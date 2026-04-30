Cómo formarse en Ciberseguridad: Un podcast con dos "hackers"
Como sabéis, llevo años siendo Mentor del Campus Internacional de Ciberseguridad. Entre otras cosas, todos los alumnos tienen libros de 0xWord y Tempos de MyPublicInbox para contactar conmigo, y pueden incluso hacer Proyectos de Fin de Máster que yo les proponga. Cada uno de ellos decide cómo sacarle el máximo partido a su periodo de formación.
Figura 1: Cómo formarse en Ciberseguridad.
Un podcast con dos "hackers".
(Imagen hecha con IA)
Ahora tenemos la edición número 19 del Máster de Ciberseguridad que comienza en Octubre y con motivo del cierre antes del verano, hicimos un podcast con dos de los "padawans" que han hecho cosas conmigo. El primero es Juan Luis Cuenca, que se animó a hacer un proyecto sobre LLM-Guardian, del que os publiqué dos artículos que podéis leer aquí mismo:
Juan Luis Cuenca, se animó a seguir con su formación, e hizo también el curso de Quantum Security donde también hizo un proyecto muy interesante, y ahora acaba de terminar un libro con nosotros en 0xWord, que os publicaremos en breve, lo que demuestra que no hay como tomárselo en serio para que se puedan hacer muchas cosas.
Figura 3: Contactar con Juan Luis Cuenca Ramos
Si escucháis el podcast, os sorprenderá el origen de Juan Luis Cuenca. Y se decidió a escribirme por MyPublicInbox, comenzamos a trabajar y hasta hoy. También está en nuestra conversación David Padilla, que con amor y pasión por este mundo se apuntó a aprender Seguridad Ofensiva, y acabó contactando con nosotros, y escribiendo uno de los libros más chulos que hemos publicado recientemente.
Figura 4:"Bug Hunter" escrito por David Padilla en 0xWord
Este libro ha sido desarrollado desde la experiencia de alguien que empezó desde cero, con curiosidad y constancia, documentando cómo se descubren vulnerabilidades, cómo se entienden y cómo se reportan. No pretende vender la imagen de un “Bug Hunter” que gana miles de dólares, sino mostrar el proceso real: aprendizaje, errores, frustración y evolución de un usuario estándar, que hoy con el uso de la IA ha cambiado drásticamente esta profesión.
Figura 5: Contactar con David Padilla Alvarado
Los tres, con nuestra compañera María del Campus Internacional de Ciberseguridad estuvimos hablando un poco de lo que ha sido la experiencia de formación para ellos, lo que es trabajar en esta profesión, y la importancia de las comunidades para seguir formándonos, aquí tienes la sesión de una hora de conversación.
Figura 6: Cómo formarse en Ciberseguridad
Como verás, hablamos de muchas cosas, pero sobre todo de cómo ha sido su experiencia aprendiéndose. No os engañéis, es solo el primer paso, que esta profesión nuestra exige tener que estar formándose constantemente, pero si te apetece el próximo 8 de OCTUBRE de 2026 dará comienzo la edición número 19 del Máster de Ciberseguridad .
Ser un profesional en ciberseguridad no ha dejado de cambiar, pero en los últimos dos años se ha acelerado drásticamente, así que si te quieres dedicar a esto, ponte las pilas todo lo que puedas. Charlas, cursos, libros, papers, investigaciones, eventos y de manera constante.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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