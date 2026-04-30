Fire! Modern Combat con un homenaje a Arturo Pérez-Reverte
Somos muchos los que admiramos el trabajo del maestro Arturo Pérez-Reverte, y entre ellos se cuenta también el artista Aleix Gordo, que, además de la pintura y las artes plásticas, es aficionado a los Wargames, donde ha trabajado para construir una maravilla llamada "Fire! Modern Combat", para todos los amantes de los juegos de tablero.
Pero el juego es en sí un juego, y, como muchos aficionados a la noble pasión de las figuras, maquetas y dioramas, es una obra de arte en si mismo para disfrute de la visión y la imaginación.
Figura 2: Fire! Modern Combat
En él, Aleix Gordo quiso hacerle un homenaje al maestro y construyeron unas figuras que se hacen una a una, totalmente a mano, con esa imagen tan mítica que los más jóvenes recordamos de las intervenciones en "Territorio Comanche" cuando su vida era ser reportero de guerra.
Esas figuras las comenzó a construir hace un par de años, y las primeras fueron, como no, para Don Arturo Pérez-Reverte, que las tiene en su poder, pero ahora, si quieres, puedes conseguirlas tú también, aunque son bajo pedido y se hacen una a una, que Aleix Gordo se ocupa de hacerlas con cario y detalle todas y cada una de ellas.
Además con la aparición del libro de Enviado Especial, puedes comprarte este libro y enviarlo para regalo junto con las figuras del equipo de reporteros, que no sólo está Don Arturo Pérez-Reverte, sino su compañero con la cámara de TVE al hombro, José Luis Márquez, que había que enfocarlo y encuadrarlo para que todos lo viéramos.
Figura 5: Contactar con Arturo Pérez-Reverte en MyPublicInbox
El juego, también ha sacado un Pelotón del Ejercito de Tierra de la Legión Española, recientemente, así que os lo dejo por aquí por si sois aficionados a las maquetas y os apetece tener este juego con esta maravilla de trabajo hecho a mano.
Y si quieres contactar con Aleix Gordo, para pedirle cualquier cosa, o comentar con él cualquiera petición especial, puedes hacerlo a través de su buzón público en MyPublicInbox.
Figura 7: Contactar con Aleix Gordo
Nada más, que si eres aficionado a este arte, a estos juegos, y quieres apoyar a un artista que dedica el cariño y su pasión, pues aquí tienes uno de esos juguetes que tanto nos gustan a los "niños y niñas grandes".
No te lo he dicho, pero la preventa está abierta solo unos días... Pero espera, que aún ahí más. Esto es un juego, y los periodistas no pegan tiros - al menos en principio - pero igualmente lo ponen en riesgo. Su misión es hacer las crónicas y salir vivos, y eso tiene sus propias reglas.
Figura 9: Reglas para periodistas en Fire!
Así que, por primera vez en un juego de estas características, los reporteros tienen su propia expansión en el juego, y sus propias reglas para moverse por el tablero. Su propia misión. Su propio éxito y fracaso. Mola todo.
Figura 10: Recursos - Scenarios
En la web, tienes además, en la Sección Recursos, las guías, los escenarios de campaña para descargar en PDF y ver cómo es el juego y cómo debes proceder, las armas, los pelotones, y misiones en África, Europa y Oriente Medio. Una pasada.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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