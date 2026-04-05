Cortical Labs CL1: Ordenadores con Redes Neuronales Biológicas para ejecutar algoritmos de Inteligencia
No podía no escribir sobre esta noticia - a pesar de ser hoy el April's Fool -, pero el día a día es el que es. El caso es que quería hablaros del ordenador CL1 de Cortical Labs, que no es solo un avance tecnológico, ya que es el nacimiento de una nueva categoría tecnológica, lo que se denomina como "Inteligencia Biológica Sintética (SBI)". Mientras que la IA convencional intenta imitar el cerebro mediante silicio y matemáticas, el ordenador CL1 utiliza el componente original: Neuronas humanas vivas.
Fue lanzado comercialmente en 2025, como el primer ordenador biológico del mundo, capaz de ejecutar código directamente sobre tejido vivo, y hoy en día podemos ver jugar al mítico juego del Doom del que ya hemos hablado tantas veces.
Figura 2: Doom corriendo sobre el CL1
Ya hemos visto ejecutar DOOM desde el DNS, desde el Excel o bases de datos, en un emulador de MS-DOS para iPhone, y ahora lo tenéis en este vídeo anterior lo tienes corriendo sobre un ordenador de neuronas vivas.
El Core del CL1: "Wetware" y Silicio + BiOSP
A diferencia de un procesador tradicional, el núcleo del CL1 es un híbrido, y cuesta unos 35.000 USD por unidad. Contiene aproximadamente 800,000 neuronas cultivadas a partir de células madre humanas, las cuales crecen directamente sobre un chip de silicio equipado con una matriz de electrodos de alta densidad. El chip actúa como un puente y traduce los datos digitales en impulsos eléctricos que las neuronas pueden "sentir" y, a su vez, capta las señales eléctricas de las neuronas para convertirlas en comandos digitales.
Figura 3: Equipo CL1 de Cortical Labs
Para que este "procesador vivo" funcione, el CL1 incluye un sistema de microfluídica que suministra nutrientes, elimina desechos y regula la temperatura y los gases (CO₂, O₂), manteniendo a las células sanas hasta por seis meses. Esto, lo tenéis explicado en el siguiente vídeo publicado de Cortical Labs.
Figura 4: Brain Cells playing Doom
Para interactuar con esta amalgama de biología y metal, Cortical Labs ha desarrollado el Biological Intelligence Operating System (biOS). Este software permite a los desarrolladores desplegar código que estimula áreas específicas del cultivo neuronal, recibir respuestas en tiempo real y entrenar a las neuronas mediante bucles de retroalimentación basados en el "Principio de Energía Libre", donde las células modifican sus conexiones para hacer su entorno más predecible.
Un ejemplo famoso de esta capacidad fue el predecesor del CL1, el DishBrain, que aprendió a jugar al videojuego Pong en menos de cinco minutos, superando en velocidad de aprendizaje inicial a muchas IAs digitales.
Y ahora, como no, ya con el CL1 se ha demostrado que estas neuronas pueden realizar tareas más complejas, como jugar al clásico Doom.
¿Por qué biocomputación?
El CL1 no busca reemplazar a las GPUs, sino ofrecer ventajas donde el silicio flaquea, como es la eficiencia energética. Para que os hagáis una idea, un rack entero de unidades CL1 consume menos de 1 kW, una fracción minúscula de lo que requiere un centro de datos de IA para tareas de aprendizaje similares. Así, hoy en día, Cortical Labs tiene una Cloud de CL1 y es un servicio que se puede utilizar para desplegar software.
Figura 6: Cortical Cloud
Además, las neuronas biológicas son expertas en generalizar con muy pocos datos, algo que a los modelos de lenguaje actuales les cuesta horrores, por lo que son perfectas en Aprendizaje Adaptativo. Por último, para la investigación médica es un entorno perfecto, porque permite probar fármacos y estudiar enfermedades neurodegenerativas en neuronas humanas reales de forma ética, reduciendo la necesidad de experimentación con animales. Y sólo por eso, ya mola mucho.
Figura 7: Código para Doom en CL1 "Doom-Neuron"
Todavía quedan muchas dudas en el proyecto, e incluso hay que ver cuanto de aporte tienen las neuronas biológicas en los resultados que se han visto. Los costes aún son altos, y el mantenimiento también, pero es un área de investigación preciosa que, si te gusta la tecnología, es imposible que no te mole. Además, tienes el juego para ver cómo se hacen las interconexiones.
Figura 8: Gemini ayudándome a hacer el código para el CL1
(el código viene después, pero lo he cortado, no era importante aquí)
Como curiosidad, le he preguntado a Gemini si me puede ayudar a hacer el código para entrenar el CL1 para jugar al Light Cycles de Tron, y sin que lo haya podido probar, me ha explicado cómo hacerlo. Así que... tal vez lo haga como experimento. Y ya, si te gusta la Ciencia Ficción, cuando se consigan que estas redes neuronales vivas sean de millones, que duren años, ¿estaremos cerca de crear algún cerebro sintético como los que sirven para construir a los Replicantes en Blade Runner?
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
No hay comentarios:
Publicar un comentario