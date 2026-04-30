Conseguir los libros de "Hacking IA" y "Hacking & Pentesting con IA" usando Tempos ganados
Los Tempos de MyPublicInbox se pueden generar en la plataforma, y se pueden conseguir de múltiples maneras. Por supuesto, si eres un Perfil Público, por cada mensaje que recibas el remitente tiene que usar Tempos que ganarás al responderlo. Por supuesto, también con las reuniones virtuales, presenciales o conversaciones en chat que generes, pero hay más formas también de conseguirlos.
Si no eres un Perfil Público, esto es algo que puedes hacer tú. Rellena el tu peril correctamente - como yo - y luego solicita la conversión a perfil público del mismo. Es un proceso bastante sencillo y te permitirá tener un buzón público en MyPublicInbox.
Para ganar Tempos, una de las formas más fáciles de conseguirlos todos los días mediante el Servicio de Tempos por Tweets - o Posts de X que ahora cuesta más diferenciarlos -. Para ello, cada vez que apoyes a un Perfil Público en alguno de los Tweets/Posts que tenga promocionados, recibirás Tempos.
Además, tienes la opción de Apoyar Siempre a ese Perfil Público, y cada vez que publique un nuevo Post/Tweet en promoción, el sistema lo pasará a tu perfil para apoyarlo, generando Tempos automáticamente en tu cuenta. Yo, personalmente, reparto todos los Tempos que genero en MyPublicInbox en este servicio, así que todos los días tienes Tempos que ganar si me apoyas siempre a mí. :)
Figura 4: Tempos diarios con Apoyar Siempre
Otra de las opciones que tienes para generar Tempos es con las Campañas promocionadas de Sponsor Tempos, donde viendo las promociones de las empresas, podrás acceder a Tempos que te regalan las empresas a las que apoyas.
Figura 5: Campañas de Tempos patrocinados.
Y con todos los Tempos que generes, te vas a la sección de Mis Tempos -> Canjear -> Vales para Tiendas y allí tendrás mis libros para poder llevártelos con los Tempos que hayas conseguido generar en la plataforma. Así se de sencillo.
Y si tú tienes algún libro, y quieres que la gente lo pueda canjear por Tempos - que luego la plataforma te puede canjear por Euros - pues no dudes en ponerte en contacto con Leire, que ayudará con el proceso, para que tengas un nuevo canal de ventas de tus libros.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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