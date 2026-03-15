Alaniz Cipher: Un Cifrado Simétrico Quantum Resistant
En el mundo post-cuántico llevamos años hablando de siempre lo mismo: cifrados basados en retículas, en códigos, en funciones hash gordas y en esquemas multivariantes que se apoyan en sistemas de ecuaciones polinómicas. El Alaniz Cipher se mete en ese último grupo, pero con una vuelta de tuerca importante: en lugar de construir un sistema de ecuaciones público que cualquiera pueda escribir y analizar, lo que hace es esconder todas esas ecuaciones dentro de una estructura topológica discreta —un grafo con una especie de campo de datos encima— y usar coeficientes secretos que nunca se exponen.
El problema que le planteas al atacante es: «tienes una caja negra no lineal, conectada según una red concreta, y sólo puedes hacer consultas entrada-salida; intenta invertirla sin saber qué ecuaciones hay dentro». El objetivo es claro: proponer una base de dureza que no se parezca demasiado a nada de lo que ya está en el estándar, ni a las arquitecturas que han ido cayendo (como Rainbow), pero que siga viviendo en la familia multivariante, donde de momento no hay atajos cuánticos conocidos.
La red estructural donde vive el mensaje
El esquema se construye sobre una red de nodos conectados por enlaces, sin ciclos, es decir, una estructura de árbol. A cada nodo se le asocia un pequeño espacio de estados posibles con varias coordenadas, y cada enlace especifica cómo debe encajar el estado de un nodo con el de su vecino para que todo sea coherente.
Un mensaje en claro se representa como una asignación de un estado concreto en cada nodo tal que todas esas reglas de coherencia se cumplen simultáneamente. Si miras cualquier enlace, los dos extremos encajan exactamente con la transformación que le corresponde a ese enlace. A eso, en lenguaje matemático, se le llama una sección global del haz, pero aquí basta con pensar en «configuración global válida de la red».
Como la red es un árbol y las reglas están bien elegidas, ocurre algo muy útil: basta con fijar el estado en un único nodo para que todo lo demás quede determinado. Es decir, hay una correspondencia limpia entre «mensaje corto en un nodo» y «mensaje extendido por toda la red de forma coherente». Esa propiedad se explota tanto en el cifrado como, sobre todo, en el descifrado.
Qué hace realmente el cifrado en cada nodo
Una vez tienes el mensaje extendido por la red, el cifrado actúa localmente en cada nodo de manera independiente, pero siempre con la misma estructura lógica:
La red estructural donde vive el mensaje
El esquema se construye sobre una red de nodos conectados por enlaces, sin ciclos, es decir, una estructura de árbol. A cada nodo se le asocia un pequeño espacio de estados posibles con varias coordenadas, y cada enlace especifica cómo debe encajar el estado de un nodo con el de su vecino para que todo sea coherente.
Un mensaje en claro se representa como una asignación de un estado concreto en cada nodo tal que todas esas reglas de coherencia se cumplen simultáneamente. Si miras cualquier enlace, los dos extremos encajan exactamente con la transformación que le corresponde a ese enlace. A eso, en lenguaje matemático, se le llama una sección global del haz, pero aquí basta con pensar en «configuración global válida de la red».
Como la red es un árbol y las reglas están bien elegidas, ocurre algo muy útil: basta con fijar el estado en un único nodo para que todo lo demás quede determinado. Es decir, hay una correspondencia limpia entre «mensaje corto en un nodo» y «mensaje extendido por toda la red de forma coherente». Esa propiedad se explota tanto en el cifrado como, sobre todo, en el descifrado.
Qué hace realmente el cifrado en cada nodo
Una vez tienes el mensaje extendido por la red, el cifrado actúa localmente en cada nodo de manera independiente, pero siempre con la misma estructura lógica:
1. Transformación lineal secreta. Se aplica una matriz invertible que mezcla las coordenadas entre sí; cada nodo tiene su propia matriz.
2. Función no lineal pública. Se pasa el resultado por una función diseñada con criterios muy parecidos a los de una caja S de un cifrado de bloque moderno: alto grado de no linealidad, mezcla entre coordenadas, y sin simetrías sencillas que permitan ataques por escalado o interpolación baratos.
3. Segunda transformación lineal secreta. Se combina de nuevo con otra transformación del mismo nodo para obtener el valor cifrado que se publica.
La clave simétrica es simplemente el conjunto de todos esos pares de transformaciones secretas de cada nodo. El mapa no lineal público se ha construido como una pequeña red de sustitución y permutación en dos etapas: opera de forma no lineal sobre cada coordenada, mezcla coordenadas entre sí, introduce una constante aditiva y vuelve a aplicar una operación no lineal, añadiendo también una parte lineal explícita.
