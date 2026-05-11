Multipath Reliable Connection (MRC): Un protocolo de red diseñado para los LLMs
Este fin de semana he estado leyendo sobre este nuevo protocolo de red creado especialmente para resolver el problema de la congestión del tráfico de red que se produce en los mega-datacenters utilizados para entrenar los nuevos LLM cuando se mueven datos de GPU a GPU en los centros de datos. En estos casos, estamos hablando de interconexión de datos entre clusters que pueden contener centenares de miles de GPUs, por lo que los protocolos que envían los datos por la red son críticos en la reducción del tiempo de entrenamiento, mediante una reducción de la latencia de envío de paquetes de red y, por consiguiente, reducción del consumo de energía.
MRC está creado específicamente para resolver esos problemas, y ha sido publicado en el paper de Open Compute "Multipath Reliable Connection (MRC) Specification" donde equipos de OpenAI, Microsoft, NVIDIA, Broadcom y AMD han estado trabajando para definir el nuevo protocolo que ya han puesto en producción en los clusters de entrenamiento de OpenAI y Microsoft, incluidos centros de datos de entrenamiento de Oracle.
Figura 2: Multipath Reliable Connection (MRC)
El protocolo MRC se basa en RoCEv2 (RDMA over Converged Ethernet v2), es decir, que sigue aprovechando las capacidades de RDMA (Remote Direct Access Memory) para enviar tráfico por la red de computador a computador desde la memoria de uno hasta la memoria de otro sin pasar por la CPU utilizando RoCEv2, que está diseñado especialmente para las redes Ethernet.
Sin embargo, en entornos de alta congestión - como es el de entrenar un LLM de frontera en un datacenter con cientos de miles des GPUs pasándose datos - , es que la red necesita una arquitectura de capas (Tiers) para conectar switches, de tal manera que dependiendo de la distancia física que exista entre las GPUs que se pasan los datos, hay que atravesar muchas capas de Switches de interconexión, y es ahí donde se produce la congestión.
Para resolver esto, la solución es ampliar el número de capas, ampliando la latencia, para que existan más rutas posibles, lo que tampoco es una solución perfecta. Lo que propone MRC es utilizar Packet Spraying, es decir, dividir los datos que se van a enviar en pequeños paquetes de red que utilizarán, cada uno de ellos, una ruta diferente dentro de las rutas posibles.
Figura 5: Arquitectura en Tiers de Switches
Para eso es necesario conocer el estado de calidad de la red, los puertos disponibles, y poder crear una ruta para cada paquete de la red. Esto se hace con un protocolo llamado SRv6 (Segment Routing over IPv6) que se encarga de crear la ruta para cada paquete dentro de la estructura de Tiers de los Switches de interconexión.
Figura 6: Control de Congestión con QPCP
La especificación completa, donde se definen los estados de los protocolos de control de la congestión y calidad de la red en cada momento QP Congestion Protocol (QPCP) están todos correctamente descritos en la especificación, ya que se trata de un protocolo abierto, y tienes el paper académico de Resilient AI Supercomputer Networking using MRC and SRv6 con las pruebas realizadas publicado.
Este es un ejemplo de cómo la necesidad de innovar con Inteligencia Artificial está impulsando la innovación en otras áreas adyacentes de forma masiva, como es la gestión de la energía, los protocolos de red o la gestión de grandes volúmenes de datos.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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