This Week in Net: Chema Alonso & João Tomé en Cloudflare Lisboa
Esta semana se ha publicado la entrevista que me hizo mi querido compañero João Tomé, con el que comparto oficina en Cloudflare Lisboa, para hablar de todo un poco y de nada en concreto. O lo que es lo mismo, un poco de mi vida, el mundo del hacking, la ciberseguridad, el mundo de la inteligencia artificial, y todas esas cosas de las que siempre nos gusta charlar.
En la entrevista, que se hizo para el sitio web de This Week in NET, donde puedes ver todas las actividades alrededor de Cloudflare, también cuento anécdotas de esas que suelo contar a mis amigos en cenas, comidas y reuniones más reducidas.
Figura 2: This Week in NET
Algunas de esas anécdotas, como la de cuándo cené con Steve Wozniak y Kevin Mitnick, donde le conté el "bug" de DirtyTooth y la respuesta inicial de Apple, es alguna de las que ha salido en las redes sociales publicadas, pero estuvimos hablando casi una hora.
AI agents are now ranking among the top hacking teams in the world.— Cloudflare (@Cloudflare) March 27, 2026
Hacker and Cloudflare VP Chema Alonso explains why — and what comes next.
Full episode + subscribe →https://t.co/k7dbUqVuPR pic.twitter.com/hnY6JpisIt
La charla completa la tenéis en el siguiente vídeo que está subido a Youtube, donde la tenéis completa. Son casi cincuenta minutos, así que si tienes tiempo y te apetece te la puedes ver completamente. También cuento en ella cómo comencé, o los inicios dando charlas en mi carrera.
Figura 4: This Week in Net: Chema Alonso & João Tomé en Cloudflare Lisboa
Todas las entrevistas que el gran João Tomé ha hecho, con grandes profesionales y compañeros, además de súper clases en el mundo de la tecnología, las tenéis en el Canal Youtube de Cloudflare al que tenéis que suscribiros ahora mismo.
Figura 5: Canal Youtube de Cloudflare
Y si quieres consumir el contenido en podcasts, RSS, o en una emisión continua mientras que estás trabajando, el equipo de comunicación creó Cloudflare TV, donde tenéis acceso a todo el contenido en todos los formatos y en todos los canales. Para que no te quejes.
Figura 6: Cloudflare TV
Y si lo que quieres es suscribirte por e-mail, en tu buzón de correo para tener el aviso regular de las novedades, entonces lo tienes fácil con la suscripción a la Newsletter de This Week in NET.
Espero que os entretenga, pero además que las charlas que oigáis más allá de la mía, os inspiren, os eduquen, os preparen mentalmente para el mundo que tenemos por delante, que es, sobre todo, un futuro lleno de cambios.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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