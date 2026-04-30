Un rato con mi amigo José Manuel Alarcón de CampusMVP
Llevábamos muchos meses esperando el rato para poder estar juntos y charlar un poco sobre tecnología, sobre Inteligencia Artificial, sobre Ciberseguridad, y sobre todo de nuestras batallitas juntos en la vida. Por fin, hace un par de semanas, coincidiendo con mi paso por Galicia, reservé un ratito en la agenda para sentarme con mi amigo José Manuel Alarcón, de Campus MVP, para charlar un rato.
La charla ha sido publicado hace unas horas, así que hoy sábado, aprovechando que aún estoy de viaje por las Américas, os voy a dejar publicada la sesión. Este será el post del sábado, pero lo adelanto un poco, para apoyar en su difusión a mi compañero, con el que puedes contactar por su buzón de MyPublicInbox.
En el vídeo, de poco más de una hora de duración, hablamos un poco de casi todo, que es lo que pasa cuando juntas a dos veteranos de este mundo que tienen muchas aventuras comunes, y otras paralelas, pero que han vivido por experiencias similares, así que la conversación hablará de qué deben hacer los programadores, qué estudiar, cómo va el mundo de la IA en la empresa, y qué se cuece en ciberseguridad con Mythos... y esas cosas.
Figura 4: Una charla entre José Manuel Alarcón y Chema Alonso
Para la portada hizo este montaje con IA, que me ha parecido gracioso, pero yo he preferido poner de cabecera del artículo un momento de la conversación. Y si quieres tener más charla de esta, pues apúntate al Foro de Ciberseguridad que llevo en MyPublicInbox, que hablo de cosas que tienen que ver con IA, Ciberseguridad y similares también.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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