Foro Público de Ciberseguridad de Chema Alonso "old school" sobre lo que pasa cada día
Todos los días, desde hace más de veinte años, leo todos los días mis noticias. No son de política o actualidad, que es algo de lo que estoy bastante desconectado, sino de Ciberseguridad, Hacking, Pentesting, Inteligencia Artificial, Papers de investigación, etcétera. Estos se quedan en mi RSS Reader, y algunas las paso a mis compañeros cuando creo que son muy relevantes. Pero la mayoría se quedan solo para mí.
No es que sean privadas, ni mucho menos, pero entre la avalancha de publicaciones que hay hoy en día en la red, muchas cosas se nos quedan por debajo del radar, así que intento que las fuentes que sigo, las noticas, que leo y las que comparto con mis compañeros sean las que me permitan estar al día de lo importante. Es mi selección personal.
Como todos los días me siento en mi ordenador, y repaso también todos los grupos de chats, aparte del Foro de Quantum Security que ya tengo, he decidido abrir un Foro Público de Ciberseguridad de Chema Alonso con la ayuda de la UNIR.NET, para hablar de estos temas. Para compartir noticias, para compartir actividades profesionales, para debatir sobre estas cosas. Y será un foro "Old School" porque vigilará la Netiquette.
Eso sí, será un foro de lo que pase hoy. De actualidad, para debatir, compartir y enriquecernos todos con acceso a la información seleccionada de lo más relevante que suceda. Para participar, puedes hacerlo con tu cuenta de MyPublicInbox accediendo a la siguiente URL, y allí solicitar el acceso al Foro Público de Ciberseguridad de Chema Alonso, que aprobaré yo personalmente, que voy a ser el moderador.
Por supuesto, os agradeceré personalmente a todos los que vengáis a este Foro de Ciberseguridad de Chema Alonso el que colaboréis con noticias, con debates, y con el aporte que podáis al resto de la comunidad. Os espero todos los días por el foro.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario