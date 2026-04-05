Vibe Coding en BASIC para AMSTRAD CPC sale (un poco) más caro
¿Qué otra cosa mejor que estar probando Vibe Coding en un sábado por la tarde en las oficinas de Cloudflare en Lisboa para comprobar cuánto de bueno es un modelo programando en BASIC? Sí, eso es lo que quería comprobar. Veréis, hace unos días publiqué el artículo de "Cuánto dinero cuesta hacerte el juego de Light-Cycles de TRON en Workers de Cloudflare usando IA" donde usaba como modelo LLM a Cloud Opus 4.5 para construir el juego de las motos de TRON en TypeScript y poderlo correr en Workers de Cloudflare, y el coste que tuvo hacer ese proyecto fue de 0.5 USD. Regalado.
Pero, la pregunta que me rondaba era... ¿sería igual de barato hacerlo en lenguajes menos populares que Python o TypeScript? Ya me he pegado varias veces con el Vibe Coding, y supongo que muchos de vosotros habéis pasado por esa fase donde el código no funciona como quieres, da errores, o directamente una modificación te cuesta la vida. Así que en lenguajes menos "mainsteam" la cosa será peor. Esa era la pregunta con la que me puse a echar un rato ayer sábado.
Basta con preguntar en cualquier sitio y se ve que Claude programa mejor en Python, JavaScript, TypeScript, y frameworks para tecnologías web, que en el resto de los lenguajes, lo que hace que le cueste un poco más, ¿pero cuánto de más?
Para hacer la prueba, quise hacer el mismo juego de Light-Cycles - no está mal como Benchmark - pero en BASIC, así que le pedí un Pormpt, que optimizado por Gemini, es éste que tenéis aquí. Así que, una vez Prompted, se supone que el resto es probar y ver resultados. Primero hice las pruebas con el propio Gemini, así, ligeras, a ver si el código funcionaba bien a la primera, y la verdad es que no hubo suerte.
Además de TypeScript, había hecho una versión pequeña del mismo juego de Tron Light-Cycles con Bash usando Gemini para mi MacOS y me lo había hecho bastante bien y de forma rápida, pero con BASIC le estaba costando.
Además, cada prueba que quería hacer la tendía que hacer en el emulador, así que el proceso incluía la creación de un disco virtual, usando Amstrad DSK Filesystem Manager.
Figura 6: Amstrad DSK Filesystem Manager
La verdad es que la herramienta funciona de maravilla, pero hay que asegurarse de que el código que subas tenga el formato CRLF para que no se trunque, y que el formato del DSK que crees sea compatible con AMSTRAD, así que hay que hacerlos de, por ejemplo, 40 pistas, 9 sectores, y 512 bytes por sector. Una vez hecho esto, ya puedes subir el programa al disco, y descargarte una copia del fichero .DSK que luego vamos a poder meter en el emulador. El proceso no es complicado.
Eso sí, por cada cambio que hagas tienes que repetirlo, así que si el Vibe Coding no funciona bien a la primera, pues hay que hacerlo muchas veces.
Figura 8: Probando, probando, probando en CPCBox
Esto nos lo sabemos ya de cuando con el equipo de Ideas Locas hicimos el BASIC 1.0 Copilot para AMSTRAD CPC 6128 que os conté hace un par de años en la RootedCON.
En mi caso, una vez construido el DSK, el emulador que utilicé fue el de CPCBox que está online, y puedes cargarle el DSK fácilmente. Además, esta versión la tienes con muchos juegos. Aquí os dejo un vídeo de cómo funciona con los juegos clásicos con los que estuve enredando un rato.
Figura 10: Emulador Online de AMSTRAD CPC 464/664/6128
También con juegos clásicos como el Bombjack o el Ikari Warriors
Pero volviendo a la prueba. Haces el código con OpenCode/Gemini/ChatGPT, generas el DSK usando Amstrad DSK Filesystem Manager y luego cargas el disco en CPCBOX. Una vez allí, CAT para ver el contenido del disco, LOAD para cargar el programa, y RUN para ejecutarlo. Y a jugar. El resultado completo lo tenéis aquí.
Figura 11: El resultado final. El Light-Cycles en BASIC
para el AMSTRAD CPC 464/664/6128
En este caso, después de que Gemini me fallara varias veces, decidí ir a por OpenCode y así podría comparar bien los precios que me costaba hacerlo funcionar. Y el proceso tomó su tiempo. Si os digo que me tiré un par de horas para hacerlo funcionara, os podéis hacer una idea.
Al final dejé algo bastante digno, como podéis ver en el código, pero si miramos los costes que me llevó hacerlo con OpenCode a través del AI Gateway de Cloudflare, podéis ver que en comparación con TypeScript, el coste fue mucho más alto.
Si he de ser justo, he de decir que también se lo puse difícil, porque Locomotive BASIC y para emuladores, no debe ser lo que más líneas de código tira y lo que más tokens consume. De hecho, creo que debería ser yo de los pocos que estuvieran con eso un sábado por la tarde.
Eso sí, poder crear juegos para AMSTRAD CPC a golpe de Vibe Coding es mejor que tener que copiar los códigos de la MicroMania como hacíamos en la niñez, que os aseguro que eso sí que tomaba tiempo, hasta que lo tenías fino completo.
escrito por Chema Alonso con la colaboración de Pablo González, Fran Ramírez, Amador Aparicio, Manuel S. Lemos y José Palanco en 0xWord
¡Saludos Malignos!
Autor: Chema Alonso (Contactar con Chema Alonso)
