¿Tiene informático tu ayuntamiento? El futuro de España lo decidirán 8.132 municipios
Me llamo Santiago Bonet. Soy Ingeniero en Informática y llevo más de 30 años en esto, de los cuales 21 de ellos como Director TIC en el sector privado, y los últimos 7 como Responsable de Transformación Digital del Ayuntamiento de Alcàsser, un municipio de 10.712 habitantes de la Comunitat Valenciana. Conocía a Chema Alonso en el año 2011, en el Teatro Municipal de Algemesí, cuando ambos éramos ponentes ante 400 chavales de FP Informática.
Le contacté hace unos días por su buzón de MyPublicInbox y le conté lo que estamos haciendo en Alcàsser, y amablemente me ofreció este espacio. Se lo agradezco, porque lo que voy a contar creo que afecta a toda España, y la comunidad hacker hispana debería saberlo.
Además, os voy a pedir que nos apoyéis en el candidatura al Premio en la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas 2026, pero puedes apoyarnos después de de que te cuente el detalle.
⚠️ El problema: la ley que regula los ayuntamientos tiene 40 años
La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), define la estructura orgánica básica de los ayuntamientos españoles. Establece qué puestos son obligatorios, qué funciones son reservadas y qué perfiles tienen reconocimiento institucional formal. En 1985, Internet no existía. El correo electrónico era cosa de laboratorios universitarios. La LBRL reserva funciones esenciales a los funcionarios con habilitación de carácter nacional: Secretarios, Interventores y Tesoreros. Todas ellas son figuras imprescindibles con una responsabilidad enorme — la fe pública, el control económico y la tesorería son pilares del Estado local — y el reconocimiento institucional que tienen está completamente justificado.
Pero en 1985 nadie podía imaginar que cuarenta años después la infraestructura digital sería tan crítica como la económica o la jurídica. Que un ciberataque podría paralizar un ayuntamiento durante semanas. Que la interoperabilidad entre administraciones, la identidad digital, la protección de datos o la inteligencia artificial aplicada al servicio público serían responsabilidades de primer orden. Todo eso recae hoy sobre una figura que la ley NO menciona: el técnico informático municipal.
Como consecuencia de esta ausencia de regulación, el 88% de los 8.132 municipios españoles tienen menos de 7.000 habitantes y NO disponen de ningún técnico informático en plantilla que lidere su transformación digital, según los datos del INE 2025. Y el resultado es predecible: formularios en papel que se pierden, ciberataques sin respuesta, equipos con sistemas operativos obsoletos conectados a redes municipales, y ciudadanos que no pueden hacer un trámite online porque nadie les ha enseñado.
💡 La propuesta en positivo
El modelo que han construido los funcionarios habilitados nacionales — con cuerpos propios, atribuciones definidas por ley, formación reglada y reconocimiento institucional — es exactamente el referente que necesita la figura del técnico informático municipal.
No se trata de sustituir a nadie ni de cuestionar lo que ya funciona. Se trata de que España actualice su marco normativo para que la digitalización tenga el mismo respaldo institucional que la gestión económica o la fe pública. En 2026, la infraestructura digital es tan crítica como cualquier otra. Y merece el mismo tratamiento.
🚀 Lo que un solo técnico puede hacer en un municipio de 10.000 habitantes
🚀 Lo que un solo técnico puede hacer en un municipio de 10.000 habitantes
En febrero de 2019, Alcàsser sufrió un ciberataque. El Ayuntamiento creó el Área de Transformación Digital y me contrató como técnico responsable. Un técnico. Uno. Para un municipio de 10.712 habitantes con 10 sedes y más de un centenar de ordenadores. Lo que vino después es el Proyecto GREEN-TDIGITAL. Los números hablan solos:
Todo con software libre, usando Drupal para la intranet y web, GLPI para gestión de incidencias, GNU/Linux Debian en más de 100 máquinas que iban al contenedor, servidores en un CPD alimentado con paneles solares. Y un chatbot de IA en producción con más de 360 consultas resueltas en sus primeros seis meses.
