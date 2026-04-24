viernes, abril 24, 2026

Un rato con Gabriel Merlo para hablar de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial (y alguna cosa más)

Hace tiempo me topé con el Canal Youtube de Gabriel Merlo y me encantó. Tiene una afición que yo comparto también y que consiste en leer papers académicos de tecnología - hoy en día casi todo de Inteligencia Artificial - y hablar de ellos en los vídeos que va publicando. Uno de ellos me gustó mucho y escribí un artículo sobre él.
Hace unos meses me pidió una entrevista, y le pedí a mis compañeros que me autorizaran para poder estar con él. Ibamos a hablar de mis temas favoritos que son, como sabéis, la intersección entre la Inteligencia Artificial, la Ciberseguridad, el hacking y el pentesting, así que podía molar mucho.
Apoyar a gente joven que hace un trabajo con tanta pasión y calidad es algo que me motiva mucho, así que hace un par de semanas, o quizá algo más que con tanta actividad se me mueven los días, nos juntamos un rato y grabamos una entrevista, que ha publicado ayer.


Figura 3: Entrevista de Gabriel Merlo a Chema Alonso

Yo te recomiendo que si te gusta el mundo de la tecnología en general, y el de Inteligencia Artificial en particular, eches un vistazo a los vídeos que va publicando este joven - aún estudiando en la universidad - que le pone cariño y cuidado a todo lo que publica.
Si quieres apoyar a Gabriel Merlo, o proponerle algo, tienes la oportunidad de contactar con él en su buzón de MyPublicInbox, que todo lo que podamos apoyar a los que empiezan en este mundo de la divulgación tecnológica es bueno.
Tener contenido de calidad para aprender tecnología e Inteligencia Artificial es algo que nos viene bien a todos, así que más que feliz de haber podido estar un rato con él, que hasta grabamos el vídeo a la dubis con nuestros móviles. Espero que os guste, que yo intenté estar relajado y contarle muchas cosas que no suelo contar.

Además si te interesa la IA y la Ciberseguridad, tienes en este enlace todos los postspapers y charlas que he escrito, citado o impartido sobre este tema: +300 referencias a papers, posts y talks de Hacking & Security con Inteligencia Artificial.

¡Saludos Malignos!

Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)  


Publicado por Chema Alonso a las 7:01 a. m.

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