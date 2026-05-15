Si tu PYME es tu modo de vida ... ¿por qué la pones en riesgo?
Esta semana, en mitad de la vorágine de viajes y charlas, en mi buzón de MyPublicInbox he recibido un par de correos muy similares. Ambos eran de incidentes de seguridad en PYMEs, y ambos tenían un punto de desesperación por culpa de un incidente de seguridad. Se trataba de dos ciberestafas - nada nuevas - que habían robado el dinero de sus cuentas.
El primero de ellos tenía un troyano en el equipo desde donde le controlaban el correo electrónico, y le estaban controlando las transferencias bancarias, desde el correo electrónico. Es una técnica que ya os conté hace más de doce años, donde se modifican los números de cuenta, y la víctima acaba siendo ella la que envía el dinero a cuentas en el extranjero pensando que lo está haciendo a una cuenta correcta.
El segundo de los correos fue un ransomware que le estaba pidiendo un pago en BitCoins para devolverle el acceso a todos sus documentos, trabajos, facturas, bases de datos de claves de acceso a cuentas, etcétera. Nada nuevo bajo el sol en ninguno de los dos ataques.
Por supuesto, yo les contesté con la mejor de mis intenciones, explicándole al primero la dificultad de recuperar el dinero enviado hace una semana a unas cuentas en Hong-Kong, y al segundo lo complejo que es recuperar a corto plazo de tiempo el acceso a esos documentos sin pagar, y los costes que puede tener intentar crackear el cifrado del ransomware por fuerza bruta.
Sin embargo, lo que más me llamó la atención era el punto de desesperación y sufrimiento que ambas personas tenían en sus mensajes. Eran PYMEs y estos ataques les hacían un roto para seguir con su vida normal, para poder hacer frente a los pagos del mes, y les afectaba a su vida personal de manera importante. Las pequeñas empresas eran, y son su forma de vida. Viven al mes de lo que van cobrando y la disrupción les dejaba en una situación crítica y desesperanzada.
Los servicios de ciberseguridad son caros o baratos dependiendo de ti
A veces me gustaría poder hacer magia, y con un golpe de teclado hacer que el dinero regresara de las cuentas de los cibercriminales o que los ficheros se descifraran con un sencillo script hecho con Vibe Coding, pero la realidad es que la solución no está después, si no antes. Ninguna de ellos tenía sistemas de protección en tiempo real. No tenían EDRs para detectar el malware y las vulnerabilidades cuando llegaban.
"¡Es que los servicios de ciberseguridad son muy caros!",
me decía una de las víctimas. Sí, es verdad. A posteriori, los servicios de ciberseguridad son muy caros, porque los analistas forenses o los expertos de ciberseguridad si los pagas por horas cuando ya has tenido el problema, te van a costar mucho, y encima no van a poder hacer magia. Pero poner soluciones de prevención de ciberseguridad ANTES es muy barato.
El modelo de seguridad de IronGate Cybersecurity funciona como una Suscripción por Dispositivo, donde se da un servicio MDR (Managed Detection and Response) que vela por la seguridad de los equipos las 24 horas del día, los 7 días a la semana, ayudando a PyMes, Autónomos y Particulares a tener protegidos los equipos, detectar las amenazas y tomar las acciones preventivas y/o correctivas de ciberseguridad adecuadas a la alerta. Por 10 € al mes por equipo.
Para ello, IronGate Cybersecurity se encarga de ser un Security Operations Center para que todas alarmas de seguridad generadas desde tus sistemas de seguridad en los dispositivos sirvan para aumentar el nivel de seguridad de tus equipos. En una PYME con dos ordenadores y tres móviles el coste de la protección con EDRs y MDR es de 50 € al mes con monitorización 24x7. La cantidad de dinero perdida en los dos incidentes que os he contado podría pagar la protección de los sistemas por toda la vida útil de la emrpesa.
Sé que "gastar" en seguridad es algo que nunca viene bien cuando eres una PYME que va al día, pero mejor un poco en prevención que sufrir las consecuencias después. Os garantizo que una vez que el dinero ha volado o que el ransomware ha cifrado los archivos, los expertos de ciberseguridad no van a poder hacer magia. Si tu pequeña empresa es tu forma de subsistir, entonces no ahorres en lo importante.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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