéndices de un modelo de lenguaje", lo que reduce el sentido de autoeficiencia y desemboca en una crisis de identidad profesional.
- Aislamiento en el trabajo remoto: La falta de conexión orgánica con equipos genera una pérdida de soporte social, esencial para la regulación emocional.
- Obsolescencia acelerada: El sentimiento de que sus conocimientos caducan cada 6 meses. Esto genera una vigilancia cognitiva constante.
- Sobrecarga cognitiva: La multitarea técnica y el cambio de contexto (context switching) agotan las funciones ejecutivas.
- Burnout: Según estudios de ISACA (2025), el 73% de los profesionales IT en Europa sufren burnout. Cultura de disponibilidad total: El modelo de "siempre conectado" ha derivado en una erosión del descanso, incrementando síntomas de ansiedad y depresión.
Haciendo un esfuerzo por hablar vuestro idioma, podría decir que para solucionar un bug en producción, no basta con reiniciar el servidor. Hay que hacer un refactoring del código. Por eso con mis "ventanas", trabajo con cada uno de ellos en con un programa concreto de Mind-Refactoring no es una terapia de "charla vacía"; es una intervención estratégica personalizada, estructurada en ocho sesiones online con frecuencia semanal y con pequeñas tareas entre sesiones centrada en la especial situación que están viviendo las personas que desarrollan su actividad profesional y se ven afectadas por estos síntomas que os he descrito anteriormente.
Figura 3: Programa de Mind-Refactoring
Ten presente que sólo se trata de una propuesta genérica orientativa. Cada persona tenemos nuestro contexto específico y nuestros propios objetivos, así que como cada uno debo establecer un ritmo propio personal, así como el grado de profundidad al que está dispuesto a llegar en su auto-conocimiento y cambios a realizar. En este programa tú mandas y todo lo que digas en consulta será utilizado a tu favor. Yo estaré a tu lado guiando y facilitándote el proceso.
Figura 4: Metodología de trabajo
Como ya he dicho utilizo un a metodología que se aleja de las etiquetas diagnósticas y se centra en las soluciones:
- IFS (Internal Family Systems): Para entender la arquitectura de tus “partes internas” (por ejemplo, el "Manager" perfeccionista y crítico) o el "Bombero, apaga fuegos" que evade con alcohol, porno, atracones, ira desmesurada,etc.).
- TBE (Terapia Breve Estratégica): Para romper los bucles de conducta disfuncionales mediante soluciones que hackean la percepción del problema y potencian las conductas, actitudes y enfoques que te acercan más a tus objetivos.
La Hoja de Ruta (Roadmap) del programa Mind-Refactoring:
Reconfigurar la arquitectura interna de una persona para conseguir acciones que lleven a una ejecución estratégica lo hacemos juntos integrando las partes del sistema interno (IFS) con la eficacia de la acción estratégica (TBE). Y para eso, trabajamos en un Project Plan similar al que se usa en el mundo tecnológico.
Fase I: Auditoría del Sistema y Detección de Fallos
- Identificación de "Bugs" Conductuales (TBE): Análisis de las soluciones intentadas disfuncionales que mantienen el problema (ej: la sobre-preparación que alimenta el Síndrome del Impostor, perfeccionismo que termina por bloquear).
- Mapeo de la Arquitectura Interna (IFS): Identificación de las partes internas protectoras (el "Manager" perfeccionista, el "Bombero" que busca evasión) que se activan bajo presión. Sin olvidarnos de los exiliados (la raíz). Son las “partes” mas jóvenes y vulnerables. Cargan con el trauma el rechazo o la vergüenza. Los tenemos escondidos en el sótano para no sentir dolor.
- Establecimiento de KPIs de Bienestar: Definición de objetivos de cambio medibles en la conducta externa.
Fase II: Refactorización y Debugging
- Intervención en el Bucle (TBE): Prescripciones estratégicas para romper círculos viciosos. Reparación de Partes Exiliadas (IFS): Trabajo profundo con las vulnerabilidades que generan reactividad emocional.
- Optimización de la Respuesta Externa: Entrenamiento en comunicación estratégica y toma de decisiones.
- Chequeo de los objetivos: alcanzados, no alcanzados y en proceso.
- Conclusiones: Recapitulación y afianzamiento de cambios.
- Iteración personal: Cierre del proceso psicoterapéutico o establecimiento de nuevos objetivos.
Si cuidas tus claves PGP, auditas tus servidores y no instalas dependencias sospechosas, no deberías dejar tu salud mental sin fortificar y mantener. Si eres de los que están sufriendo esos síntomas, y no lo estás pasando bien, si estás detectando alertas en tu log del sistema, no estás sólo. No te está pasando sólo a ti, y si necesitas un poco de ayuda y asesoramiento, abre un "ticket". No esperes al Kernel Panic.
El desarrollo personal y el profesional son inseparables, y tú necesitas estar bien para rendir en tu trabajo, así que no entres en un círculo negativo. Si te interesa invertir en salud mental, rendimiento y bienestar y piensas que mi experiencia y mi trabajo te puede ayudar, puedes saber más sobre mí y conocer más en profundidad cómo trabajamos juntos en mi web.
El tiempo que tengo es finito, pero trabajamos juntos de manera personal sin hacer derivaciones a otros miembros de mi equipo (porque no existen) así que mi tiempo es limitado. Si piensas que yo puedo ayudare, te prometo que intentaré hacerte un hueco con el tiempo que tenga, que soy muy sensible a esta situación que están viviendo los profesionales de este sector, grandes directivos, managers de ingenieros, y técnicos seniors, de gran valía a los que ha costado mucho esfuerzo de formación desarrollar su carrera.
El tiempo que tengo es finito, pero trabajamos juntos de manera personal sin hacer derivaciones a otros miembros de mi equipo (porque no existen) así que mi tiempo es limitado. Si piensas que yo puedo ayudare, te prometo que intentaré hacerte un hueco con el tiempo que tenga, que soy muy sensible a esta situación que están viviendo los profesionales de este sector, grandes directivos, managers de ingenieros, y técnicos seniors, de gran valía a los que ha costado mucho esfuerzo de formación desarrollar su carrera.
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