La clave del modelo no es la tecnología en sí. Es la combinación de tres factores que deben multiplicarse, no sumarse. La fórmula de Green-TDigital:
Figura 3: Datos del Proyecto GREEN-TDIGITAL
Todo con software libre, usando Drupal para la intranet y web, GLPI para gestión de incidencias, GNU/Linux Debian en más de 100 máquinas que iban al contenedor, servidores en un CPD alimentado con paneles solares. Y un chatbot de IA en producción con más de 360 consultas resueltas en sus primeros seis meses.
La clave del modelo no es la tecnología en sí. Es la combinación de tres factores que deben multiplicarse, no sumarse. La fórmula de Green-TDigital:
TRANSFORMACIÓN DIGITAL = TECNOLOGÍAS × PERSONAS × ORGANIZACIÓN
Si cualquiera de los tres vale cero, el resultado es cero. Por eso el proyecto tiene tres patas: despliegue tecnológico, formación ciudadana, y reorganización de procesos en las 22 áreas del ayuntamiento. Y por eso los propios funcionarios son parte activa del cambio:
🔴 Por qué esto le importa a la comunidad hacker
Un municipio sin técnico informático no es solo un problema de servicio público. Es un problema de seguridad que está pasando desapercibido.
Vector de ataque sistémico — más de 7.000 municipios sin TIC en plantilla:
- Sistemas sin parchear durante años o décadas
- Sin plan de contingencia ante ciberataques
- Datos de ciudadanos gestionados sin criterio técnico de seguridad
- Dependencia total de proveedores externos sin supervisión técnica interna
- Software propietario sin alternativa de continuidad si el proveedor desaparece
- Interoperabilidad con el Estado hecha a golpe de papel y fax en algunos casos
🏆 Validación externa — no es solo Alcàsser que lo dice
GREEN-TDIGITAL ha pasado por siete eventos de referencia en dos años, y ha competido por premios que ayuden a difundir el mensaje de las necesidades que hay en todos los ayuntamientos de España.
Figura 6: Difusión del proyecto GREEN-TDIGITAL
💬 Conclusión: la infraestructura más crítica de España no tiene quién la proteja
Los ayuntamientos son la primera línea del Estado. Gestionan el padrón, las licencias, las ayudas sociales, la recaudación local. Son los que saben cuántas personas mayores viven solas en cada calle, dónde hay que colocar un desfibrilador. Son los que atienden al ciudadano cara a cara. Y el 88% de esos 8.132 ayuntamientos no tiene ni un solo técnico informático. Estamos hablando de infraestructura crítica gestionada sin personal especializado. Como si los hospitales no tuvieran médicos. Como si las centrales eléctricas no tuvieran ingenieros.
El modelo GREEN-TDIGITAL demuestra que se puede cambiar esto desde dentro, con pocos recursos y software libre. Está documentado, publicado y disponible de forma gratuita para cualquier ayuntamiento que quiera replicarlo. Está todo en mi blog santiagobonet.com.
La pregunta no es si la transformación digital llegará a tu municipio. La pregunta es si llegará a tiempo, liderada desde dentro, o si llegará tarde, gestionada desde fuera y sin que nadie la entienda.
Autor: Santiago Bonet
1 comentario:
Efectivamente, estas son cosas que pasan.
Aunque también cabe recordar que la ley 7/1985 habla de que las competencias básicas a las que no lleguen los ayuntamiento de poblaciones inferiores a 5000 habitantes los puede suplir las diputaciones provinciales.
Éstas intentan realizar esta labor en la medida que tienen presupuesto y lo más importante, que los miembros de los ayuntamientos les pidan ayuda. Una de las cosas que Chema lleva años haciendo es la de Concienciar. Hay que concienciar a los alcaldes de que pidan ayuda porque cualquier incidente de seguridad a las costillas de sus ciudadanos.
Desde aquí doy mucha importancia a tu sugerencia así como reclamo la necesidad de los ayuntamientos pequeños y no tan pequeños de que soliciten ayuda técnica y aprovisionen recursos humanos. Los recursos técnicos son relativamente fáciles de conseguir, el TALENTO no, y de personal cualificado vamos un poco cortos. Y lo se por XP por mi corporación de más de 150k habitantes.
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