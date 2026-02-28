RootedCON Madrid 2026: Firma de libros, Podcast, Charla y más
Hoy os dejo un post muy rápido, sólo por si vas a estar en RootedCON hoy. Voy a intentar hacer varias cosas, a ver si soy capaz, que la mañana la tengo bastante ocupada con trabajo, pero intentaré llegar a tiempo para hacer el máximo posible de cosas, y dar muchos abrazos, hacerme muchas fotos, y saludar al máximo de los que estéis allí.
En primer lugar, mi primera parada será con el Podcast de Cyberhades, para saludar a Fran Ramírez y Rafael Troncoso. Ellos están en la Sala 19, así que pasaré por allí para verlos, estar unos minutos, y lo mismo animarme a participar sobre historias de hackers en CONs, que después de haber estado en más de un centenar por todo el mundo... tengo alguna anécdota curiosa.
Figura 2: Sala 19 Cyberhades Podcast con Rafael Troncoso y Fran Ramírez
Después, probablemente de 15:00 a 16:00 horas o así, estaré firmando libros en el stand de 0xWord, así que si te apetece tener alguno de los últimos libros firmados y dedicados con Josemaricariño, ya sabes que te lo haré encantado.
escrito por Chema Alonso con la colaboración de Pablo González, Fran Ramírez, Amador Aparicio, Manuel S. Lemos y José Palanco en 0xWord
Después, de eso voy a ver si me paso por ProtAAPP , en la Sala 19, para saludar a Willy que anda por allí, y así me hago una foto con él, y también por los Premios Divulguines, en la Sala 21, a saludar a Rafa López y Antonio Fernandes, y ver qué están cociendo por allí.
Y después, directo a la Sala 25 a dar mi charla, de la que ya casi, casi, casi tengo acabada la presentación, y que he decidido cambiarle el nombre a Fear of the Dark, y que tanto yo, como mi joven pádawan Daniel Romero, estamos expectantes de a ver si os gusta el resultado.
Y después de eso, pues nada, a ver el final de la RootedCON, y pensar ya en las siguientes aventuras, pero esta vez de vuelta a Lisboa, así que aprovecharé al máximo los minutos que tenga por allí.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario