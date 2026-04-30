19 Edición del Máster Online en Ciberseguridad en el Campus de Ciberseguridad: Promoción 2026-2027 Abierto el Registro
Parece que está lejos, pero dentro de nada estamos celebrando el verano, lo despedimos, y ya nos metemos en la próxima 19 Edición del Máster Online de Ciberseguridad 2026-2027 del Campus Internacional de Ciberseguridad que tendrá su inicio el próximo 8 de OCTUBRE de 2026 y terminará en 2027. Como sabéis yo participo como Mentor de los programas de Máster este año 2025-2026, colaborando también con 0xWord, Singularity Hackers y MyPublicInbox.
Este programa en concreto del Máster de Ciberseguridad 2026-2027 lo dirige el gran Sergio de los Santos, y tiene un año de duración, con un programa amplío para enfocarte en todas las áreas del mundo de la ciberseguridad.
En esta nueva edición del Máster de Ciberseguridad, que como he dicho dirige Sergio de los Santos y que dará comienzo el 8 de Octubre 2026, los alumnos tendrán un plantel de profesores de primer nivel, muchos de ellos han sido o son compañeros míos, entre los que están Juanjo Salvador, Pablo San Emeterio, Fran Ramírez, Alejandro Vázquez, Gonzalo Álvarez Marañón, Pablo González, José Torres, Eduardo Sánchez, David García, Jesús Torres o José Rodríguez, entre otros.
El programa del curso, que puedes consultar en la web, ha sufrido un actualización masiva para adaptarse al mundo de la Inteligencia Artificial, y tiene los siguientes módulos. Entre ellos, un Trabajo de Fin de Máster donde habrá alguno que propondré yo para los que quieran hacerlo. Como podéis ver, el programa es muy ambicioso, así que más vale que vengas con ganas de estudiar y aprender.
Dentro de esta formación además, tendrás estas certificaciones asociadas a este Máster, como son:
- Certificación del Campus Internacional de Ciberseguridad,
- Certificación de Fundamentos de Linux por Linux Profesional Institute.
Además pueden optar a estas certificaciones durante la realización del programa:
- Certified Cyber Security Professional (CCSP)
- Administrador de Transformación Digital por Zscaler (ZDTA)
- Certificación de Fundamentos de Python por el Python Institute.
- Certificación de la Universidad UCAM de Murcia.
Además, los alumnos recibirán como material de estudio libros de 0xWord como complemento de estudio. En concreto, el libro de "Máxima Seguridad en Windows: Secretos Técnicos" de Sergio de los Santos, y el de "Ethical Hacking: Teoría y practica para la realización de un pentesting" de Pablo González.
Figura 5: Libros de "Máxima Seguridad en Windows: Secretos Técnicos" de Sergio de los Santos,
Por último, todos los alumnos tendrán una sala de conversaciones en MyPublicInbox con los profesores del programa de formación - y conmigo - y recibirán Tempos de MyPublicInbox por si quieren hacer consultas a profesionales.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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