Nuestro nuevo libro en 0xWord escrito por: Chema Alonso,
¿Por qué tanto cuidado con la función no lineal? Porque las primeras versiones del esquema usaban funciones homogéneas y separables por coordenadas (por ejemplo, elevar al cubo cada componente por separado), y eso permitió un ataque muy eficiente: el analista Rodríguez Langa mostró cómo, con un número lineal de consultas de texto elegido, se podía recuperar la clave aprovechando las simetrías de escalado que introducía esa homogeneidad. La versión actual rompe justamente esas simetrías y obliga al atacante a enfrentarse a un sistema polinómico mucho más enredado, con coeficientes secretos acoplados entre coordenadas.
Cómo se descifra aprovechando la estructura de la red
Para el legítimo destinatario, que sí conoce todas las transformaciones secretas, el descifrado sigue un patrón bastante claro en tres pasos, apoyándose en el hecho de que basta recuperar bien el estado en un nodo para reconstruir todo el mensaje:
1. Resolución local. Se elige un nodo como referencia. Con el valor cifrado que llega a ese nodo y con las matrices secretas de ese nodo, se plantea una pequeña ecuación no lineal local: ¿qué posibles valores de entrada, al pasar por las transformaciones y por la función pública, podrían haber dado ese resultado? Por construcción, el número de soluciones es muy pequeño.
2. Propagación por la red. Para cada solución candidata en ese nodo, se reconstruye la configuración completa propagando por los enlaces según las reglas de coherencia del haz. Esto da una posible imagen del mensaje original extendido sobre todos los nodos.
3. Verificación. Se vuelve a aplicar el algoritmo de cifrado sobre esa configuración y se comprueba si el resultado coincide exactamente con el texto cifrado recibido. Si coincide, se acepta como descifrado; si no, se descarta y se prueba con la siguiente candidata, si es que hay más.
La propia estructura de árbol y las restricciones lineales que la definen actúan como filtro: si intentas propagar una solución incorrecta, casi siempre acabas generando una configuración que no se corresponde con el cifrado real, por lo que el chequeo final falla. En el artículo se explicita una cota teórica sobre la probabilidad de que haya más de una solución válida y se acompaña de evidencia experimental en muchas configuraciones donde el descifrado resulta único.
Supuesto de dureza y ataques previstos
El trabajo introduce un problema de inversión específico, el llamado Problema de Inversión de Morfismos No Lineales de Haces sobre Grafos (NL-SMIP). Dicho sin jerga: te dan acceso a este cifrado como si fuera un oráculo, puedes inyectar entradas y observar las salidas, pero no ves las ecuaciones internas ni sus coeficientes, y tu objetivo es invertirlo o extraer la clave.
Figura 4: Comparación de algoritmos
Se demuestra que, si alguien encontrase un algoritmo eficiente para resolver ese problema en general, también podría resolver eficientemente un problema clásico muy bien estudiado: encontrar soluciones de sistemas de ecuaciones cuadráticas con muchas variables sobre un cuerpo finito. Ese problema es el que está detrás de muchas construcciones multivariantes y se sabe que es, como mínimo, tan difícil como los problemas típicos de la clase NP-completa.
En cuanto a la superficie de ataque:
No hay sistema de ecuaciones público. A diferencia de diseños como HFE o Rainbow, las técnicas que explotan directamente la estructura algebraica visible del sistema (ataques tipo MinRank, relinearización, análisis del jacobiano público, etc.) no se trasladan de forma obvia.
- Ataques por interpolación bloqueados. La imposibilidad de separar coordenadas y la presencia de constantes y mezcla intercoordenada en la función no lineal rompen las homogeneidades aprovechables.
- Métodos algebraicos generales. Las bases de Gröbner y XL se encuentran con un sistema de grado alto y coeficientes secretos, lo que en la práctica los devuelve a un escenario similar al del problema multivariante genérico sin estructura explotable especial.
- Plano cuántico. A día de hoy no se conoce un algoritmo de tiempo polinómico que resuelva de forma general este tipo de sistemas, y el diseño del cifrado evita introducir estructuras adicionales que hayan dado problemas en otras propuestas.
Figura 6: Alaniz Cipher en GitHub
Tienes una implementación de referencia de Alaniz Cipher en GitHub, para que lo pruebes, lo evalúes, y aportes lo que consideres.
Saludos,
Autor: Lucas Alaniz Pintos
Figura 7: Contactar con Lucas Alaniz Pintos
Nota de Chema Alonso
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Además, aquí te dejo todos los artículos que he publicado en este blog sobre estos temas por si quieres leer con calma todo.
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Espero que estos temas te estimulen a ir haciendo cada día más cosas con las tecnologías alrededor del mundo cuántico, porque cada día vamos a ver nuevos avances al respecto.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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