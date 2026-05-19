Asiste grátis al Taller de diseño digital con Inteligencia Artificial este 25 de Mayo Online
Esta tarde a las 17:00 hora de España tenemos el taller gratuito de "Usos de la IA para transformar la logística y la cadena de suministro en las empresas" al cuál, si te das prisa aún puedes apuntarte, pero además, el próximo lunes tenemos el Taller de Diseño Digital con Inteligencia Artificial gratis y online para que puedas seguir formándote todo lo que puedas en el mundo de la IA, que tanto está transformando las profesiones y el mundo laboral. Así que aprovecha de esto que estamos haciendo en la UNIR.
No se me ocurre ninguna persona que le diría a un amigo, hijo o conocido al que aprecie que no se ponga las pilas con la Inteligencia Artificial. Pero lo cierto es que el campo de aplicación es tan grande, que aprender y conocer cómo hacerlo concretamente en determinados puestos de trabajo exige una especialización concreta.
FORO: Taller de diseño digital con Inteligencia Artificial
En la UNIR estamos trabajando en verticalizar la aplicación de la IA en los diferentes sectores profesionales. Está muy bien que yo me especialice en cómo usar la parte de ciberseguridad, pentesting o hacking, pero un profesional de Marketing, Comunicación, Diseño Gráfico o User-Experience de hoy en día necesita aprender a cómo utilizarla en la parte más creativa para el diseño, desde imágenes, a vídeos, pasando por creaciones musicales o composiciones completas de anuncios.
Por eso hemos trabajado con profesionales de los diferentes sectores para hacer los FOROS UNIR gratuitos para todos, donde poder asomarse a cómo los profesionales, en este caso el Taller de Diseño Digital con Inteligencia Artificial gratis y online.
El próximo foro, titulado: "Taller de Diseño Digital con Inteligencia Artificial" será el próximo día 25 de Mayo por la tarde (a las 17:00 horas de España), totalmente GRATUITO y ONLINE, y contará con profesionales que hablarán justamente de esto.
Si estás trabajando en sector logístico, o en la gestión de la cadena de suministro de tu empresa, o quieres dedicarte profesionalmente a este mundo, donde tenemos a profesionales de éste mundo profesional que compartirán cómo están utilizando la Inteligencia Artificial en sus procesos.
Al final, esta es una oportunidad para conectarse desde casa o el trabajo, y en una hora ponerse al día con uno de los temas que más preocupan hoy profesionalmente, como es el Diseño Digital con Inteligencia Artificial. No desaproveches la oportunidad.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario