Un rato con Gabriel Merlo para hablar de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial (y alguna cosa más)
Hace tiempo me topé con el Canal Youtube de Gabriel Merlo y me encantó. Tiene una afición que yo comparto también y que consiste en leer papers académicos de tecnología - hoy en día casi todo de Inteligencia Artificial - y hablar de ellos en los vídeos que va publicando. Uno de ellos me gustó mucho y escribí un artículo sobre él.
Figura 1: Un rato con Gabriel Merlo para hablar de
Hace unos meses me pidió una entrevista, y le pedí a mis compañeros que me autorizaran para poder estar con él. Ibamos a hablar de mis temas favoritos que son, como sabéis, la intersección entre la Inteligencia Artificial, la Ciberseguridad, el hacking y el pentesting, así que podía molar mucho.
escrito por Chema Alonso con la colaboración de Pablo González, Fran Ramírez, Amador Aparicio, Manuel S. Lemos y José Palanco en 0xWord
Apoyar a gente joven que hace un trabajo con tanta pasión y calidad es algo que me motiva mucho, así que hace un par de semanas, o quizá algo más que con tanta actividad se me mueven los días, nos juntamos un rato y grabamos una entrevista, que ha publicado ayer.
Figura 3: Entrevista de Gabriel Merlo a Chema Alonso
Yo te recomiendo que si te gusta el mundo de la tecnología en general, y el de Inteligencia Artificial en particular, eches un vistazo a los vídeos que va publicando este joven - aún estudiando en la universidad - que le pone cariño y cuidado a todo lo que publica.
Si quieres apoyar a Gabriel Merlo, o proponerle algo, tienes la oportunidad de contactar con él en su buzón de MyPublicInbox, que todo lo que podamos apoyar a los que empiezan en este mundo de la divulgación tecnológica es bueno.
Figura 5: Contactar con Gabriel Merlo
Tener contenido de calidad para aprender tecnología e Inteligencia Artificial es algo que nos viene bien a todos, así que más que feliz de haber podido estar un rato con él, que hasta grabamos el vídeo a la dubis con nuestros móviles. Espero que os guste, que yo intenté estar relajado y contarle muchas cosas que no suelo contar.
En 0xWord, escrito por Pablo González, Fran Ramírez,
Además si te interesa la IA y la Ciberseguridad, tienes en este enlace todos los posts, papers y charlas que he escrito, citado o impartido sobre este tema: +300 referencias a papers, posts y talks de Hacking & Security con Inteligencia Artificial.
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
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