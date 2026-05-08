Mi primera conferencia en Costa Rica: Congreso de Ciberseguridad - 26 de Mayo.
El próximo 26 de Mayo estaré por primera vez en Costa Rica, dando una conferencia en el Congreso de Ciberseguridad: VII Edición de Global Forums, y no quería que pasara más tiempo antes de contároslo, por si te apetece venir a verme, que puedas organizarte.
Figura 1: Mi primera conferencia en Costa Rica.
El evento tendrá lugar en San José, y he de decir que tenía muchas ganas de que alguna vez el destino me llevara por allí, porque era uno de los pocos países donde hasta el momento no había tenido la oportunidad de ir y conocerlo, y como no podía ser de otra manera, tener ahora la oportunidad me pone muy contento.
Figura 2: Mi primera conferencia en Costa Rica.
El congreso está compuesto por una agenda muy completa, donde se tocarán temas de Seguridad Ofensiva, y Seguridad Defensiva, así como el impacto de la Inteligencia Artificial en la Búsqueda de Vulnerabilidades, en la Explotación de Vulnerabilidades, y en el Parcheo de Vulnerabilidades.
Figura 3: Mi primera conferencia en Costa Rica.
Si estás en Costa Rica, o en la región, y te interesa profesionalmente el mundo de la Ciberseguridad, en el Congreso de Ciberseguridad: VII Edición de Global Forums vas a tener un día dedicado a hablar ampliamente de estos temas, así que visita la web, revisa la agenda, y regístrate si te convence el tema.
Figura 4: Mi primera conferencia en Costa Rica.
Si vienes, estará conmigo en mi primera conferencia en Costa Rica, que han tenido que pasar más de 25 años para que se diera, así que no sé cuándo volverá a ser la siguiente ocasión, pero no creo que vaya a ser muy pronto, así que si te apetece, no dejes pasar esta oportunidad.
Ahí tienes los datos, será en el Hotel Radisson, San José, de 08:00 a 18:00 horas, el proximo 26 de Mayo de 2026, así que tienes poco más de dos semanas para organizarte.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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